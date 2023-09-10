https://ria.ru/20230910/sanktsii-1895314694.html

Наблюдатель на выборах в ЛНР из Венесуэлы заявила о санкциях США

Наблюдатель на выборах в ЛНР из Венесуэлы заявила о санкциях США - РИА Новости, 10.09.2023

Наблюдатель на выборах в ЛНР из Венесуэлы заявила о санкциях США

Наблюдатель из Венесуэлы Ханлисберт Веласко, приехавшая на выборы в Луганскую Народную Республику, заявила, что сегодня утром госдеп США ввел против нее... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T12:52

2023-09-10T12:52

2023-09-10T12:52

луганская народная республика

сша

россия

энтони блинкен

леонид пасечник

госдума рф

единая россия

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894908704_0:0:2748:1547_1920x0_80_0_0_c5c743a26fc2831a3d6cbdd6c79c27d2.jpg

ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Наблюдатель из Венесуэлы Ханлисберт Веласко, приехавшая на выборы в Луганскую Народную Республику, заявила, что сегодня утром госдеп США ввел против нее санкции. Ранее сообщалось, что на выборах в РФ, в том числе в Луганской Народной Республике, присутствуют иностранные наблюдатели. "Сегодня было опубликовано (информация о введении санкций - ред.) на странице госдепартамента (США) за подписью Блинкена (госсекретарь США Энтони Блинкен - ред.) - это прямая угроза работе наблюдателей в процессе демократических процедур. И мы считаем, что это односторонне принимаемые, несправедливые, незаконные методы воздействия", - сказала наблюдатель. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы организовали и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Луганской Народной Республике выбирают Народный совет. Количество мандатов - 50. В выборах участвуют партии "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Новые люди", КПРФ. В республике также организуют выборы представительных органов муниципальных образований. Глава Луганской Народной Республики также будет избран через голосование в парламенте после завершения выборного процесса. Сейчас временно обязанности главы исполняет Леонид Пасечник.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895314163.html

луганская народная республика

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганская народная республика, сша, россия, энтони блинкен, леонид пасечник, госдума рф, единая россия, лдпр, единый день голосования в россии — 2023