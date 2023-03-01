https://ria.ru/20230301/krizis-1855108456.html

Кризис среднего возраста: что такое, как проявляется, как помочь человеку

Кризис среднего возраста: симптомы, как пережить, во сколько лет начинается у мужчин и женщин

Кризис среднего возраста: что такое, как проявляется, как помочь человеку

В определенный период жизни многие мужчины и женщины сталкиваются с так называемым кризисом среднего возраста. Что представляет собой это состояние, сколько оно РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T14:07

2023-03-01T14:07

2023-03-01T14:07

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В определенный период жизни многие мужчины и женщины сталкиваются с так называемым кризисом среднего возраста. Что представляет собой это состояние, сколько оно длится и как семья может помочь мужу или жене его преодолеть - в материале РИА Новости.Кризис среднего возрастаБольшинство специалистов сходятся во мнении, что корни такого явления, как кризис среднего возраста, следует искать в психологии. Для данного термина не существует единого определения, однако чаще всего под “кризисом среднего возраста” понимается достаточно длительное и далеко не всегда благополучное эмоциональное состояние, погружаясь в которое человек начинает переоценивать прожитые годы и то, что к этому периоду ему удалось достичь.Считается, что впервые данное явление в 1965 году описал психоаналитик из Канады Эллиот Жак. Именно он впервые употребил сам термин “кризис среднего возраста”, отметив, что в этот период человек впервые задумывается о своей смертности.И действительно, кризис среднего возраста, как правило, совпадает с тем моментом, когда человек внезапно осознает, что значительная часть его жизни осталась позади, и начинает едва ли не впервые задумываться о приближающейся старости.В жизни человека выделяется несколько основных кризисов. Например, кризис трех лет, когда подрастающий ребенок начинает по-новому выстраивать свои взаимоотношения с окружающими людьми, пытается проявить независимость от мамы и папы, самостоятельность и так далее. Или кризис 18-20 лет, когда у большинства юношей и девушек уже заканчивается процесс сепарации от родителей и начинается собственная взрослая жизнь.При этом нельзя сказать, что кризис среднего возраста - обязательный этап в жизни каждого человека. Такое происходит далеко не со всеми людьми, но даже те, кого коснулось подобное состояние, могут переносить его не столь критично и не в столь явных проявлениях, как остальные. В целом же кризис среднего возраста считается одним из самых непростых периодов в жизни человека.ПричиныМожно выделить три условные группы основных причин, которые способны послужить своеобразным “спусковым крючком” для развития кризиса среднего возраста.Прежде всего это, конечно, психологические факторы. Достигая определенного возраста, многие люди начинают все чаще задаваться вопросом: кто я, какова цель моей жизни, чего мне удалось добиться, в правильном ли направлении я двигаюсь по жизни? Все эти философские вопросы сами по себе вполне нормальны и логичны, однако если в результате подобного “взгляда в прошлое” человек резко меняет привычную модель поведения, ведет себя иррационально и непредсказуемо (что порой ставит под угрозу не только его жизнь, но и привычный уклад близких ему людей) - в этом случае уже можно говорить о кризисе.Нередко начало кризиса совпадает с серьезными потрясениями в жизни человека, которые буквально выбивают его из колеи. Потеря работы, смерть близкого человека, серьезные финансовые неурядицы - все это и многое другое может послужить толчком для переоценки собственной жизни.Вторая группа причин - это социальные. Ведь каждый человек так или иначе вынужден взаимодействовать с окружающими: общаться с коллегами, встречаться с родственниками и друзьями и т.д. Невольно может появиться желание сравнить свои достижения с успехами других людей, и порой подобное сравнение будет далеко не в пользу сравнивающего.Большую роль может играть и давление со стороны: зарабатывать больше, рожать, “пока не поздно”, получить “нормальное” образование и так далее. Все это также может подорвать уверенность человека в себе и собственных достижениях, а в дальнейшем - и привести к кризису.Полностью сбрасывать со счетов физиологию также не стоит, ведь существующие проблемы со здоровьем и перемены во внешности вполне способны усугубить и без того напряженное психологическое состояние человека. С возрастом большинство граждан все чаще сталкиваются с различными недугами, появляются хронические заболевания, да и физические возможности уже не такие, как несколько лет назад. Образно говоря, человек остается молод душой, однако его тело меняется и отражение в зеркале с каждым годом все заметнее отличается от привычного внешнего вида. Смириться с подобными переменами бывает непросто.