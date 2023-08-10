https://ria.ru/20230810/meropriyatiya-1889319528.html

Более 60 мероприятий пройдут в рамках деловой программы ВЭФ

Более 60 мероприятий пройдут в рамках деловой программы ВЭФ - РИА Новости, 10.08.2023

Более 60 мероприятий пройдут в рамках деловой программы ВЭФ

Свыше 60 мероприятий состоятся в рамках деловой программы VIII Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 10–13 сентября во Владивостоке на... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T16:14

2023-08-10T16:14

2023-08-10T16:14

фонд "росконгресс"

экономика

дальний восток

россия

владивосток

антон кобяков

дальневосточный федеральный университет

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Свыше 60 мероприятий состоятся в рамках деловой программы VIII Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 10–13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс", который выступает организатором форума. "Восточный экономический форум – ключевая площадка для всестороннего обсуждения вопросов экономического, инфраструктурного и социокультурного развития Дальнего Востока. Среди ключевых тем – развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути. В рамках международной повестки запланировано проведение бизнес-диалогов с представителями Индии, Китая, Лаоса, Монголии, АСЕАН, а также встреча ЕАЭС – БРИКС. Уверен, что наполнение деловой программы будет способствовать насыщенной работе на форуме и выработке новых решений по развитию региона", – приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ-2023 Антона Кобякова. По данным пресс-службы, главная тема форума – "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Опубликованная на официальном сайте архитектура деловой программы включает шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет: что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости". Первый блок – "Международное сотрудничество в изменившемся мире" – предполагает проведение сессий, посвященных формированию альтернативной международной валютно-финансовой системы, научной дипломатии и новым формам сотрудничества. Ускорение трансграничного сотрудничества, цифровые решения для внутренней и международной логистики, железнодорожную и морскую отправку грузов обсудят эксперты в рамках трека "Логистика перемен". Также будут рассмотрены аспекты функционирования Единой дальневосточной авиакомпании и перспективы развития Северного морского пути. Как отмечается в сообщении, одной из ключевых задач ВЭФ в 2023 году станет подведение итогов десятилетнего развития Дальнего Востока. Участники событий тематического блока "Дальний Восток за 10 лет: что получилось и что нужно сделать?" обсудят преференциальные режимы в России, энергетическую отрасль, инвестиции, климатические цели бизнеса и охрану природы, инфраструктуру Дальнего Востока, а также новые инструменты развития региона. Кроме того, в стартовый день ВЭФ состоится первый Международный форум "День сокола", призванный стать экспертной площадкой для всестороннего диалога и привлечения внимания представителей органов власти, экспертов и научного сообщества к вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц. Молодые ученые, студенты и начинающие предприниматели смогут обсудить актуальные вопросы формирования профессионального сообщества в рамках молодежной программы ВЭФ-2023. Аспекты развития секторов экономики, связанных с творческими и интеллектуальными задачами, затронут участники форума Креативного Бизнеса. Также состоятся традиционные презентации регионов на выставке "Улица Дальнего Востока" и 12-я Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования. Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением президента Российской Федерации. Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках "Росконгресса", в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5 тысяч экспертов в России и за рубежом.

https://ria.ru/20230727/afrika-1886517535.html

https://ria.ru/20230802/putin-1887831657.html

дальний восток

россия

владивосток

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фонд "росконгресс", экономика, дальний восток, россия, владивосток, антон кобяков, дальневосточный федеральный университет, евразийский экономический союз, брикс