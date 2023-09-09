https://ria.ru/20230909/krakh-1895163896.html

"Будет хуже": в США предрекли печальную судьбу Украине

"Будет хуже": в США предрекли печальную судьбу Украине - РИА Новости, 09.09.2023

"Будет хуже": в США предрекли печальную судьбу Украине

Тенденция Запада выдавать желаемое за действительное в отношении конфликта на Украине сделает ситуацию в стране только хуже, пишет главный редактор журнала... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T12:00

2023-09-09T12:00

2023-09-09T12:00

в мире

украина

сша

джейк салливан

сергей цеков

энтони блинкен

совет федерации рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f8cd3b8c14a2eff6efd9ad29d989e7af.jpg

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Тенденция Запада выдавать желаемое за действительное в отношении конфликта на Украине сделает ситуацию в стране только хуже, пишет главный редактор журнала Responsible Statecraft Бен Армбрустер."Слишком часто эксперты строят оптимистичные прогнозы по украинским военным операциям в то время, как факты говорят об обратном", – отметил он.Так, перед началом контрнаступления советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, наряду с другими высокопоставленными лицами, выразил уверенность в успехе ВСУ, приводит пример автор.Армбрустер также подчеркнул, что именно из-за таких необоснованных оптимистичных прогнозов американская общественность и многие политики поддерживают финансовую помощь Украине, тем самым вкладываясь в заранее бесперспективное, а, может, и еще хуже, дело."Аналитикам следует отделять то, что они хотят, чтобы произошло, от того, что с более объективной точки зрения скорее всего произойдет на самом деле", – подытожил он.Как отметил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, Западу хочется видеть положительные моменты контрнаступления, но их однозначно нет. По его мнению, заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о "заметном прогрессе" в украинском контрнаступлении нужны для успокоения граждан Украины и США и обоснования финансовой помощи киевским властям.

https://ria.ru/20230909/soyuzniki-1895148303.html

https://ria.ru/20230909/lozh-1895157393.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, джейк салливан, сергей цеков, энтони блинкен, совет федерации рф, вооруженные силы украины