Свою роль могут сыграть и гормональные изменения, которые также с возрастом происходят в организме человека.“Причины появление кризиса среднего возраста в каждом случае индивидуальны. Это может зависеть и от генетической предрасположенности, и от того, в какой среде в раннем возрасте воспитывался человек, и от того, присутствовали ли в его жизни люди, с которыми можно было поговорить по душам, и от множества других факторов. Все это влияет на формирование устойчивости психики, а от последней во многом и будет зависеть то, как человек переживает тот или иной кризис. Если человек рос и воспитывался в комфортной, благоприятной среде, то подобные испытания для него будут проходить практически незаметно либо преодолеваться гораздо легче”, - говорит к.м.н., доцент Смоленского государственного медицинского университета, врач-психиатр, психотерапевт Константин Якунин.Во сколько лет начинаетсяНе существует однозначного ответа на вопрос, какой именно этап жизни человека можно обозначить термином “средний возраст” и, соответственно, после какого по счету дня рождения его может настигнуть соответствующий кризис. Большинство специалистов выделяют лишь примерные границы того периода, когда риск столкнуться с кризисом среднего возраста наиболее высок. Это от 30-35 лет и до 50-55 лет.СимптомыКогда именно начнется кризис среднего возраста, каким образом и насколько ярко он будет проявляться - во многом зависит от индивидуальных особенностей конкретного человека. Но психологи выделяют несколько наиболее распространенных симптомов.Один из основных - это внезапное, без видимых на то причин изменение поведения, образа жизни. Тот, кто на протяжении нескольких десятилетий обходил спортивные залы стороной, вдруг становится завсегдатаем местных фитнес-клубов. Рассудительный и осторожный человек, привыкший тщательно взвешивать каждое решение, внезапно бросает любимую работу и ввязывается в рискованный бизнес или отправляется на далекие острова в поисках свободы.Оценивая прожитые годы, погруженный в кризис среднего возраста человек зачастую видит не достижения и успехи, а череду упущенных возможностей, нереализованных желаний, неправильных выборов. Отсюда и охота к перемене мест (и проживания, и работы), желание наконец-то заняться тем, что так манило в юношеские годы, попытка наверстать то, что кажется упущенным.Отказываясь принимать свой реальный возраст, некоторые в этот период прикладывают множество усилий для того, чтобы выглядеть и казаться моложе. Отсюда и пристрастие к занятиям спортом, и увлечение косметологическими процедурами, и переход на более молодежный стиль в одежде и общении, и новые внезапные знакомства и увлечения.Зачастую человека, которого настиг кризис среднего возраста, уже не радует то, что прежде доставляло удовольствие. Снижается мотивация, появляются жалобы на усталость и упадок сил, могут происходить изменения, связанные со сном (человек спит больше обычного либо практически не спит). К характерным симптомам данного периода также можно отнести и перепады настроения, когда период относительного спокойствия сменяется вспышками раздражительности и гнева.ОсобенностиУ представителей разного пола кризис среднего возраста может проявляться по-своему. Существуют исследования, которые утверждают, что переживания мужчин в данный период в основном связаны с работой и карьерой, с уровнем дохода, с достижением более высокого социального статуса. В то время как у женщин этот внутренний конфликт зачастую связан с возможностью реализоваться как жена и мать, а порой - и в невозможности достичь баланса между семьей и работой (например, женщина увольняется, чтобы посвятить себя детям, но чувствует, что потеряла очень важную часть своей жизни).Для представительниц прекрасного пола в данный период также свойственны кардинальные изменения внешнего вида, например, меняется стрижка и цвет волос, совсем другим становится гардероб. В целом женщины острее мужчин переживают те изменения, которые происходят с их внешностью с годами, и кризис среднего возраста только усиливает эти переживания.Сколько длитсяКак правило, кризис среднего возраста не ограничивается несколькими месяцами, его продолжительность может исчисляться годами. Продолжительность этого периода во многом зависит и от того, готов ли человек признать проблему и сделать все необходимое для того, чтобы преодолеть кризис как можно быстрее.Как пережить кризис среднего возрастаКризис среднего возраста можно рассматривать не только как явление, которое носит негативный оттенок. Ведь переоценка собственного жизненного опыта - это возможность определить приоритеты, которые актуальны для человека именно на текущем этапе его жизни, сделать выводы из собственных ошибок, чтобы не повторять их в будущем.