https://ria.ru/20230909/soobscheniya-1895249564.html
В ЛНР в течение дня поступали ложные сообщения о минировании участков
В ЛНР в течение дня поступали ложные сообщения о минировании участков - РИА Новости, 09.09.2023
В ЛНР в течение дня поступали ложные сообщения о минировании участков
Ложные сообщения о минировании избирательных участков поступали в Луганской Народной Республике в течение голосования в субботу, это не прервало избирательный... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T23:18
2023-09-09T23:18
2023-09-09T23:18
в мире
здоровье - общество
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895015628_0:74:2864:1685_1920x0_80_0_0_b67d55404db16e9f16d8acd305da2b82.jpg
ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Ложные сообщения о минировании избирательных участков поступали в Луганской Народной Республике в течение голосования в субботу, это не прервало избирательный процесс, сообщила на брифинге заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская. "Вторая половина дня прошла не так спокойно, как первая. Были выявлены ложные вызовы по минированиям. Хотелось бы поблагодарить председателей участковых избирательных комиссий, а также правоохранительные органы за оперативную, слаженную работу. Избирательный процесс не был прерван, и избиратели успели проголосовать", - сказала Сумская. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230909/shtraf-1895246840.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895015628_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_304377808cd528dc7f4695249cc8d3e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
В мире, Здоровье - Общество, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
В ЛНР в течение дня поступали ложные сообщения о минировании участков
В ЛНР в субботу поступали ложные сообщения о минировании избирательных участков