https://ria.ru/20230919/ayfon-1897334581.html

Как проверить айфон на подлинность: главные отличия оригинала от подделки

Как проверить айфон на оригинальность при покупке: отличия от подделки

Как проверить айфон на подлинность: главные отличия оригинала от подделки

Айфон – один из самых популярных смартфонов в мире. Под видом оригинального мобильного устройства на рынке часто встречаются подделки. На что следует обратить... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T18:53

2023-09-19T18:53

2023-09-19T18:53

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apple

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Айфон – один из самых популярных смартфонов в мире. Под видом оригинального мобильного устройства на рынке часто встречаются подделки. На что следует обратить внимание при покупке новых и бывших в употреблении моделей этого телефона, по каким признакам можно отличить подлинный iPhone, как проверить серийный номер на сайте Apple и сравнить уникальный идентификационный номер, советы экспертов, - в материале "РИА Новости".Как проверить айфон на оригинальность при покупкеКаждая новая презентация Apple – это событие, которое не остается незамеченным миллионами пользователей по всему миру."Важно подойти к покупке iPhone ответственно и тщательно изучить каждое предложение. Выбор надежного продавца и документальное подтверждение подлинности устройства – залог успешной сделки. Правильный подход и бдительность помогут избежать неприятных сюрпризов", – говорит Владислав Сахаров, коммерческий директор платформы-онлайн продаж Brandly.Когда речь идет о подделках iPhone, многие вспоминают копии, часто грубого качества, с отсутствием оригинальных функций. По словам эксперта, в первые дешевые подделки даже интегрировали антенну. Видимо, для лучшего качества связи. Однако в современном мире имитации перешли на новый уровень. Вместо некачественных сейчас можно встретить технологичные пересобранные модели, которые внешне могут выглядеть как настоящий iPhone, но иметь существенные различия в аппаратной части и функциональности.Основные способы отличить iPhone от подделкиОдин из первых признаков подделки – слишком низкая цена."Если предложение выглядит заманчивым, возможно, покупателя пытаются обмануть. Подделки и некачественные устройства часто продаются по значительно низкой стоимости. Нужно проанализировать рынок и определить среднюю и минимальную цену устройства у официальных реселлеров", – советует эксперт.Место приобретения iPhone также имеет огромное значение. Проверенные розничные сети и репутационные онлайн-площадки предоставляют больше гарантий на качество продукции.Проверка серийного номера на сайте AppleПроверить серийный номер устройства можно на официальном веб-сайте компании Apple. Для этого нужно перейти на страницу поддержки и ввести серийный номер, который указан в настройках или на коробке. Если iPhone является подлинным и зарегистрирован в базе Apple, сайт выдаст о нем всю информацию, включая дату покупки.Внешние признаки и заводские приложенияПри визуальной проверке важно обратить внимание на внешние характеристики и детали iPhone - качество сборки и материалов, размещение кнопок и портов, а также наличие логотипов и надписей. Оригинальные iPhone поставляются в качественных коробках с оригинальными зарядными кабелями.- Если вы покупаете новое устройство, обратите внимание на пломбы – недобросовестные продавцы уже научились их приклеивать, чтобы создать видимость оригинальности, но если из-под пломбы виднеются грубые клеевые следы – рекомендуем воздержаться от такой покупки", – поясняет Владислав Сахаров.Оригинальный iPhone работает на операционной системе iOS, которая имеет определенный набор настроек и функций. Если есть какие-либо отличия в интерфейсе, это может быть признаком подделки.ЭкранПо словам Евгения Буянова, CEO, сооснователя 4brain.ru, преподавателя экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, оригинальные iPhone используют высококачественные экраны Retina. Подделки часто имеют низкое разрешение или плохое качество изображения. В ходе проверки следует оценить целостность экрана, равномерность подсветки, работоспособность тачскрина и др.Кнопки и сенсорыОщущения от нажатия кнопок у оригинала и подделки могут отличаться. Все кнопки и клавиши на подлинном устройстве должны плавно нажиматься, без посторонних звуков. Также Touch ID или Face ID работают только на настоящих iPhone.Микрофон и камераНа оригинальном iPhone камера обычно выглядит четко и профессионально, в то время как подделки имеют записывающие устройства низкого качества. Для проверки качества работы объектива, динамиков и микрофона можно снять видео. Приложение должно запускаться без задержек и проблем с фокусировкой, а звук не иметь помех и искажений.Проверка IMEIIMEI (International Mobile Equipment Identity) — это уникальный идентификационный номер каждого мобильного устройства. Его можно проверить на различных онлайн-сервисах, чтобы убедиться, что устройство не было украдено или заблокировано."Необходимо убедиться, что IMEI номер на коробке совпадает с номером, “зашитым” в устройстве. Сделать это легко – достаточно набрать *#06# и iPhone выдаст свой IMEI. Также, он должен совпадать с номером на лотке SIM-карты. Любое несоответствие может быть признаком подделки", – поясняет Владислав Сахаров.Проверка iCloudЕсли устройство подлинное, то владелец может без проблем войти в учетную запись iCloud. Это важно для защиты данных, передачи и резервного копирования информации на девайсе. Подделки часто имеют проблемы с этим. Все смартфоны с установленной iOS 7 и выше автоматически привязываются к Apple ID, что позволяет заблокировать смартфон при потере или краже, а также установить его местонахождение.Проверка по номеру моделиНомер модели iPhone можно найти в настройках и сравнить его с данными на сайте Apple. Для его получения нужно открыть настройки > основные > об этом устройстве. Он выглядит примерно так MGJS3AA/A.Первая буква номера модели обозначает тип устройства Apple:· M – новое 100% оригинальное устройство.· F – устройство подвергалось восстановлению.· N – заменённый аппарат, устройство поменяли по запросу сервисного центра.· P – персональный аппарат с гравировкой.Проверка на привязку к операторамНекоторые iPhone продаются с привязкой к определенному оператору. Проверка привязки iPhone может быть различной в зависимости от страны и оператора связи. Рекомендуется обратиться к своему оператору или связаться со службой поддержки Apple для получения дополнительной помощи и информации о проверке привязки устройства.- Если продавец утверждает, что телефон разблокирован для всех операторов, но на деле это не так, перед вами может быть подделка или устройство, полученное незаконным путем, – поясняет Евгений Буянов.

https://ria.ru/20210930/iphone-1752361147.html

https://ria.ru/20210831/telefon-1748073395.html

https://ria.ru/20230605/iphone-1876331081.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, apple, apple iphone, apple ios