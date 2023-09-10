https://ria.ru/20230910/turtsiya-1895304064.html

Эрдоган заявил о начале новой эры в отношениях с Египтом

Эрдоган заявил о начале новой эры в отношениях с Египтом - РИА Новости, 10.09.2023

Эрдоган заявил о начале новой эры в отношениях с Египтом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл в воскресенье первые за многие годы переговоры с египетским коллегой Абдул Фаттахом ас-Сиси на полях саммита... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T11:30

2023-09-10T11:30

2023-09-10T11:45

в мире

египет

турция

реджеп тайип эрдоган

абдель фаттах ас-сиси

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СТАМБУЛ, 10 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл в воскресенье первые за многие годы переговоры с египетским коллегой Абдул Фаттахом ас-Сиси на полях саммита "Большой двадцатки" и заявил о начале новой эры в отношениях двух стран, сообщила администрация турецкого лидера. В ходе переговоров президенты обсудили двусторонние отношения Анкары и Каира, увеличение торгового оборота, возможное сотрудничество в сфере энергетики и различные региональные и глобальные проблемы, говорится в полученном РИА Новости заявлении управления по коммуникациям администрации Эрдогана. "Эрдоган заявил о начале нового этапа отношений между странами после назначения послов, выразив надежду на выход отношений на должный уровень в короткие сроки", - сообщила администрация. Турецкий лидер подчеркнул важность сотрудничества между странами в сферах ядерной энергетики, поставок СПГ, культуры и образования. В начале июля Турция и Египет впервые за 10 лет назначили послов. В последнее время наблюдается потепление в отношениях между Каиром и Анкарой . Глава МИД Египта Самех Шукри в конце февраля посетил зону землетрясений в Турции, также президент Египта ас-Сиси выражал соболезнования Эрдогану в связи с катастрофой. После этого тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Каир с первым визитом турецкого высокопоставленного лица в Египет после 10-летнего перерыва. В апреле Шукри снова совершил поездку в Турцию. Первая в истории встреча ас-Сиси с Эрдоганом состоялась на открытии чемпионата мира-2022 по футболу в столице Катара Дохе, лидеры пожали друг другу руки. После этого в ноябре канцелярия египетского лидера сообщила, что президенты договорились начать развивать отношения стран. Чавушоглу заявил в 2021 году о начале контактов на дипломатическом уровне с Египтом. Турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и последовавших за этим кровопролитных столкновений. Эрдоган резко осудил действия египетских военных в отношении сторонников свергнутого президента. Турция и Египет в августе 2013 года отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция - египетского.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, египет, турция, реджеп тайип эрдоган, абдель фаттах ас-сиси