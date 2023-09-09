https://ria.ru/20230909/otravlenie-1895192834.html
Возросло число отравивших готовой едой с доставкой на дом в Петербурге
Возросло число отравивших готовой едой с доставкой на дом в Петербурге - РИА Новости, 09.09.2023
Возросло число отравивших готовой едой с доставкой на дом в Петербурге
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявило 69 случаев кишечной инфекции после покупки готовой еды с доставкой на дом, сообщило ведомство в субботу... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T14:48
2023-09-09T14:48
2023-09-09T14:48
происшествия
здоровье - общество
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявило 69 случаев кишечной инфекции после покупки готовой еды с доставкой на дом, сообщило ведомство в субботу в своем телеграм-канале. Накануне Роспотребнадзор информировал о санитарно-эпидемиологическом расследовании в отношении компании-изготовителя готовой еды "Грин Бокс" и сервиса доставки продуктов на дом "Самокат" (ООО "Умный Ритейл") после того, как было выявлено 34 случая кишечной инфекции после дистанционной покупки этой продукции. Деятельность компании "Грин Бокс", на площадках которой Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарных норм, включая не соблюдение сроков годности продуктов и условий их хранения, приостановлена. "На 9 сентября… зарегистрировано 69 случаев ОКИ (острой кишечной инфекции - ред.), в том числе у одного ребенка. Согласно результатам лабораторных исследований методом ПЦР у одного заболевшего обнаружена сальмонелла", - говорится в сообщении. По данным городского управления Роспотребнадзора, в больницах остаются 44 покупателя готовой еды с доставкой "Самокат". Комитет по здравоохранению Петербурга в субботу сообщал о 41 пациенте с признаками отравления, в том числе трое уже выписаны. Сервис доставки продуктов и готовой еды "Самокат" сообщал об организации проверки условий хранения и транспортировки продукции после того, как ее покупатели стали попадать в больницу с признаками кишечной инфекции. Компания приостановила сотрудничество с поставщиком, предположительно, некачественных блюд до завершения соответствующих проверок.
https://ria.ru/20230908/zaderzhanie-1895111007.html
https://ria.ru/20230828/arest-1892777432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Возросло число отравивших готовой едой с доставкой на дом в Петербурге
Число отравивших готовой едой с доставкой на дом в Петербурге возросло до 69
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости.
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявило 69 случаев кишечной инфекции после покупки готовой еды с доставкой на дом, сообщило ведомство в субботу в своем телеграм
-канале.
Накануне Роспотребнадзор информировал о санитарно-эпидемиологическом расследовании в отношении компании-изготовителя готовой еды "Грин Бокс" и сервиса доставки продуктов на дом "Самокат" (ООО "Умный Ритейл") после того, как было выявлено 34 случая кишечной инфекции после дистанционной покупки этой продукции. Деятельность компании "Грин Бокс", на площадках которой Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарных норм, включая не соблюдение сроков годности продуктов и условий их хранения, приостановлена.
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"На 9 сентября… зарегистрировано 69 случаев ОКИ (острой кишечной инфекции - ред.), в том числе у одного ребенка. Согласно результатам лабораторных исследований методом ПЦР у одного заболевшего обнаружена сальмонелла", - говорится в сообщении.
По данным городского управления Роспотребнадзора, в больницах остаются 44 покупателя готовой еды с доставкой "Самокат". Комитет по здравоохранению Петербурга в субботу сообщал о 41 пациенте с признаками отравления, в том числе трое уже выписаны.
Сервис доставки продуктов и готовой еды "Самокат" сообщал об организации проверки условий хранения и транспортировки продукции после того, как ее покупатели стали попадать в больницу с признаками кишечной инфекции. Компания приостановила сотрудничество с поставщиком, предположительно, некачественных блюд до завершения соответствующих проверок.
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