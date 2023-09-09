https://ria.ru/20230909/vstrecha-1895203120.html

Президенты Южной Кореи и США провели короткую встречу на полях саммита G20

Президенты Южной Кореи и США провели короткую встречу на полях саммита G20 - РИА Новости, 09.09.2023

Президенты Южной Кореи и США провели короткую встречу на полях саммита G20

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и президент США Джо Байден ненадолго встретились на полях саммита G20 в Нью-Дели, сообщила президентская администрация Южной... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T15:59

2023-09-09T15:59

2023-09-09T15:59

в мире

сша

южная корея

нью-дели

юн сок ель

джо байден

большая двадцатка

саммит g20

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СЕУЛ, 9 сен – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и президент США Джо Байден ненадолго встретились на полях саммита G20 в Нью-Дели, сообщила президентская администрация Южной Кореи. Сообщается, что лидеры встретились перед началом сессии G20, и Юн Сок Ёль еще раз поблагодарил Байдена за гостеприимство во время трехстороннего саммита в американской президентской резиденции Кэмп-Дэвид недалеко от Вашингтона в прошлом месяце. "Я использую различные возможности, чтобы говорить о том, как трехстороннее сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией будет способствовать свободе, миру и процветанию во всем мире", - заявил Юн Сок Ёль Байдену. Байден поблагодарил южнокорейского лидера, сказав, что саммит в Кэмп-Дэвиде был очень успешным и полезным в том смысле, что лидеры трех стран смогли впервые за долгое время встретиться и обсудить различные вопросы.

https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html

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южная корея

нью-дели

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, южная корея, нью-дели, юн сок ель, джо байден, большая двадцатка, саммит g20