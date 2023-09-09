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"Пугающие цифры". С чем связан глобальный всплеск рака среди молодых - РИА Новости, 09.09.2023
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Наука
 
08:00 09.09.2023 (обновлено: 08:11 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/rak-1895038812.html
"Пугающие цифры". С чем связан глобальный всплеск рака среди молодых
"Пугающие цифры". С чем связан глобальный всплеск рака среди молодых - РИА Новости, 09.09.2023
"Пугающие цифры". С чем связан глобальный всплеск рака среди молодых
Масштабное исследование распространенности онкологических заболеваний показало, что за 30 лет число случаев рака у тех, кто моложе 50, в мире увеличилось почти... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T08:00
2023-09-09T08:11
наука
здоровье
биология
рак
рак груди
рак легких
рак толстой кишки
рак печени
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Масштабное исследование распространенности онкологических заболеваний показало, что за 30 лет число случаев рака у тех, кто моложе 50, в мире увеличилось почти на 80 процентов. И так во всех странах, а не только там, где налажена система раннего выявления. О возможных причинах — в материале РИА Новости.Рак молодеетРак считается болезнью пожилых: 90 процентов онкологических пациентов старше 50. Но врачи все чаще отмечали, что рак помолодел. И это подтвердили ученые.Группа экспертов на основе базы данных проекта Global Burden of Disease (GBD), реализуемого с 1990 года под эгидой Института показателей и оценки здоровья (IHME) Вашингтонского университета, проанализировали информацию по 29 видам рака в 204 странах и регионах. Выяснилось, что с 1990-го по 2019-й количество онкологических диагнозов у тех, кто моложе 50, выросло с 1,82 до 3,26 миллиона (80 процентов), а смертность — на 27,7 процента. От рака ежегодно умирает более миллиона человек, не достигших 50-летнего возраста.Больше всего — от рака молочной железы (13,7 новых случаев и 3,5 летальных исходов на 100 тысяч женщин в 2019-м — это самый плохой показатель), трахеи, простаты, легких, кишечника и желудка. Неожиданно резко повысилась смертность от опухолей в почках и яичниках.Заметнее всего заболеваемость и смертность растут в развитых странах Северной Америки, Западной Европы, а также в Австралии, хотя и в Азии та же тенденция. Ученые прогнозируют, что к 2030-му число диагнозов и летальных исходов увеличится еще на 31 и 21 процент соответственно, а в группу риска попадут уже все старше 40.Причина — западный образ жизниИсследователи отмечают, что частично все это объясняется улучшением скрининга и отчетности, а также ростом населения в странах с большой долей молодежи.Но главную роль, считают они, играют поведенческие факторы: недостаточная физическая активность, курение, алкоголь, неправильное питание. Свою лепту вносят загрязнение окружающей среды, широкое применение антибиотиков и генетически модифицированных продуктов. Раку молочной железы способствуют оральные контрацептивы, поздние роды или отсутствие детей, отказ от кормления грудью.Если добавить сюда такие канцерогенные факторы, как хронический стресс, недостаток сна, рацион с высоким содержанием сахара и красного мяса, приводящий к ожирению и диабету, то получится полный набор элементов западного образа жизни, активно распространяющегося в последние десятилетия в развивающихся странах, где до этого придерживались традиционного уклада.Канцерогенное питаниеОсобый акцент авторы обзора делают на питании, отмечая, что диета с ультрапереработанными продуктами и полуфабрикатами, а также потребление алкоголя значительно повышают риск рака."Продукты с высокой степенью обработки — готовые блюда, замороженная пицца, сухие завтраки, хлеб из супермаркетов, сэндвичи, печенье, пончики и шоколад — стали обычными. Они доступны по цене, долго хранятся и привлекательны для вкусовых рецепторов. Но очень вредны для здоровья", — пишет в статье в The Guardian заведующая кафедрой глобального общественного здравоохранения в Эдинбургском университете профессор Деви Шридхар.Все больше данных указывает на то, что эти продукты меняют состав микробиома кишечника, играющего ключевую роль в пищеварении, регуляции иммунной системы и защите от болезнетворных бактерий. Неслучайно самые высокие темпы роста заболеваемости колоректальным раком, особенно чувствительным к структуре питания, наблюдаются в развитых странах. Но не во всех.В Японии статистика гораздо лучше. Там едят намного больше овощей, рыбы и морепродуктов, любят гулять пешком, катаются на велосипедах. А вот в этнически и экономически похожей Южной Корее ситуация та же, что и на Западе.