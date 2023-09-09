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В "Яндексе" ответили на вопрос о запуске летающих роботов-курьеров - РИА Новости, 09.09.2023
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08:32 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/roboty-kurery-1895140857.html
В "Яндексе" ответили на вопрос о запуске летающих роботов-курьеров
В "Яндексе" ответили на вопрос о запуске летающих роботов-курьеров - РИА Новости, 09.09.2023
В "Яндексе" ответили на вопрос о запуске летающих роботов-курьеров
"Яндекс" активно развивает своих роботов-доставщиков, планирует расширять зоны их работы, а вот летающих роботов-курьеров запускать не хочет, так как не видит в РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T08:32
2023-09-09T08:32
яндекс
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Яндекс" активно развивает своих роботов-доставщиков, планирует расширять зоны их работы, а вот летающих роботов-курьеров запускать не хочет, так как не видит в них практической пользы, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк. Так, по его словам, роверы - роботы-доставщики - уже доставили 250 тысяч заказов, сейчас они работают в ряде районов Москвы, под Санкт-Петербургом и в Иннополисе. "С ними есть планы по расширению локаций. Мы уже начинаем сдавать роботов в аренду магазинам и ресторанам, обсуждаем и более масштабные проекты, например полностью роботизированный кампус университета, в котором доставку осуществлять будут только роботы", - добавил Масюк. Технология, по его словам, уже хорошо работает, но сейчас важно "сделать ее недорогой, и чтобы люди к этому привыкли". "Совсем массовой она станет через какое-то количество кварталов и лет", - полагает он. А вот летающих роботов-доставщиков компания запускать не хочет: "Летающих - нет. Нам не кажется, что в этом есть такая уж сейчас большая востребованность, не видим в них практической пользы", - добавил топ-менеджер. Ровер - это робот-курьер для перевозки небольших грузов. Робот полностью автономен: сам планирует свой маршрут, оценивает ситуацию вокруг и объезжает препятствия. Он способен ездить по городским тротуарам со скоростью 5-8 километров в час, может работать и летом, и зимой и выполнять заказы в разных погодных условиях. В июле 2021 года автономные роботы-курьеры начали доставлять заказы из сервиса "Яндекс Еда" в жилые дома в городе Мурино, который находится на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С ноября того же года услуга доставки посылок "Почты России" при помощи роботов-курьеров интернет-компании "Яндекс" заработала сначала в московском районе Хамовники, а затем в 27 отделениях столицы.
https://ria.ru/20230528/roboty-1874623291.html
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яндекс, россия
Яндекс, Россия
В "Яндексе" ответили на вопрос о запуске летающих роботов-курьеров

"Яндекс" не планирует запускать летающих роботов-курьеров

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБеспилотный робот-доставщик "Яндекса" на одной из улиц в Москве
Беспилотный робот-доставщик Яндекса на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Беспилотный робот-доставщик "Яндекса" на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Яндекс" активно развивает своих роботов-доставщиков, планирует расширять зоны их работы, а вот летающих роботов-курьеров запускать не хочет, так как не видит в них практической пользы, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк.
Так, по его словам, роверы - роботы-доставщики - уже доставили 250 тысяч заказов, сейчас они работают в ряде районов Москвы, под Санкт-Петербургом и в Иннополисе. "С ними есть планы по расширению локаций. Мы уже начинаем сдавать роботов в аренду магазинам и ресторанам, обсуждаем и более масштабные проекты, например полностью роботизированный кампус университета, в котором доставку осуществлять будут только роботы", - добавил Масюк.
Технология, по его словам, уже хорошо работает, но сейчас важно "сделать ее недорогой, и чтобы люди к этому привыкли". "Совсем массовой она станет через какое-то количество кварталов и лет", - полагает он.
А вот летающих роботов-доставщиков компания запускать не хочет: "Летающих - нет. Нам не кажется, что в этом есть такая уж сейчас большая востребованность, не видим в них практической пользы", - добавил топ-менеджер.
Робот-курьер Яндекс.Ровер в Иннополисе - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
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Ровер - это робот-курьер для перевозки небольших грузов. Робот полностью автономен: сам планирует свой маршрут, оценивает ситуацию вокруг и объезжает препятствия. Он способен ездить по городским тротуарам со скоростью 5-8 километров в час, может работать и летом, и зимой и выполнять заказы в разных погодных условиях.
В июле 2021 года автономные роботы-курьеры начали доставлять заказы из сервиса "Яндекс Еда" в жилые дома в городе Мурино, который находится на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С ноября того же года услуга доставки посылок "Почты России" при помощи роботов-курьеров интернет-компании "Яндекс" заработала сначала в московском районе Хамовники, а затем в 27 отделениях столицы.
 
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