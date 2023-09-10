https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895355849.html

Последний день голосования в ДНР прошел без происшествий

Последний день голосования в ДНР прошел без происшествий - РИА Новости, 10.09.2023

Последний день голосования в ДНР прошел без происшествий

Последний день голосования в ДНР прошел без происшествий, сообщил РИА Новости глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:15

2023-09-10T16:15

2023-09-10T16:18

донецкая народная республика

россия

донецк

справедливая россия

кпрф

единый день голосования в россии — 2023

единая россия

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Последний день голосования в ДНР прошел без происшествий, сообщил РИА Новости глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий. "Все прошло нормально. Без происшествий", - сказал Высоцкий. Избирательные участки закрылись в 15:00. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов, включая ДНР, проходят три дня, с 8 по 10 сентября. Выборы в ДНР впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов. Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходило с 31 августа по 7 сентября. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков. Явка на выборах в Народный совет ДНР по итогам 9 сентября составила 74,01%, заявил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

донецкая народная республика

россия

донецк

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донецкая народная республика, россия, донецк, справедливая россия, кпрф, единый день голосования в россии — 2023, единая россия