Мнения экспертовВ научном сообществе к опубликованному обзору отнеслись скептически."Авторы сообщают о снижении стандартизированной по возрасту смертности от рака, что в принципе согласуется с результатами предыдущих исследований, — говорит профессор эпидемиологии Института исследований рака в Лондоне Монтсеррат Гарсиа-Клосас. — Но их выводы основаны на абсолютных значениях и не учитывают изменения в демографии. К тому же качество данных, предоставленных разными странами, различается, что ставит под сомнение чрезмерные обобщения"."С 1990-го по 2019-й население планеты увеличилось на 46 процентов, выросла и заболеваемость, — отмечает профессор клеточной биологии Лондонского университета Святого Георгия Дороти Беннетт. — Хотя я не знаю точного процентного показателя для возрастной группы 14-45 лет, повышение смертности от рака в ней в любом случае заметно меньше".Обратили внимание и на то, что особенно много информации по раку груди, кишечника, желудка, легких. У них общий набор факторов риска: алкоголь, курение, неправильное питание. А, например, о раке печени, которым болеют все реже, говорится лишь вскользь.Тем не менее большинство специалистов признают: рак молодеет, и это уже не болезнь пожилых."Практикующие врачи, к сожалению, это видят, — подчеркивает главный врач лаборатории "Гемотест" Максим Маскин. — Чаще всего у молодых диагностируют онкологические заболевания органов дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, а у женщин — рак молочной железы. Безусловно, сказывается улучшение диагностики. Лабораторные тесты и инструментальные методы сейчас позволяют выявлять злокачественные образования на самых ранних стадиях. Но это, очевидно, не главная причина столь пугающих цифр"."Тут много факторов, — продолжает Маскин. — Все они так или иначе связаны с образом жизни. Рацион современного человека разительно отличается от того, что было привычным еще полвека назад. Повысилось потребление белковой пищи, а свежих овощей, зелени и фруктов — уменьшилось. Это плохо для пищеварительной системы. Постоянный стресс, вредные привычки, малоподвижность ослабляют иммунную защиту организма и со временем могут спровоцировать онкологическое заболевание".Но хуже всего, по его мнению, — обилие канцерогенов, химических веществ, провоцирующих рак. В воде, почве, воздухе, продуктах, бытовой химии, косметике. Канцерогенными могут быть материалы, из которых строят дома и объекты инфраструктуры. Гербициды и антибиотики, применяемые в сельском хозяйстве, тоже здоровью не способствуют."Глобальные тенденции заболеваемости и смертности многочисленны и даже нередко противоположны в странах разной географии, культуры и социально-экономического развития, — объясняет профессор кафедры управления и экономики здравоохранения НИУ ВШЭ, доктор медицинских наук Василий Власов. — Важно, что все изученные виды рака — это опухоли не детского возраста, а свойственные взрослым, но зарегистрированные в нетипичном, относительно молодом возрасте. Этот аспект проблемы важен, поскольку онкологические заболевания, возникающие в раннем возрасте, особенно агрессивны"."Действительно, некоторые виды рака стали чаще встречаться у молодых, например, толстой кишки, из-за ожирения, но в целом заболеваемость практически та же, а благодаря прогрессу в профилактике, диагностике и лечении смертность снизилась примерно на треть, — утверждает врач-онкохирург и химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов. — Возможно, молодые пациенты с онкологией просто активнее заявляют о своем диагнозе в информационной среде. Раньше это было не принято"."Я уже без малого 15 лет занимаюсь диагностикой и в последнее время все чаще нахожу злокачественные новообразования в более молодом возрасте, — говорит врач высшей категории, кандидат медицинских наук Лиана Мартиросян. — Рак молодеет, это правда. Связано это и с экологий, и со стрессами, и с неправильным образом жизни".Все эксперты сходятся в одном: мир, в котором живет человек, кардинально изменился за последние 30 лет, и организм не может на это не реагировать. Задача ученых — оценить риски, выдвинуть гипотезы и разрабатывать новые методы лечения.
https://ria.ru/20230907/mikrobiom-1894576099.html
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Владислав Стрекопытов
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здоровье, биология, рак, рак груди, рак легких, рак толстой кишки, рак печени
Наука, Здоровье, биология, Рак, Рак груди, Рак легких, Рак толстой кишки, Рак печени
"Пугающие цифры". С чем связан глобальный всплеск рака среди молодых

