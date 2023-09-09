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Явка на выборах в Народный совет ДНР превысила 74 процента - РИА Новости, 09.09.2023
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21:47 09.09.2023
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Явка на выборах в Народный совет ДНР превысила 74 процента
Явка на выборах в Народный совет ДНР превысила 74 процента - РИА Новости, 09.09.2023
Явка на выборах в Народный совет ДНР превысила 74 процента
Явка на выборах в Народный совет ДНР по итогам 9 сентября составила 74,01%, заявил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T21:47
2023-09-09T21:47
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Народный совет ДНР по итогам 9 сентября составила 74,01%, заявил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий. "На выборах депутатов Народного совета ДНР предварительная явка составила 74,01%. А на выборах донецкого городского совета предварительная явка составила 68,32%", - заявил Высоцкий на брифинге. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов, включая ДНР, проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. Выборы в ДНР впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов Народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов. Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходило с 31 августа по 7 сентября. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков. По итогам 8 сентября явка на выборах Народного совета ДНР достигла 59,04%, заявил глава избиркома Владимир Высоцкий.
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в мире, донецкая народная республика, россия, донецк, единая россия, справедливая россия, кпрф, единый день голосования в россии — 2023
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Единая Россия, Справедливая Россия, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023
Явка на выборах в Народный совет ДНР превысила 74 процента

Явка на выборах в Народный совет ДНР по итогам 9 сентября составила 74,01%

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРегистрация избирателей на выборах в Донецке
Регистрация избирателей на выборах в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Регистрация избирателей на выборах в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Народный совет ДНР по итогам 9 сентября составила 74,01%, заявил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.
«
"На выборах депутатов Народного совета ДНР предварительная явка составила 74,01%. А на выборах донецкого городского совета предварительная явка составила 68,32%", - заявил Высоцкий на брифинге.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов, включая ДНР, проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. Выборы в ДНР впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов Народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.
Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов.
Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходило с 31 августа по 7 сентября. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков. По итогам 8 сентября явка на выборах Народного совета ДНР достигла 59,04%, заявил глава избиркома Владимир Высоцкий.
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