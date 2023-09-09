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Рогов прокомментировал взрывы у ЗАЭС, услышанные экспертами МАГАТЭ - РИА Новости, 09.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:44 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/vzryvy-1895192055.html
Рогов прокомментировал взрывы у ЗАЭС, услышанные экспертами МАГАТЭ
Рогов прокомментировал взрывы у ЗАЭС, услышанные экспертами МАГАТЭ - РИА Новости, 09.09.2023
Рогов прокомментировал взрывы у ЗАЭС, услышанные экспертами МАГАТЭ
Взрывы, которые слышали эксперты МАГАТЭ в отдалении от Запорожской АЭС, связаны с обстрелами региона со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T14:44
2023-09-09T14:44
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
магатэ
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Взрывы, которые слышали эксперты МАГАТЭ в отдалении от Запорожской АЭС, связаны с обстрелами региона со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что представители миссии на Запорожской АЭС за прошедшую неделю слышали более 20 взрывов в отдалении от атомной станции, что может свидетельствовать о возросшей боевой активности и потенциальной угрозе безопасности АЭС. "Гросси следовало бы спросить у своих экспертов, почему раздаются эти взрывы, и кто за ними стоит. И затем рассказать, как украинские войска продолжают методично обстреливать и атаковать дронами Энергодар, а также другие мирные города и поселки Запорожской области, лежащие в прифронтовой зоне", - сказал Рогов. По его словам, представили миссии МАГАТЭ продолжают с одной стороны высказывать обеспокоенность, а с другой – умалчивать факты обстрела Запорожской области украинскими войсками. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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запорожская область, владимир рогов, магатэ, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Рогов прокомментировал взрывы у ЗАЭС, услышанные экспертами МАГАТЭ

Рогов: взрывы в отдалении от Запорожской АЭС вызваны обстрелами ВСУ

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкАвтомобили сопровождения делегации МАГАТЭ на дороге у Запорожской атомной электростанции
Автомобили сопровождения делегации МАГАТЭ на дороге у Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Автомобили сопровождения делегации МАГАТЭ на дороге у Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Взрывы, которые слышали эксперты МАГАТЭ в отдалении от Запорожской АЭС, связаны с обстрелами региона со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что представители миссии на Запорожской АЭС за прошедшую неделю слышали более 20 взрывов в отдалении от атомной станции, что может свидетельствовать о возросшей боевой активности и потенциальной угрозе безопасности АЭС.
"Гросси следовало бы спросить у своих экспертов, почему раздаются эти взрывы, и кто за ними стоит. И затем рассказать, как украинские войска продолжают методично обстреливать и атаковать дронами Энергодар, а также другие мирные города и поселки Запорожской области, лежащие в прифронтовой зоне", - сказал Рогов.
По его словам, представили миссии МАГАТЭ продолжают с одной стороны высказывать обеспокоенность, а с другой – умалчивать факты обстрела Запорожской области украинскими войсками.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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