Ученые зафиксировали резкий рост случаев рака у людей моложе 50 лет

© iStock.com / MilkoМолодые люди обдают перед экранами ноутбуков
Молодые люди обдают перед экранами ноутбуков - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© iStock.com / Milko
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Масштабное исследование распространенности онкологических заболеваний показало, что за 30 лет число случаев рака у тех, кто моложе 50, в мире увеличилось почти на 80 процентов. И так во всех странах, а не только там, где налажена система раннего выявления. О возможных причинах — в материале РИА Новости.

Рак молодеет

Рак считается болезнью пожилых: 90 процентов онкологических пациентов старше 50. Но врачи все чаще отмечали, что рак помолодел. И это подтвердили ученые.
Группа экспертов на основе базы данных проекта Global Burden of Disease (GBD), реализуемого с 1990 года под эгидой Института показателей и оценки здоровья (IHME) Вашингтонского университета, проанализировали информацию по 29 видам рака в 204 странах и регионах. Выяснилось, что с 1990-го по 2019-й количество онкологических диагнозов у тех, кто моложе 50, выросло с 1,82 до 3,26 миллиона (80 процентов), а смертность — на 27,7 процента. От рака ежегодно умирает более миллиона человек, не достигших 50-летнего возраста.
Больше всего — от рака молочной железы (13,7 новых случаев и 3,5 летальных исходов на 100 тысяч женщин в 2019-м — это самый плохой показатель), трахеи, простаты, легких, кишечника и желудка. Неожиданно резко повысилась смертность от опухолей в почках и яичниках.
© BMJ Oncology 2023Тенденции заболеваемости (слева) и смертности (справа) для рака с ранним началом по возрастным группам
Тенденции заболеваемости (слева) и смертности (справа) для рака с ранним началом по возрастным группам
© BMJ Oncology 2023
Тенденции заболеваемости (слева) и смертности (справа) для рака с ранним началом по возрастным группам
Заметнее всего заболеваемость и смертность растут в развитых странах Северной Америки, Западной Европы, а также в Австралии, хотя и в Азии та же тенденция. Ученые прогнозируют, что к 2030-му число диагнозов и летальных исходов увеличится еще на 31 и 21 процент соответственно, а в группу риска попадут уже все старше 40.

Причина — западный образ жизни

Исследователи отмечают, что частично все это объясняется улучшением скрининга и отчетности, а также ростом населения в странах с большой долей молодежи.
Но главную роль, считают они, играют поведенческие факторы: недостаточная физическая активность, курение, алкоголь, неправильное питание. Свою лепту вносят загрязнение окружающей среды, широкое применение антибиотиков и генетически модифицированных продуктов. Раку молочной железы способствуют оральные контрацептивы, поздние роды или отсутствие детей, отказ от кормления грудью.
Если добавить сюда такие канцерогенные факторы, как хронический стресс, недостаток сна, рацион с высоким содержанием сахара и красного мяса, приводящий к ожирению и диабету, то получится полный набор элементов западного образа жизни, активно распространяющегося в последние десятилетия в развивающихся странах, где до этого придерживались традиционного уклада.
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Канцерогенное питание

Особый акцент авторы обзора делают на питании, отмечая, что диета с ультрапереработанными продуктами и полуфабрикатами, а также потребление алкоголя значительно повышают риск рака.
"Продукты с высокой степенью обработки — готовые блюда, замороженная пицца, сухие завтраки, хлеб из супермаркетов, сэндвичи, печенье, пончики и шоколад — стали обычными. Они доступны по цене, долго хранятся и привлекательны для вкусовых рецепторов. Но очень вредны для здоровья", — пишет в статье в The Guardian заведующая кафедрой глобального общественного здравоохранения в Эдинбургском университете профессор Деви Шридхар.
Все больше данных указывает на то, что эти продукты меняют состав микробиома кишечника, играющего ключевую роль в пищеварении, регуляции иммунной системы и защите от болезнетворных бактерий. Неслучайно самые высокие темпы роста заболеваемости колоректальным раком, особенно чувствительным к структуре питания, наблюдаются в развитых странах. Но не во всех.
В Японии статистика гораздо лучше. Там едят намного больше овощей, рыбы и морепродуктов, любят гулять пешком, катаются на велосипедах. А вот в этнически и экономически похожей Южной Корее ситуация та же, что и на Западе.
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Мнения экспертов

