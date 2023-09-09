https://ria.ru/20230909/omsk-1895143282.html

Мэр Омска проголосовал на выборах губернатора

Мэр Омска проголосовал на выборах губернатора - РИА Новости, 09.09.2023

Мэр Омска проголосовал на выборах губернатора

Мэр Омска Сергей Шелест принял участие в голосовании за пост главы региона и поделился фото с избирательного участка в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T08:46

2023-09-09T08:46

2023-09-09T08:46

политика

омская область

омск

виталий хоценко

александр бурков

владимир путин

лдпр

коммунисты россии

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ОМСК, 9 сен — РИА Новости. Мэр Омска Сергей Шелест принял участие в голосовании за пост главы региона и поделился фото с избирательного участка в своем Telegram-канале. В регионе проводятся выборы губернатора, а также дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Омской области по округу № 16, основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления Омской области. "Принял участие в голосовании на выборах губернатора Омской области. Отдал свой голос за развитие и процветание нашего города и Омской области в целом. Отмечу, что все избирательные участки работают в штатном режиме, во всех учреждениях, где идет процесс голосования, работают наблюдатели, волонтеры, за порядком следят сотрудники полиции", - написал Сергей Шелест. Мэр также напомнил, что выборы проводятся два дня - 9 и 10 сентября. Досрочного голосования на федеральных и региональных выборах не предусмотрено, так же как и дистанционного электронного голосования. В выборах главы региона принимают участие 4 претендента: Андрей Алехин (КПРФ), Владимир Казанин ("Коммунисты России"), Максим Макаленко (ЛДПР) и врио главы региона Виталий Хоценко ("Единая Россия"). В 2018 году в выборах главы региона приняли участие 666 627 омичей, что составляет 43,6% от общего числа избирателей. Это второй результат в Сибирском федеральном округе по активности избирателей. Ранее губернатором Омской области был выбран "справедливорос" Александр Бурков. Он был назначен и.о. губернатора Омской области в октябре 2017 года. 29 марта Бурков попросил об отставке. Президент Владимир Путин одобрил его решение и назначил премьер-министра Донецкой Народной Республики Виталия Хоценко исполняющим обязанности губернатора Омской области.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, омская область, омск, виталий хоценко, александр бурков, владимир путин, лдпр, коммунисты россии, кпрф, единый день голосования в россии — 2023