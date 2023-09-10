https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html

Лавров осудил Пашиняна за слова о том, что Москва "сдала" Карабах Баку

Лавров осудил Пашиняна за слова о том, что Москва "сдала" Карабах Баку - РИА Новости, 10.09.2023

Лавров осудил Пашиняна за слова о том, что Москва "сдала" Карабах Баку

Высказывания официальных лиц Армении о том, что Россия якобы сдала Нагорный Карабах, не соответствуют действительности, заявил глава МИД Сергей Лавров на... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T12:14

2023-09-10T12:14

2023-09-10T15:16

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен — РИА Новости. Высказывания официальных лиц Армении о том, что Россия якобы сдала Нагорный Карабах, не соответствуют действительности, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20."Какой-то деятель, по-моему глава парламента, позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить. Он сослался на то, что Карабах был отдан Россией Азербайджану, когда Путин, Пашинян и Алиев подписали в ноябре 2020-го первые трехсторонние договоренности. Это абсолютно не соответствует действительности", — сказал он.Министр пояснил, что в этом документе вообще ничего не говорится о статусе Карабаха, а все три лидера тогда исходили из того, что по этому вопросу еще предстоят переговоры. "Но когда впоследствии в Праге, куда были приглашены президент Азербайджана и премьер Армении, они подписали заявление, в котором говорится, что они признают Алма-Атинскую декларацию 1991 года, — все вопросы закрыты", — добавил Лавров.Таким образом, отметил он, премьер Армении подписался под документом, в соответствии с которым Нагорно-Карабахская область признается частью Азербайджана."Обвинять нас в том, что мы в ноябре 2020 года отдали Карабах, не надо, надо отвечать перед своим народом самостоятельно", — подчеркнул глава российского МИД.Он добавил, что действия Еревана, который намерен провести совместные с США учения, хотя уже два года отказывается участвовать в учениях ОДКБ, вызывают в Москве сожаление. Тем не менее, по словам Лаврова, Россия надеется, что союзнические обязательства все же возобладают во внешней политике Армении.В конце августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью итальянской газете Repubblica, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе и что Россия якобы сама уходит из региона. В Москве эти слова вызвали недовольство. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью региона и никуда уйти из Армении не может. В МИД риторику армянского премьера назвали неприемлемой, поскольку она никак не помогает решению проблемы.В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Азербайджан и Армения предприняли несколько попыток заключить перемирие и в ночь на 10 ноября при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, обменяться пленными и телами погибших. Под контроль Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района. В регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией, в Лачинском коридоре. В Ереване расценивают это как грубое нарушение трехсторонних договоренностей и заявляют, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.На этом фоне в мае Пашинян заявил, что Армения признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230905/armeniya-1894260494.html

https://ria.ru/20230907/armeniya-1894624766.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, ереван, баку, нагорный карабах, сергей лавров