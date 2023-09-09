https://ria.ru/20230909/memorial-1895204224.html

Обновленный мемориал памяти Расула Гамзатова открыли в Дагестане

Обновленный мемориал памяти Расула Гамзатова открыли в Дагестане - РИА Новости, 09.09.2023

Обновленный мемориал памяти Расула Гамзатова открыли в Дагестане

Мемориальный комплекс "Белые журавли" в селе Цада Хунзахского района, где родился народный поэт Дагестана Расул Гамзатов, реконструирован в рамках мероприятий... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T16:09

2023-09-09T16:09

2023-09-09T16:09

республика дагестан

республика дагестан

расул гамзатов

хунзахский район

сергей меликов

юрий чайка

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МАХАЧКАЛА, 9 сен - РИА Новости. Мемориальный комплекс "Белые журавли" в селе Цада Хунзахского района, где родился народный поэт Дагестана Расул Гамзатов, реконструирован в рамках мероприятий по празднованию 100-летия со дня рождения поэта, с обновленным объектом в субботу ознакомился полпред президента России в СКФО Юрий Чайка, сообщили в пресс-службе главы республики. "К юбилею Расула Гамзатова проведена реконструкция мемориального комплекса "Белые журавли" в Хунзахском районе. Обновленный объект оценили глава Дагестана Сергей Меликов и Юрий Чайка", – говорится в сообщении. Проект капитального ремонта включал художественные и строительно-отделочные работы, комплексное озеленение и благоустройство территории с установкой системы орошения. Здесь также установили малые архитектурные формы. Сам мемориал "Белые журавли" превратился в мультимедийный комплекс с экранами (ЖК-дисплеями и LED-панелями), который позволяет погрузиться в атмосферу творчества Гамзатова. Также в субботу состоялось открытие нового памятника Матери, который установлен на территории перед мемориалом. В центре монумента – мать, которая скорбит по погибшему сыну. Расул Гамзатов – советский и российский поэт, прозаик, публицист, общественный и политический деятель, переводчик. Герой Социалистического Труда, народный поэт и заслуженный деятель искусств Дагестана, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и четырех орденов Ленина. Умер Гамзатов 3 ноября 2003 года. В прошлом году президент России подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта.

https://ria.ru/20230908/yubiley-1895043384.html

хунзахский район

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика дагестан, расул гамзатов, хунзахский район, сергей меликов, юрий чайка