https://ria.ru/20230810/meropriyatiya-1889319528.html
Более 60 мероприятий пройдут в рамках деловой программы ВЭФ
Более 60 мероприятий пройдут в рамках деловой программы ВЭФ - РИА Новости, 10.08.2023
Более 60 мероприятий пройдут в рамках деловой программы ВЭФ
Свыше 60 мероприятий состоятся в рамках деловой программы VIII Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 10–13 сентября во Владивостоке на... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:14
2023-08-10T16:14
2023-08-10T16:14
фонд "росконгресс"
экономика
дальний восток
россия
владивосток
антон кобяков
дальневосточный федеральный университет
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Свыше 60 мероприятий состоятся в рамках деловой программы VIII Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 10–13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс", который выступает организатором форума. "Восточный экономический форум – ключевая площадка для всестороннего обсуждения вопросов экономического, инфраструктурного и социокультурного развития Дальнего Востока. Среди ключевых тем – развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути. В рамках международной повестки запланировано проведение бизнес-диалогов с представителями Индии, Китая, Лаоса, Монголии, АСЕАН, а также встреча ЕАЭС – БРИКС. Уверен, что наполнение деловой программы будет способствовать насыщенной работе на форуме и выработке новых решений по развитию региона", – приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ-2023 Антона Кобякова. По данным пресс-службы, главная тема форума – "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Опубликованная на официальном сайте архитектура деловой программы включает шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет: что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости". Первый блок – "Международное сотрудничество в изменившемся мире" – предполагает проведение сессий, посвященных формированию альтернативной международной валютно-финансовой системы, научной дипломатии и новым формам сотрудничества. Ускорение трансграничного сотрудничества, цифровые решения для внутренней и международной логистики, железнодорожную и морскую отправку грузов обсудят эксперты в рамках трека "Логистика перемен". Также будут рассмотрены аспекты функционирования Единой дальневосточной авиакомпании и перспективы развития Северного морского пути. Как отмечается в сообщении, одной из ключевых задач ВЭФ в 2023 году станет подведение итогов десятилетнего развития Дальнего Востока. Участники событий тематического блока "Дальний Восток за 10 лет: что получилось и что нужно сделать?" обсудят преференциальные режимы в России, энергетическую отрасль, инвестиции, климатические цели бизнеса и охрану природы, инфраструктуру Дальнего Востока, а также новые инструменты развития региона. Кроме того, в стартовый день ВЭФ состоится первый Международный форум "День сокола", призванный стать экспертной площадкой для всестороннего диалога и привлечения внимания представителей органов власти, экспертов и научного сообщества к вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц. Молодые ученые, студенты и начинающие предприниматели смогут обсудить актуальные вопросы формирования профессионального сообщества в рамках молодежной программы ВЭФ-2023. Аспекты развития секторов экономики, связанных с творческими и интеллектуальными задачами, затронут участники форума Креативного Бизнеса. Также состоятся традиционные презентации регионов на выставке "Улица Дальнего Востока" и 12-я Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования. Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением президента Российской Федерации. Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках "Росконгресса", в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5 тысяч экспертов в России и за рубежом.
https://ria.ru/20230727/afrika-1886517535.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "росконгресс", экономика, дальний восток, россия, владивосток, антон кобяков, дальневосточный федеральный университет, евразийский экономический союз, брикс
Фонд "Росконгресс", Экономика, Дальний Восток, Россия, Владивосток, Антон Кобяков, Дальневосточный федеральный университет, Евразийский экономический союз, БРИКС
Более 60 мероприятий пройдут в рамках деловой программы ВЭФ
"Росконгресс": более 60 мероприятий пройдут в рамках деловой программы ВЭФ
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.
Свыше 60 мероприятий состоятся в рамках деловой программы VIII Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 10–13 сентября во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс", который выступает организатором форума.
"Восточный экономический форум – ключевая площадка для всестороннего обсуждения вопросов экономического, инфраструктурного и социокультурного развития Дальнего Востока
. Среди ключевых тем – развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути. В рамках международной повестки запланировано проведение бизнес-диалогов с представителями Индии
, Китая
, Лаоса
, Монголии
, АСЕАН, а также встреча ЕАЭС
– БРИКС
. Уверен, что наполнение деловой программы будет способствовать насыщенной работе на форуме и выработке новых решений по развитию региона", – приводятся в сообщении слова советника президента РФ
, ответственного секретаря Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ-2023 Антона Кобякова
.
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По данным пресс-службы, главная тема форума – "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Опубликованная на официальном сайте архитектура деловой программы включает шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет: что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".
Первый блок – "Международное сотрудничество в изменившемся мире" – предполагает проведение сессий, посвященных формированию альтернативной международной валютно-финансовой системы, научной дипломатии и новым формам сотрудничества.
Ускорение трансграничного сотрудничества, цифровые решения для внутренней и международной логистики, железнодорожную и морскую отправку грузов обсудят эксперты в рамках трека "Логистика перемен". Также будут рассмотрены аспекты функционирования Единой дальневосточной авиакомпании и перспективы развития Северного морского пути.
Как отмечается в сообщении, одной из ключевых задач ВЭФ в 2023 году станет подведение итогов десятилетнего развития Дальнего Востока. Участники событий тематического блока "Дальний Восток за 10 лет: что получилось и что нужно сделать?" обсудят преференциальные режимы в России, энергетическую отрасль, инвестиции, климатические цели бизнеса и охрану природы, инфраструктуру Дальнего Востока, а также новые инструменты развития региона.
Кроме того, в стартовый день ВЭФ состоится первый Международный форум "День сокола", призванный стать экспертной площадкой для всестороннего диалога и привлечения внимания представителей органов власти, экспертов и научного сообщества к вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц.
Молодые ученые, студенты и начинающие предприниматели смогут обсудить актуальные вопросы формирования профессионального сообщества в рамках молодежной программы ВЭФ-2023. Аспекты развития секторов экономики, связанных с творческими и интеллектуальными задачами, затронут участники форума Креативного Бизнеса. Также состоятся традиционные презентации регионов на выставке "Улица Дальнего Востока" и 12-я Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования.
Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением президента Российской Федерации.
Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках "Росконгресса", в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5 тысяч экспертов в России и за рубежом.
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