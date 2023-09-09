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В Омской области до 10:00 проголосовали три процента избирателей - РИА Новости, 09.09.2023
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08:27 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/vybory-1895140475.html
В Омской области до 10:00 проголосовали три процента избирателей
В Омской области до 10:00 проголосовали три процента избирателей - РИА Новости, 09.09.2023
В Омской области до 10:00 проголосовали три процента избирателей
В Омской области на выборы главы региона и дополнительные выборы в Законодательное Собрание Омской области с 8.00 (5.00 мск) до 10.00 явились 3% избирателей,... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T08:27
2023-09-09T08:27
политика
омская область
тара
омск
виталий хоценко
александр бурков
владимир путин
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ОМСК, 9 сен - РИА Новости. В Омской области на выборы главы региона и дополнительные выборы в Законодательное Собрание Омской области с 8.00 (5.00 мск) до 10.00 явились 3% избирателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии области. В регионе проводятся двухдневные выборы губернатора, а также дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Омской области по округу №16, основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления Омской области. Досрочного голосования на федеральных и региональных выборах не предусмотрено, также как и дистанционного электронного голосования. "На территории Омской области все 1730 участков открылись вовремя. Одна особенность, 1696 избирательных участков будут работать с 8.00 до 20.00, а 34 временных участков голосовать будут только завтра. Это участки в больницах, аэропорту, в городе Таре и следственном изоляторе. Голосование идет довольно активно. На 10.00 уже 3% избирателей проголосовали, из которых 2% по Омску. Все проходит в штатном режиме. Никаких жалоб и нарушений не поступало", - сообщили в избиркоме Омской области. На пост губернатора региона выдвигалось восемь кандидатов. К настоящему моменту осталось четыре претендента: Андрей Алехин (КПРФ), Владимир Казанин ("Коммунисты России"), Максим Макаленко (ЛДПР) и врио главы региона Виталий Хоценко ("Единая Россия"). В 2018 году в выборах главы региона приняли участие 666 627 омичей, что составляет 43,6% от общего числа избирателей. Это второй результат в Сибирском федеральном округе по активности избирателей. Ранее губернатором Омской области был выбран "справедливорос" Александр Бурков. Он был назначен исполняющим обязанности губернатора Омской области в октябре 2017 года. Двадцать девятого марта 2023 года Бурков попросил об отставке. Президент Владимир Путин одобрил его решение и назначил премьер-министра Донецкой Народной Республики Виталия Хоценко исполняющим обязанности губернатора Омской области.
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политика, омская область, тара, омск, виталий хоценко, александр бурков, владимир путин, кпрф, коммунисты россии, лдпр, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Омская область, Тара, Омск, Виталий Хоценко, Александр Бурков, Владимир Путин, КПРФ, Коммунисты России, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023
В Омской области до 10:00 проголосовали три процента избирателей

В Омской области за два часа проголосовало три процента избирателей

© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах
Женщина голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Владислав Николаев
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Женщина голосует на выборах. Архивное фото
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ОМСК, 9 сен - РИА Новости. В Омской области на выборы главы региона и дополнительные выборы в Законодательное Собрание Омской области с 8.00 (5.00 мск) до 10.00 явились 3% избирателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии области.
В регионе проводятся двухдневные выборы губернатора, а также дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Омской области по округу №16, основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления Омской области. Досрочного голосования на федеральных и региональных выборах не предусмотрено, также как и дистанционного электронного голосования.
Работа участков для голосования в Москве на выборах мэра столицы - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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"На территории Омской области все 1730 участков открылись вовремя. Одна особенность, 1696 избирательных участков будут работать с 8.00 до 20.00, а 34 временных участков голосовать будут только завтра. Это участки в больницах, аэропорту, в городе Таре и следственном изоляторе. Голосование идет довольно активно. На 10.00 уже 3% избирателей проголосовали, из которых 2% по Омску. Все проходит в штатном режиме. Никаких жалоб и нарушений не поступало", - сообщили в избиркоме Омской области.
На пост губернатора региона выдвигалось восемь кандидатов. К настоящему моменту осталось четыре претендента: Андрей Алехин (КПРФ), Владимир Казанин ("Коммунисты России"), Максим Макаленко (ЛДПР) и врио главы региона Виталий Хоценко ("Единая Россия").
В 2018 году в выборах главы региона приняли участие 666 627 омичей, что составляет 43,6% от общего числа избирателей. Это второй результат в Сибирском федеральном округе по активности избирателей. Ранее губернатором Омской области был выбран "справедливорос" Александр Бурков. Он был назначен исполняющим обязанности губернатора Омской области в октябре 2017 года. Двадцать девятого марта 2023 года Бурков попросил об отставке. Президент Владимир Путин одобрил его решение и назначил премьер-министра Донецкой Народной Республики Виталия Хоценко исполняющим обязанности губернатора Омской области.
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

Девушка фотографирует информационный стенд на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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1 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко голосует на выборах главы Приморского края на избирательном участке во Владивостоке

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

Девушка фотографируется с избирательными бюллетенями на фоне кабинок для голосования на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке No2320 в микрорайоне Академгородок

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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3 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

Мужчина в шляпе голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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4 из 15
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Столица выбирает мэра.

Девушка голосует на выборах мэра города Москвы в Москве

Столица выбирает мэра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

Зарегистрированный кандидат от партии ЛДПР на должность мэра города Москвы Борис Чернышов голосует на выборах мэра Москвы в Москве

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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6 из 15
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

Женщина голосует на выборах мэра города Москвы в Москве

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Это можно сделать очно или онлайн.

Женщина голосует на выборах главы Приморского края на избирательном участке во Владивостоке

Это можно сделать очно или онлайн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

Женщина голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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9 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков получает бюллетени для голосования на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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10 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

Мужчина изучает кандидатов на пост губернатора Новосибирской области на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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11 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

Женщина голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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12 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

Женщина голосует на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

Регистрация избирателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в школе No5 Донецка

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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14 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

Агитационный баннер к Единому дню голосования

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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15 из 15

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
1 из 15

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 15

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
3 из 15

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
4 из 15

Столица выбирает мэра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 15

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
6 из 15

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 15

Это можно сделать очно или онлайн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 15

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
9 из 15

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 15

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
11 из 15

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
12 из 15

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
13 из 15

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
14 из 15

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
ПолитикаОмская областьТараОмскВиталий ХоценкоАлександр БурковВладимир ПутинКПРФКоммунисты РоссииЛДПРЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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