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Глава Евросовета раскритиковал бесплатные поставки зерна в Африку

Глава Евросовета раскритиковал бесплатные поставки зерна в Африку - РИА Новости, 10.09.2023

Глава Евросовета раскритиковал бесплатные поставки зерна в Африку

Глава Евросовета Шарль Мишель в субботу выступил с критикой намерения России, Турции и Катара бесплатно поставить один миллион тонн российского зерна в наиболее РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-09T14:17

2023-09-09T14:17

2023-09-10T00:05

россия

турция

африка

владимир путин

шарль мишель

реджеп тайип эрдоган

евросоюз

оон

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БРЮССЕЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в субботу выступил с критикой намерения России, Турции и Катара бесплатно поставить один миллион тонн российского зерна в наиболее нуждающиеся в продовольственной помощи африканские страны, поставив в пример так называемые коридоры солидарности, по которым украинское продовольствие до сих пор вывозилось в основном в страны ЕС.Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в минувший понедельник в Сочи. Главы государств обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам."Какой цинизм и неуважение к африканским странам в то время, как мы знаем, что черноморская сделка позволила экспортировать 30 миллионов тонн (украинского зерна. — Прим. ред.) в основном в самые незащищенные страны. А "коридоры солидарности" — альтернативные маршруты, разработанные ЕС, уже позволили экспортировать 40 миллионов тонн", — сказал Мишель на саммите G20 в Индии. Его речь опубликовала пресс-служба Совета ЕС.Решение о бесплатной поставке зерна было принято на фоне прекращения действия достигнутой с помощью Турции и ООН черноморской зерновой инициативы, в рамках которой украинское продовольствие вывозилось морским путем. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.Что касается инициативы ЕС по вывозу украинского зерна по суше, то она столкнулась с протестами фермеров Польши и других стран ЕС из-за того, что более дешевое украинское продовольствие оседало в этих странах, а не шло дальше в другие регионы мира. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский в выступлении перед депутатами Европарламента ранее признал, что в настоящее время всего два-три процента украинской сельхозпродукции реэкспортируется впоследствии из ЕС в третьи страны.В субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что возобновление экспорта украинского зерна морским путем позволит стабилизировать мировые цены на продовольствие, и призвала Россию позволить украинскому зерну поступать на мировой рынок через Черное море.

https://ria.ru/20230908/sanktsii-1895094218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, турция, африка, владимир путин, шарль мишель, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, оон, евросовет, зерновая сделка