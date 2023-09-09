https://ria.ru/20230909/vybory-1895140475.html

В Омской области до 10:00 проголосовали три процента избирателей

В Омской области до 10:00 проголосовали три процента избирателей - РИА Новости, 09.09.2023

В Омской области до 10:00 проголосовали три процента избирателей

В Омской области на выборы главы региона и дополнительные выборы в Законодательное Собрание Омской области с 8.00 (5.00 мск) до 10.00 явились 3% избирателей,... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T08:27

2023-09-09T08:27

2023-09-09T08:27

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ОМСК, 9 сен - РИА Новости. В Омской области на выборы главы региона и дополнительные выборы в Законодательное Собрание Омской области с 8.00 (5.00 мск) до 10.00 явились 3% избирателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии области. В регионе проводятся двухдневные выборы губернатора, а также дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Омской области по округу №16, основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления Омской области. Досрочного голосования на федеральных и региональных выборах не предусмотрено, также как и дистанционного электронного голосования. "На территории Омской области все 1730 участков открылись вовремя. Одна особенность, 1696 избирательных участков будут работать с 8.00 до 20.00, а 34 временных участков голосовать будут только завтра. Это участки в больницах, аэропорту, в городе Таре и следственном изоляторе. Голосование идет довольно активно. На 10.00 уже 3% избирателей проголосовали, из которых 2% по Омску. Все проходит в штатном режиме. Никаких жалоб и нарушений не поступало", - сообщили в избиркоме Омской области. На пост губернатора региона выдвигалось восемь кандидатов. К настоящему моменту осталось четыре претендента: Андрей Алехин (КПРФ), Владимир Казанин ("Коммунисты России"), Максим Макаленко (ЛДПР) и врио главы региона Виталий Хоценко ("Единая Россия"). В 2018 году в выборах главы региона приняли участие 666 627 омичей, что составляет 43,6% от общего числа избирателей. Это второй результат в Сибирском федеральном округе по активности избирателей. Ранее губернатором Омской области был выбран "справедливорос" Александр Бурков. Он был назначен исполняющим обязанности губернатора Омской области в октябре 2017 года. Двадцать девятого марта 2023 года Бурков попросил об отставке. Президент Владимир Путин одобрил его решение и назначил премьер-министра Донецкой Народной Республики Виталия Хоценко исполняющим обязанности губернатора Омской области.

https://ria.ru/20230909/yavka-1895139894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, омская область, тара, омск, виталий хоценко, александр бурков, владимир путин, кпрф, коммунисты россии, лдпр, единый день голосования в россии — 2023