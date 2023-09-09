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Обновленный мемориал памяти Расула Гамзатова открыли в Дагестане - РИА Новости, 09.09.2023
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Республика Дагестан
 
16:09 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/memorial-1895204224.html
Обновленный мемориал памяти Расула Гамзатова открыли в Дагестане
Обновленный мемориал памяти Расула Гамзатова открыли в Дагестане - РИА Новости, 09.09.2023
Обновленный мемориал памяти Расула Гамзатова открыли в Дагестане
Мемориальный комплекс "Белые журавли" в селе Цада Хунзахского района, где родился народный поэт Дагестана Расул Гамзатов, реконструирован в рамках мероприятий... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T16:09
2023-09-09T16:09
республика дагестан
республика дагестан
расул гамзатов
хунзахский район
сергей меликов
юрий чайка
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МАХАЧКАЛА, 9 сен - РИА Новости. Мемориальный комплекс "Белые журавли" в селе Цада Хунзахского района, где родился народный поэт Дагестана Расул Гамзатов, реконструирован в рамках мероприятий по празднованию 100-летия со дня рождения поэта, с обновленным объектом в субботу ознакомился полпред президента России в СКФО Юрий Чайка, сообщили в пресс-службе главы республики. "К юбилею Расула Гамзатова проведена реконструкция мемориального комплекса "Белые журавли" в Хунзахском районе. Обновленный объект оценили глава Дагестана Сергей Меликов и Юрий Чайка", – говорится в сообщении. Проект капитального ремонта включал художественные и строительно-отделочные работы, комплексное озеленение и благоустройство территории с установкой системы орошения. Здесь также установили малые архитектурные формы. Сам мемориал "Белые журавли" превратился в мультимедийный комплекс с экранами (ЖК-дисплеями и LED-панелями), который позволяет погрузиться в атмосферу творчества Гамзатова. Также в субботу состоялось открытие нового памятника Матери, который установлен на территории перед мемориалом. В центре монумента – мать, которая скорбит по погибшему сыну. Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт и заслуженный деятель искусств Дагестана, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина. Умер Гамзатов 3 ноября 2003 года. В прошлом году президент России подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта.
https://ria.ru/20230908/yubiley-1895043384.html
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республика дагестан, расул гамзатов, хунзахский район, сергей меликов, юрий чайка
Республика Дагестан, Республика Дагестан, Расул Гамзатов, Хунзахский район, Сергей Меликов, Юрий Чайка

Обновленный мемориал памяти Расула Гамзатова открыли в Дагестане

© Фото : пресс-служба главы Дагестана Мемориальный комплекс "Белые журавли" в селе Цада Хунзахского район
Мемориальный комплекс Белые журавли в селе Цада Хунзахского район - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© Фото : пресс-служба главы Дагестана
Мемориальный комплекс "Белые журавли" в селе Цада Хунзахского район
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 9 сен - РИА Новости. Мемориальный комплекс "Белые журавли" в селе Цада Хунзахского района, где родился народный поэт Дагестана Расул Гамзатов, реконструирован в рамках мероприятий по празднованию 100-летия со дня рождения поэта, с обновленным объектом в субботу ознакомился полпред президента России в СКФО Юрий Чайка, сообщили в пресс-службе главы республики.
"К юбилею Расула Гамзатова проведена реконструкция мемориального комплекса "Белые журавли" в Хунзахском районе. Обновленный объект оценили глава Дагестана Сергей Меликов и Юрий Чайка", – говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба главы Дагестана Мемориальный комплекс "Белые журавли" в селе Цада Хунзахского район
Мемориальный комплекс Белые журавли в селе Цада Хунзахского район - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© Фото : пресс-служба главы Дагестана
Мемориальный комплекс "Белые журавли" в селе Цада Хунзахского район
Проект капитального ремонта включал художественные и строительно-отделочные работы, комплексное озеленение и благоустройство территории с установкой системы орошения. Здесь также установили малые архитектурные формы. Сам мемориал "Белые журавли" превратился в мультимедийный комплекс с экранами (ЖК-дисплеями и LED-панелями), который позволяет погрузиться в атмосферу творчества Гамзатова.
Также в субботу состоялось открытие нового памятника Матери, который установлен на территории перед мемориалом. В центре монумента – мать, которая скорбит по погибшему сыну.
Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт и заслуженный деятель искусств Дагестана, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина. Умер Гамзатов 3 ноября 2003 года. В прошлом году президент России подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта.
В Махачкале празднуют 100-летний юбилей поэта Расула Гамзатова - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В Махачкале празднуют 100-летний юбилей поэта Расула Гамзатова
8 сентября, 16:49
 
Республика ДагестанРеспублика ДагестанРасул ГамзатовХунзахский районСергей МеликовЮрий Чайка
 
 
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