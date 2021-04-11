https://ria.ru/20210411/myasnikov-1727751523.html

Мясников назвал способ борьбы с кризисом среднего возраста

Мясников назвал способ борьбы с кризисом среднего возраста

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал об опасности кризиса среднего возраста и о том, как с ним справиться. РИА Новости, 11.04.2021

2021-04-11T09:44

2021-04-11T09:44

2021-04-11T11:20

александр мясников (врач)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал об опасности кризиса среднего возраста и о том, как с ним справиться.По словам медика, диагноза "кризис среднего возраста" в науке не существует, однако современная психология приравнивает его к депрессии. Это состояние чаще всего связано с переоценкой мира и самого себя и может привести к серьезному "психологическому упадку"."Ты вдруг начинаешь понимать, что жизнь, оказывается, прошла, все хорошее позади. А ты так и не ночевал в стоге сена с любимой, не мчал на скорости 200 километров на мотоцикле и ветер не бил тебе в лицо, в горах ты не бывал, на дно океана не спускался, с акулами не плавал. И как же так?! Почему это не волновало тебя все предыдущее время – не известно", — сказал Мясников.Тем не менее специалист считает, что "кризис среднего возраста — это прекрасно". Он посоветовал воспринимать этот период как "сигнал к атаке", ведь перед человеком открываются новые горизонты. "Помните, что впереди у вас самая вкусная, самая активная часть жизни. Повторюсь за своим другом: каждое последующее десятилетие лучше предыдущего, только надо грамотно его прожить", — подытожил специалист.

https://ria.ru/20210409/depressiya-1727468630.html

https://ria.ru/20210410/myasnikov-1727681100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье - общество, общество