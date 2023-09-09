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Президенты Южной Кореи и США провели короткую встречу на полях саммита G20 - РИА Новости, 09.09.2023
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15:59 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/vstrecha-1895203120.html
Президенты Южной Кореи и США провели короткую встречу на полях саммита G20
Президенты Южной Кореи и США провели короткую встречу на полях саммита G20 - РИА Новости, 09.09.2023
Президенты Южной Кореи и США провели короткую встречу на полях саммита G20
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и президент США Джо Байден ненадолго встретились на полях саммита G20 в Нью-Дели, сообщила президентская администрация Южной... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T15:59
2023-09-09T15:59
в мире
сша
южная корея
нью-дели
юн сок ель
джо байден
большая двадцатка
саммит g20
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СЕУЛ, 9 сен – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и президент США Джо Байден ненадолго встретились на полях саммита G20 в Нью-Дели, сообщила президентская администрация Южной Кореи. Сообщается, что лидеры встретились перед началом сессии G20, и Юн Сок Ёль еще раз поблагодарил Байдена за гостеприимство во время трехстороннего саммита в американской президентской резиденции Кэмп-Дэвид недалеко от Вашингтона в прошлом месяце. "Я использую различные возможности, чтобы говорить о том, как трехстороннее сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией будет способствовать свободе, миру и процветанию во всем мире", - заявил Юн Сок Ёль Байдену. Байден поблагодарил южнокорейского лидера, сказав, что саммит в Кэмп-Дэвиде был очень успешным и полезным в том смысле, что лидеры трех стран смогли впервые за долгое время встретиться и обсудить различные вопросы.
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в мире, сша, южная корея, нью-дели, юн сок ель, джо байден, большая двадцатка, саммит g20
В мире, США, Южная Корея, Нью-Дели, Юн Сок Ель, Джо Байден, Большая двадцатка, Саммит G20
Президенты Южной Кореи и США провели короткую встречу на полях саммита G20

Президенты Южной Кореи и США ненадолго встретились перед сессией G20 в Нью-Дели

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМеждународный медиацентр G20 в Нью-Дели
Международный медиацентр G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Международный медиацентр G20 в Нью-Дели
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 9 сен – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и президент США Джо Байден ненадолго встретились на полях саммита G20 в Нью-Дели, сообщила президентская администрация Южной Кореи.
Сообщается, что лидеры встретились перед началом сессии G20, и Юн Сок Ёль еще раз поблагодарил Байдена за гостеприимство во время трехстороннего саммита в американской президентской резиденции Кэмп-Дэвид недалеко от Вашингтона в прошлом месяце.
«
"Я использую различные возможности, чтобы говорить о том, как трехстороннее сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией будет способствовать свободе, миру и процветанию во всем мире", - заявил Юн Сок Ёль Байдену.
Байден поблагодарил южнокорейского лидера, сказав, что саммит в Кэмп-Дэвиде был очень успешным и полезным в том смысле, что лидеры трех стран смогли впервые за долгое время встретиться и обсудить различные вопросы.
Журналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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В миреСШАЮжная КореяНью-ДелиЮн Сок ЕльДжо БайденБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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