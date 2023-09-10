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Кирилл Царев: россияне стали чаще продавать доллары и евро

Кирилл Царев: россияне стали чаще продавать доллары и евро - РИА Новости, 10.09.2023

Кирилл Царев: россияне стали чаще продавать доллары и евро

Россияне все больше уходят "в цифру": более 80% имеет хотя бы одну карту, а безналично предпочитают платить почти две трети населения. О том, как сейчас... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T12:00

2023-09-10T12:00

2023-09-10T12:00

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Россияне все больше уходят "в цифру": более 80% имеет хотя бы одну карту, а безналично предпочитают платить почти две трети населения. О том, как сейчас россияне платят по счетам, а также о развитии международных переводов, самых популярных валютах для сбережений и ипотечных рекордах рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в рамках Восточного экономического форума. Беседовала Анастасия Сапрыкина.ВЭФ пройдет 10-13 сентября на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.– Кирилл Александрович, мы с вами встречаемся в рамках Восточного экономического форума. Как банк развивает международное сотрудничество сейчас?– Мы постоянно взаимодействуем с зарубежными партнерами по вопросам развития финансовых сервисов. Ярким примером можно считать нашу систему трансграничных переводов – сейчас с ее помощью можно переводить средства в 11 стран и это не только ближнее зарубежье. При этом мы разрабатываем продукты и сервисы, которые помогают гостям из других стран чувствовать себя комфортно в России. И число иностранцев, кто обслуживается в "Сбере", постоянно растет.Например, мы проанализировали поток граждан Китая в наши офисы и видим, что он также растет: с марта текущего года практически во всех регионах страны, кроме Поволжья, наблюдается увеличение числа посещений банка. При этом наибольшее – в Москве, количество обращений в банк за услугами выросло – почти в 2,5 раза относительно августа прошлого года. Следом идут Санкт-Петербург и Приморский край. В целом за первое полугодие в наши офисы за получением услуг граждане Китая обратились более 300 тысяч раз.– Говоря о международных платежах, участвует ли банк в пилоте ЦБ по международным переводам через Систему быстрых платежей?– Мы участвуем в пилоте, находимся в стадии подключения. При этом наши клиенты могут переводить средства за рубеж в рублях с помощью нашей собственной системы переводов и по сети респондентов. Сейчас такие переводы отправляются в 8 стран ближнего зарубежья, а также в Сербию и Индию. Совсем недавно появилась возможность отправлять такие переводы и в Иран. Мы продолжаем работать над расширением количества доступных стран и валют.– Над дополнительными вариантами для международных платежей ведется работа?– Мы работаем над расширением географии приема карт за рубежом и партнерствами в других странах, чтобы россияне могли совершать платежи за границей. Мы планируем ряд пилотных запусков в странах присутствия большого числа россиян. Также мы прорабатываем решение для гостей из других стран в эквайринговой сети "Сбера" в России и возможность удаленного открытия счетов и карт иностранцам для расчета в поездках по нашей стране.– Какие сейчас валюты пользуются спросом у россиян как способ сбережения?– Безусловно, самая популярная валюта в портфеле россиян на текущий момент – рубль. Но пользуются спросом и другие валюты, наиболее востребован среди них китайский юань. Доля юаня в валютном портфеле средств физлиц Сбера увеличилась до 12%. Мы прогнозируем, что к концу года портфель юаней увеличится вдвое.Среди других востребованных валют для сбережений россиян можно назвать дирхамы ОАЭ. Мы ожидаем, что этот портфель тоже будет расти, как и другие дружественные валюты, но не в таких объемах, как юани. В целом, помимо рублей, у нас доступны счета в 11 валютах, вклады – в юанях и дирхамах.– Как обстоит ситуация с покупкой наличной иностранной валюты россиянами? Насколько сильно последняя валютная волатильность сказалась на спросе и предложении?– Мы видим значительный рост интереса к продаже ранее купленных или снятых со счетов наличных долларов и евро. Постепенный рост объема продаваемой наличной валюты фиксируем, начиная с начала 2023 года и последняя волатильность на валютном рынке дополнительно ускорила эту тенденцию.– Банк России в августе резко повысил ключевую ставку, после этого Сбербанк анонсировал повышение ставок по депозитам. Какой объем средств удалось привлечь на текущий момент, и какие у вас ожидания по портфелю в этом году?– Мы одними из первых среди банков повысил доходность своих депозитов, и люди, конечно, отреагировали на эти изменения, мы фиксировали приток средств. По нашим прогнозам, рост портфеля средств физических лиц во втором полугодии превысит 10%.– Одновременно ставки по ипотеке на рынке вернулись в 2015-2016 года. Насколько был сильным всплеск спроса на ипотеку сразу после объявления ЦБ? Сейчас как обстоит с интересом граждан к жилищным кредитам?– Мы заранее предупредили клиентов, что с 22 августа ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки изменятся на два процентных пункта в связи с повышением ключевой ставки ЦБ на 3,5 процентного пункта, чтобы люди могли взять ипотеку по более низким ставкам. При этом мы наблюдали повышенный рост ипотечных заявок от клиентов 15 августа, в день повышения ключевой ставки ЦБ, который был выше на 34% по сравнению с понедельником, 14 августа.