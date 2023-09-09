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Глава Евросовета раскритиковал бесплатные поставки зерна в Африку - РИА Новости, 10.09.2023
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14:17 09.09.2023 (обновлено: 00:05 10.09.2023)
https://ria.ru/20230909/zerno-1895181870.html
Глава Евросовета раскритиковал бесплатные поставки зерна в Африку
Глава Евросовета раскритиковал бесплатные поставки зерна в Африку - РИА Новости, 10.09.2023
Глава Евросовета раскритиковал бесплатные поставки зерна в Африку
Глава Евросовета Шарль Мишель в субботу выступил с критикой намерения России, Турции и Катара бесплатно поставить один миллион тонн российского зерна в наиболее РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-09T14:17
2023-09-10T00:05
россия
турция
африка
владимир путин
шарль мишель
реджеп тайип эрдоган
евросоюз
оон
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в субботу выступил с критикой намерения России, Турции и Катара бесплатно поставить один миллион тонн российского зерна в наиболее нуждающиеся в продовольственной помощи африканские страны, поставив в пример так называемые коридоры солидарности, по которым украинское продовольствие до сих пор вывозилось в основном в страны ЕС.Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в минувший понедельник в Сочи. Главы государств обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.&quot;Какой цинизм и неуважение к африканским странам в то время, как мы знаем, что черноморская сделка позволила экспортировать 30 миллионов тонн (украинского зерна. — Прим. ред.) в основном в самые незащищенные страны. А &quot;коридоры солидарности&quot; — альтернативные маршруты, разработанные ЕС, уже позволили экспортировать 40 миллионов тонн&quot;, — сказал Мишель на саммите G20 в Индии. Его речь опубликовала пресс-служба Совета ЕС.Решение о бесплатной поставке зерна было принято на фоне прекращения действия достигнутой с помощью Турции и ООН черноморской зерновой инициативы, в рамках которой украинское продовольствие вывозилось морским путем. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.Что касается инициативы ЕС по вывозу украинского зерна по суше, то она столкнулась с протестами фермеров Польши и других стран ЕС из-за того, что более дешевое украинское продовольствие оседало в этих странах, а не шло дальше в другие регионы мира. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский в выступлении перед депутатами Европарламента ранее признал, что в настоящее время всего два-три процента украинской сельхозпродукции реэкспортируется впоследствии из ЕС в третьи страны.В субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что возобновление экспорта украинского зерна морским путем позволит стабилизировать мировые цены на продовольствие, и призвала Россию позволить украинскому зерну поступать на мировой рынок через Черное море.
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россия, турция, африка, владимир путин, шарль мишель, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, оон, евросовет, зерновая сделка
Россия, Турция, Африка, Владимир Путин, Шарль Мишель, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз, ООН, Евросовет, Зерновая сделка
Глава Евросовета раскритиковал бесплатные поставки зерна в Африку

Глава Евросовета Мишель раскритиковал бесплатные поставки зерна Россией Африке

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в субботу выступил с критикой намерения России, Турции и Катара бесплатно поставить один миллион тонн российского зерна в наиболее нуждающиеся в продовольственной помощи африканские страны, поставив в пример так называемые коридоры солидарности, по которым украинское продовольствие до сих пор вывозилось в основном в страны ЕС.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в минувший понедельник в Сочи. Главы государств обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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«

"Какой цинизм и неуважение к африканским странам в то время, как мы знаем, что черноморская сделка позволила экспортировать 30 миллионов тонн (украинского зерна. — Прим. ред.) в основном в самые незащищенные страны. А "коридоры солидарности" — альтернативные маршруты, разработанные ЕС, уже позволили экспортировать 40 миллионов тонн", — сказал Мишель на саммите G20 в Индии. Его речь опубликовала пресс-служба Совета ЕС.

Решение о бесплатной поставке зерна было принято на фоне прекращения действия достигнутой с помощью Турции и ООН черноморской зерновой инициативы, в рамках которой украинское продовольствие вывозилось морским путем. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.
Что касается инициативы ЕС по вывозу украинского зерна по суше, то она столкнулась с протестами фермеров Польши и других стран ЕС из-за того, что более дешевое украинское продовольствие оседало в этих странах, а не шло дальше в другие регионы мира. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский в выступлении перед депутатами Европарламента ранее признал, что в настоящее время всего два-три процента украинской сельхозпродукции реэкспортируется впоследствии из ЕС в третьи страны.
В субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что возобновление экспорта украинского зерна морским путем позволит стабилизировать мировые цены на продовольствие, и призвала Россию позволить украинскому зерну поступать на мировой рынок через Черное море.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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8 сентября, 15:02
 
РоссияТурцияАфрикаВладимир ПутинШарль МишельРеджеп Тайип ЭрдоганЕвросоюзООНЕвросоветЗерновая сделка
 
 
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