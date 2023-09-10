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Лавров осудил Пашиняна за слова о том, что Москва "сдала" Карабах Баку - РИА Новости, 10.09.2023
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12:14 10.09.2023 (обновлено: 15:16 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html
Лавров осудил Пашиняна за слова о том, что Москва "сдала" Карабах Баку
Лавров осудил Пашиняна за слова о том, что Москва "сдала" Карабах Баку - РИА Новости, 10.09.2023
Лавров осудил Пашиняна за слова о том, что Москва "сдала" Карабах Баку
Высказывания официальных лиц Армении о том, что Россия якобы сдала Нагорный Карабах, не соответствуют действительности, заявил глава МИД Сергей Лавров на... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T12:14
2023-09-10T15:16
в мире
россия
ереван
баку
нагорный карабах
сергей лавров
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен — РИА Новости. Высказывания официальных лиц Армении о том, что Россия якобы сдала Нагорный Карабах, не соответствуют действительности, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.&quot;Какой-то деятель, по-моему глава парламента, позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить. Он сослался на то, что Карабах был отдан Россией Азербайджану, когда Путин, Пашинян и Алиев подписали в ноябре 2020-го первые трехсторонние договоренности. Это абсолютно не соответствует действительности&quot;, — сказал он.Министр пояснил, что в этом документе вообще ничего не говорится о статусе Карабаха, а все три лидера тогда исходили из того, что по этому вопросу еще предстоят переговоры. "Но когда впоследствии в Праге, куда были приглашены президент Азербайджана и премьер Армении, они подписали заявление, в котором говорится, что они признают Алма-Атинскую декларацию 1991 года, — все вопросы закрыты", — добавил Лавров.Таким образом, отметил он, премьер Армении подписался под документом, в соответствии с которым Нагорно-Карабахская область признается частью Азербайджана."Обвинять нас в том, что мы в ноябре 2020 года отдали Карабах, не надо, надо отвечать перед своим народом самостоятельно", — подчеркнул глава российского МИД.Он добавил, что действия Еревана, который намерен провести совместные с США учения, хотя уже два года отказывается участвовать в учениях ОДКБ, вызывают в Москве сожаление. Тем не менее, по словам Лаврова, Россия надеется, что союзнические обязательства все же возобладают во внешней политике Армении.В конце августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью итальянской газете Repubblica, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе и что Россия якобы сама уходит из региона. В Москве эти слова вызвали недовольство. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью региона и никуда уйти из Армении не может. В МИД риторику армянского премьера назвали неприемлемой, поскольку она никак не помогает решению проблемы.В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Азербайджан и Армения предприняли несколько попыток заключить перемирие и в ночь на 10 ноября при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, обменяться пленными и телами погибших. Под контроль Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района. В регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией, в Лачинском коридоре. В Ереване расценивают это как грубое нарушение трехсторонних договоренностей и заявляют, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.На этом фоне в мае Пашинян заявил, что Армения признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230905/armeniya-1894260494.html
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в мире, россия, ереван, баку, нагорный карабах, сергей лавров
В мире, Россия, Ереван, Баку, Нагорный Карабах, Сергей Лавров
Лавров осудил Пашиняна за слова о том, что Москва "сдала" Карабах Баку

Лавров назвал заявление Еревана о сдаче Карабаха Баку некорректным и нечестным

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен — РИА Новости. Высказывания официальных лиц Армении о том, что Россия якобы сдала Нагорный Карабах, не соответствуют действительности, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.
«

"Какой-то деятель, по-моему глава парламента, позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить. Он сослался на то, что Карабах был отдан Россией Азербайджану, когда Путин, Пашинян и Алиев подписали в ноябре 2020-го первые трехсторонние договоренности. Это абсолютно не соответствует действительности", — сказал он.

Министр пояснил, что в этом документе вообще ничего не говорится о статусе Карабаха, а все три лидера тогда исходили из того, что по этому вопросу еще предстоят переговоры.
"Но когда впоследствии в Праге, куда были приглашены президент Азербайджана и премьер Армении, они подписали заявление, в котором говорится, что они признают Алма-Атинскую декларацию 1991 года, — все вопросы закрыты", — добавил Лавров.
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В Кремле резко ответили Пашиняну, заявившему об уходе России из региона
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Таким образом, отметил он, премьер Армении подписался под документом, в соответствии с которым Нагорно-Карабахская область признается частью Азербайджана.
"Обвинять нас в том, что мы в ноябре 2020 года отдали Карабах, не надо, надо отвечать перед своим народом самостоятельно", — подчеркнул глава российского МИД.
Он добавил, что действия Еревана, который намерен провести совместные с США учения, хотя уже два года отказывается участвовать в учениях ОДКБ, вызывают в Москве сожаление. Тем не менее, по словам Лаврова, Россия надеется, что союзнические обязательства все же возобладают во внешней политике Армении.
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В конце августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью итальянской газете Repubblica, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе и что Россия якобы сама уходит из региона. В Москве эти слова вызвали недовольство. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью региона и никуда уйти из Армении не может. В МИД риторику армянского премьера назвали неприемлемой, поскольку она никак не помогает решению проблемы.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Азербайджан и Армения предприняли несколько попыток заключить перемирие и в ночь на 10 ноября при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, обменяться пленными и телами погибших. Под контроль Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района. В регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.
В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией, в Лачинском коридоре. В Ереване расценивают это как грубое нарушение трехсторонних договоренностей и заявляют, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
На этом фоне в мае Пашинян заявил, что Армения признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
10 ноября 2020, 13:57
Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и РоссияПосмотреть
 
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