По итогам августа мы выдали рекордный объём ипотеки — 146 тысяч жилищных кредитов на 522,5 миллиарда рублей. Это исторический рекорд, предыдущий был установлен в июле этого года — тогда объём выдач превысил 386 миллиардов рублей. Всего за 8 месяцев этого года банк выдал более 819 тысяч жилищных кредитов на 2,7 триллиона рублей — в объемах выдач это почти на 6% больше, чем за весь прошлый год.Сейчас мы видим укрепление тренда на растущую востребованность льготных программ, который мы наблюдаем в течение всего 2023 года. Здесь мы также отмечаем рекордный спрос — 69,5 тысяч кредитов на 304,2 миллиарда рублей россияне оформили в августе по программам "Господдержка", "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Ипотека для IT" – объем выдач на 50% превысил показатель июля, когда был установлен предыдущий рекорд по льготным программам жилищного кредитования.– По вашей оценке, какую долю занимают безналичные платежи в России, у клиентов банка?– Сегодня безналичной оплатой пользуется подавляющее большинство граждан. У 82% есть как минимум одна банковская карта, а у 45% – две и более. Выбор в пользу безнала люди объясняют удобством, скоростью оплаты и возможностью не носить с собой наличные. Более 60% предпочитают платить безналично.– Какой сейчас самый популярный метод безналичной оплаты у ваших клиентов?– Самый популярный метод: сервис оплаты по QR-коду. По QR "Сбера" могут платить клиенты и со смартфонами андроид и владельцы айфонов, поэтому он универсальный. Нашим QR пользуется уже более семи миллионов человек, и это число постоянно увеличивается. Сейчас QR-коды принимает более 1,5 миллиона наших терминалов во всех регионах России.– Банк в июле выпустил вторую тестовую партию платежных стикеров в 500 тысяч штук. Сохраняется ли к ним интерес, сколько сегодня клиентов уже пользуются ими?– Мы фиксируем высокий спрос на наши стикеры, уже более 350 тысяч клиентов пользуются ими. К концу года ожидаем, что количество активных пользователей удвоится. В основном стикеры заказывают владельцы айфонов, потому что для тех, кто пользуется андроид-смартфонами, есть способ оплаты с помощью сервиса SberPay NFC.– С таким развитием безналичных платежей вы не планируете увеличить срок "службы" карт с текущих пяти лет?– Мы решили увеличить срок действия банковских карт на платежной системе "Мир" до 10 лет. Для дебетовых карт эмиссия на новый срок началась уже 1 сентября, для кредитных — с 3 октября.Это коснется всех наших дебетовых и кредитных карт "Мир", в том числе платежных стикеров, которые будут выпущены или перевыпущены после 1 сентября и 3 октября. Наша карта — износостойкий продукт, который рассчитан минимум на 10 лет бесперебойной работы. Но если карта получит механические повреждения раньше этого срока, ее можно бесплатно перевыпустить в любой момент. Никаких ограничений на замену карты нет: это можно делать хоть каждый год, если в этом есть необходимость. Но, как показывает практика, современная карта сохраняет свою работоспособность долгие годы.– Один из самых ожидаемых сейчас законов – это возможность самим устанавливать себе запрет на выдачу кредитов. Поддерживает ли "Сбер" эту инициативу? Какие риски банк видит для кредитных организаций в случае принятия данного закона?– Инициативу поддерживаем. В то же время мы считаем, что представленный в законопроекте вариант реализации влечет ряд негативных последствий, как для банков, так и для клиентов, поэтому предлагаем некоторые доработки в процесс.Согласно законопроекту, на банки возлагается обязанность при принятии решения о предоставлении кредита получать от заемщика СНИЛС, который становится обязательным атрибутом для получения кредита. Несмотря на то, что законопроектом предусмотрена возможность получения информации о СНИЛС через портал "Госуслуг", получение банками такой информации осложнено отсутствием бесшовного взаимодействия с порталом (требуется ввести логин и пароль) и неприменимо при массовом обслуживании клиентов.Статистика, которую мы собрали за три года использования портала "Госуслуг", говорит о том, что только около 60% граждан могут пройти необходимую авторизацию на "Госуслугах" с целью предоставления информации о СНИЛС в банк. Это очень низкий показатель для работы кредитного процесса. Отсутствие приемлемого способа получения информации о СНИЛС может привести к росту необоснованных с точки зрения кредитного процесса отказов на кредит и увеличению сроков предоставления кредита. Тем более, что у некоторых категорий клиентов такого документа как СНИЛС нет в принципе.Предложение банка – отказаться от использования СНИЛС как идентификатора гражданина в пользу ИНН, который также является уникальным документом, сведения о нем легко можно получить, как гражданину в момент подачи заявления на установление запрета на кредит, так и банку через соответствующий сервис без необходимости использования портала "Госуслуг".

https://ria.ru/20230910/valyuta-1895063340.html

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https://ria.ru/20230906/valyuta-1894457056.html

https://ria.ru/20230816/stavka-1890264092.html

https://realty.ria.ru/20230907/ipoteka-1894673406.html

https://ria.ru/20230811/rubl-1889418827.html

https://ria.ru/20230906/biometriya-1894518110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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