В научном сообществе к опубликованному обзору отнеслись скептически.
"Авторы сообщают о снижении стандартизированной по возрасту смертности от рака, что в принципе согласуется с результатами предыдущих исследований, — говорит профессор эпидемиологии Института исследований рака в Лондоне Монтсеррат Гарсиа-Клосас. — Но их выводы основаны на абсолютных значениях и не учитывают изменения в демографии. К тому же качество данных, предоставленных разными странами, различается, что ставит под сомнение чрезмерные обобщения".
"С 1990-го по 2019-й население планеты увеличилось на 46 процентов, выросла и заболеваемость, — отмечает профессор клеточной биологии Лондонского университета Святого Георгия Дороти Беннетт. — Хотя я не знаю точного процентного показателя для возрастной группы 14-45 лет, повышение смертности от рака в ней в любом случае заметно меньше".
Обратили внимание и на то, что особенно много информации по раку груди, кишечника, желудка, легких. У них общий набор факторов риска: алкоголь, курение, неправильное питание. А, например, о раке печени, которым болеют все реже, говорится лишь вскользь.
Тем не менее большинство специалистов признают: рак молодеет, и это уже не болезнь пожилых.
"Практикующие врачи, к сожалению, это видят, — подчеркивает главный врач лаборатории "Гемотест" Максим Маскин. — Чаще всего у молодых диагностируют онкологические заболевания органов дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, а у женщин — рак молочной железы. Безусловно, сказывается улучшение диагностики. Лабораторные тесты и инструментальные методы сейчас позволяют выявлять злокачественные образования на самых ранних стадиях. Но это, очевидно, не главная причина столь пугающих цифр".
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"Тут много факторов, — продолжает Маскин. — Все они так или иначе связаны с образом жизни. Рацион современного человека разительно отличается от того, что было привычным еще полвека назад. Повысилось потребление белковой пищи, а свежих овощей, зелени и фруктов — уменьшилось. Это плохо для пищеварительной системы. Постоянный стресс, вредные привычки, малоподвижность ослабляют иммунную защиту организма и со временем могут спровоцировать онкологическое заболевание".
Но хуже всего, по его мнению, — обилие канцерогенов, химических веществ, провоцирующих рак. В воде, почве, воздухе, продуктах, бытовой химии, косметике. Канцерогенными могут быть материалы, из которых строят дома и объекты инфраструктуры. Гербициды и антибиотики, применяемые в сельском хозяйстве, тоже здоровью не способствуют.
"Глобальные тенденции заболеваемости и смертности многочисленны и даже нередко противоположны в странах разной географии, культуры и социально-экономического развития, — объясняет профессор кафедры управления и экономики здравоохранения НИУ ВШЭ, доктор медицинских наук Василий Власов. — Важно, что все изученные виды рака — это опухоли не детского возраста, а свойственные взрослым, но зарегистрированные в нетипичном, относительно молодом возрасте. Этот аспект проблемы важен, поскольку онкологические заболевания, возникающие в раннем возрасте, особенно агрессивны".
"Действительно, некоторые виды рака стали чаще встречаться у молодых, например, толстой кишки, из-за ожирения, но в целом заболеваемость практически та же, а благодаря прогрессу в профилактике, диагностике и лечении смертность снизилась примерно на треть, — утверждает врач-онкохирург и химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов. — Возможно, молодые пациенты с онкологией просто активнее заявляют о своем диагнозе в информационной среде. Раньше это было не принято".
"Я уже без малого 15 лет занимаюсь диагностикой и в последнее время все чаще нахожу злокачественные новообразования в более молодом возрасте, — говорит врач высшей категории, кандидат медицинских наук Лиана Мартиросян. — Рак молодеет, это правда. Связано это и с экологий, и со стрессами, и с неправильным образом жизни".
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Все эксперты сходятся в одном: мир, в котором живет человек, кардинально изменился за последние 30 лет, и организм не может на это не реагировать. Задача ученых — оценить риски, выдвинуть гипотезы и разрабатывать новые методы лечения.
 
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