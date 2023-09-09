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"Будет хуже": в США предрекли печальную судьбу Украине
"Будет хуже": в США предрекли печальную судьбу Украине - РИА Новости, 09.09.2023
"Будет хуже": в США предрекли печальную судьбу Украине
Тенденция Запада выдавать желаемое за действительное в отношении конфликта на Украине сделает ситуацию в стране только хуже, пишет главный редактор журнала... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T12:00
2023-09-09T12:00
2023-09-09T12:00
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Тенденция Запада выдавать желаемое за действительное в отношении конфликта на Украине сделает ситуацию в стране только хуже, пишет главный редактор журнала Responsible Statecraft Бен Армбрустер."Слишком часто эксперты строят оптимистичные прогнозы по украинским военным операциям в то время, как факты говорят об обратном", – отметил он.Так, перед началом контрнаступления советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, наряду с другими высокопоставленными лицами, выразил уверенность в успехе ВСУ, приводит пример автор.Армбрустер также подчеркнул, что именно из-за таких необоснованных оптимистичных прогнозов американская общественность и многие политики поддерживают финансовую помощь Украине, тем самым вкладываясь в заранее бесперспективное, а, может, и еще хуже, дело."Аналитикам следует отделять то, что они хотят, чтобы произошло, от того, что с более объективной точки зрения скорее всего произойдет на самом деле", – подытожил он.Как отметил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков, Западу хочется видеть положительные моменты контрнаступления, но их однозначно нет. По его мнению, заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о "заметном прогрессе" в украинском контрнаступлении нужны для успокоения граждан Украины и США и обоснования финансовой помощи киевским властям.
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в мире, украина, сша, джейк салливан, сергей цеков, энтони блинкен, совет федерации рф, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Джейк Салливан, Сергей Цеков, Энтони Блинкен, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины
"Будет хуже": в США предрекли печальную судьбу Украине
RS: западная поддержка ведет Украину к краху