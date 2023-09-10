Наблюдатель на выборах в ЛНР из Венесуэлы заявила о санкциях США
США ввели санкции против наблюдателя на выборах в ЛНР из Венесуэлы
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления на избирательном участке в ЛНР
Мужчина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления на избирательном участке в ЛНР
ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Наблюдатель из Венесуэлы Ханлисберт Веласко, приехавшая на выборы в Луганскую Народную Республику, заявила, что сегодня утром госдеп США ввел против нее санкции.
Ранее сообщалось, что на выборах в РФ, в том числе в Луганской Народной Республике, присутствуют иностранные наблюдатели.
"Сегодня было опубликовано (информация о введении санкций - ред.) на странице госдепартамента (США) за подписью Блинкена (госсекретарь США Энтони Блинкен - ред.) - это прямая угроза работе наблюдателей в процессе демократических процедур. И мы считаем, что это односторонне принимаемые, несправедливые, незаконные методы воздействия", - сказала наблюдатель.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы организовали и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
В Луганской Народной Республике выбирают Народный совет. Количество мандатов - 50. В выборах участвуют партии "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Новые люди", КПРФ. В республике также организуют выборы представительных органов муниципальных образований. Глава Луганской Народной Республики также будет избран через голосование в парламенте после завершения выборного процесса. Сейчас временно обязанности главы исполняет Леонид Пасечник.