Воспринимать данный период как "сигнал к атаке" советует врач и телеведущий Александр Мясников. Известный медик отметил, что кризис среднего возраста лучше рассматривать как время, когда перед человеком открываются новые горизонты. “Помните, что впереди у вас самая вкусная, самая активная часть жизни”, - напоминает он.Специалисты говорят, что ни в коем случае не нужно обесценивать собственные достижения, пусть даже они и могут показаться весьма скромными на фоне успехов других. Куда приятнее смотреть на жизнь не с точки зрения “Все уже прошло”, а верить в то, что “Все еще впереди!”. Хочется добиться большего или изменить жизнь так, чтобы получать от нее больше удовлетворения? Не стоит останавливаться лишь на мечтах о переменах и не впадать в уныние, а подумать о том, как можно воплотить эти мечтания в жизнь. Например, если цель - добиться новых карьерных высот, то можно задуматься о получении дополнительного образования.Кризис среднего возраста - это еще и возможность всерьез заняться собственным здоровьем. Приняв свой возраст, человек должен осознать, что отныне его организм требует более внимательного отношения. Это включает в себя регулярные профилактические осмотры, контроль хронических заболеваний, здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек. При хорошем самочувствии справиться с психологическими переживаниями будет заметно проще.А вот бороться с кризисом, впадая в различные крайности - очень плохая идея. Импульсивные решения, радикальные перемены, попытки взять от жизни все, пока не ушло драгоценное время, могут оказаться не менее губительны, чем глубокая апатия, и также привести к опасным последствиям.Как помочь мужу или женеПережить кризис среднего возраста бывает непросто не только тем, кто непосредственно погружен в описываемое состояние, но и тем, кто в этот период находится рядом с ними. Речь в первую очередь идет о ближайших родственниках - женах и мужьях.Поддержка родных и близких очень важна для человека в период кризиса. Главный секрет тут - искренняя любовь и забота, а также большой запас терпения, ведь быстро справиться с данной проблемой, скорей всего, не получится.Заметив у супруга или супруги характерные симптомы кризиса среднего возраста, нужно постараться выслушать человека, не осуждая и не критикуя его мысли и поступки. Если подобный кризис обошел вторую половину пары стороной, можно попробовать представить себя на месте супруга, понять те чувства и эмоции, которые он или она испытывает. Важно дать почувствовать человеку, что он может рассчитывать на помощь и поддержку семьи.При этом родственникам погруженного в кризис не стоит забывать и о собственных интересах. Не нужно винить себя во всех проблемах, вместо этого можно задуматься о том, какие дела и увлечения могут стать источником положительных эмоций и впечатлений (такая “подзарядка” будет поддерживать человека и помогать ему находить силы для совместного преодоления кризиса).Можно ли избежать кризиса среднего возрастаПринято считать, что любую проблему проще предотвратить, нежели после разбираться с ее последствиями. Это утверждение может быть полезно и в том случае, когда речь заходит о кризисе среднего возраста. Внимательное отношение к своему здоровью, поиск новых источников положительных эмоций и самореализации, которые помогают поддерживать уверенность в себе - все это, конечно, не послужит стопроцентной гарантией того, что кризис обойдет человека стороной, но вполне может помочь сделать его проявления менее выраженными.Когда необходима помощь специалистаБывают ситуации, когда даже поддержка близких людей оказывается бессильна, и помочь преодолеть кризис среднего возраста способен лишь специалист. Если проявления кризиса усугубляются проблемами со здоровьем, человеку может понадобиться консультация профильного врача.За помощью к психологу или психиатру однозначно необходимо обращаться в тех случаях, когда поведение человека может представлять угрозу для окружающих либо для него самого.Чем опасно затяжное пребывание в кризисеДлительное пребывание в подавленном, апатичном состоянии (которое также может быть свойственно данному периоду) может привести к негативным последствиям. Например, пристрастию к различным вредным привычкам (алкоголизм, наркомания и так далее).Плохое настроение и неудовлетворенность жизнью в отдельных случаях могут перерасти в настоящую депрессию, а уж она в свою очередь чревата не только существенным снижением качества жизни, обострением хронических заболеваний и появлением новых недугов, а также привести к суицидальным мыслям.Вторая крайность, в которую нередко впадают люди, страдающие от кризиса среднего возраста - это импульсивные, даже неадекватные поступки. Под влиянием момента человек может разрушить крепкую семью, лишиться работы, подвергнуть свою жизнь опасности (например, выбрав рискованное хобби).

https://ria.ru/20230218/depressiya-1852667757.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, психология, здоровье, психолог, психология личности, психологическая помощь, психология отношений