Простые рецепты блюд из кабачков: икра, оладьи, салаты и запеканки
Шеф-повара разных регионов поделились простыми рецептами блюд из кабачков
© iStock.com / Julia KluevaДевушка несет корзину с кабачками
© iStock.com / Julia Klueva
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Светлана Давыдова. Кабачок выращивать несложно, а урожай обычно большой — иногда возникает вопрос, что с ним делать. Остряки даже предложили в шутку создать приложение "кабашеринг", где одни дачники будут помогать другим избавляться от излишков. Простыми рецептами вкусных блюд с РИА Новости поделились шеф-повара из разных регионов.
Немного истории
Считается, что выращивать кабачки начали в Мексике 5000 лет назад. Причем там их ценили в том числе и за семена, в которых много белка и жира.
В Европу плоды попали вместе с другими "диковинами" из Америки в XVI веке благодаря Христофору Колумбу. Еще пару сотен лет их выращивали для красоты в теплицах. И лишь в XVIII веке итальянцы начали первыми их готовить, а за ними — и весь Старый Свет.
© Фото : Светлана ДавыдоваЦветение кабачка
Цветение кабачка
© Фото : Светлана Давыдова
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© Фото : Светлана ДавыдоваКабачки на грядке
Кабачки на грядке
© Фото : Светлана Давыдова
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© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанк
Урожай на Центральном продовольственном рынке Калининграда
Урожай на Центральном продовольственном рынке Калининграда
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Цветение кабачка
© Фото : Светлана Давыдова
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Кабачки на грядке
© Фото : Светлана Давыдова
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Урожай на Центральном продовольственном рынке Калининграда
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Есть версия, что в Россию кабачки привез из Голландии Петр Первый, но они тоже долго оставались декоративными. По другой версии, плоды попали к нам только в XIX веке из Турции и Греции и их сразу стали выращивать.
Хотя в той же Греции в пищу употребляют и цветы — мелкие плоды продаются вместе с ними. Кабачки готовят отдельно, а цветы начиняют сыром, обваливают в муке и обжаривают — очень вкусно.
Овощ или ягода?
На самом деле это тыква. И по роду, и по семейству, и по виду. То есть это, как и, к примеру, арбуз, — здоровенная ягода. Даже "цукини" переводится, как "тыква". Сортов множество: и ранние, и поздние, и белые, и желтые, и зеленые.
У кабачков масса полезных свойств. Они богаты витаминами C, A, B, PP, фолиевой кислотой, калием, магнием, железом и другими микроэлементами.
Овощ на 95 процентов состоит из воды и, благодаря высокому содержанию клетчатки, улучшает пищеварение, очищает организм от токсинов. Наличие калия способствует снижению холестерина и нормализации кровяного давления, укреплению иммунитета и нервной системы, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
А еще кабачок низкокалориен, обладает диуретическим действием, поэтому отлично подходит для диетического питания. Противопоказаний практически нет. Разве что возможная аллергия.
Идеи рецептов
© iStock.com / Boris IpatovПриготовление кабачков на мангале
© iStock.com / Boris Ipatov
Приготовление кабачков на мангале
Хорошо созревшие кабачки неплохо хранятся, особенно если найти прохладное место. Их можно есть даже сырыми. Хотя рецептов так много, что можно каждый день готовить что-то новое — от простых блюд до изысканных, от гарниров до десертов.
Самое простое — нарезать кабачок дольками, лук полукольцами и все это вместе пожарить. Для пикантности не помешают чеснок и зелень.
Можно разрезать молодые кабачки вдоль, сверху положить ломтик сыра и буквально десять-пятнадцать минут запекать в духовке при температуре 180 градусов.
А лучший вариант для дачи — запечь целиком или кусочками на гриле и подать к шашлыку.
© iStock.com / from_my_point_of_viewЖареные в кляре цветы кабачка
Жареные в кляре цветы кабачка
© iStock.com / from_my_point_of_view
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© iStock.com / HarahliadРезанный кружочками кабачок
Резанный кружочками кабачок
© iStock.com / Harahliad
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© Фото : Светлана ДавыдоваПродажа овощей в Греции
Продажа овощей в Греции
© Фото : Светлана Давыдова
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Жареные в кляре цветы кабачка
© iStock.com / from_my_point_of_view
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Резанный кружочками кабачок
© iStock.com / Harahliad
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Продажа овощей в Греции
© Фото : Светлана Давыдова
3 из 3
Вариант чуть сложнее: нарезать кабачки кружочками (лучше взять молодые без семян), обвалять в муке и соли и обжарить с двух сторон в растительном масле. Если готовые кабачки переложить кружками из томатов и промазать соусом из майонеза или греческого йогурта, чеснока и укропа, сделав столбики, то получается уже вполне праздничное блюдо.
Из кабачков делают очень вкусное пюре. Для его приготовления понадобятся также лук и морковь. Все надо нарезать мелкими кусочками, потушить до готовности, а потом пробить блендером.
Кабачковая икра
© iStock.com / Tetiana_ChudovskaКабачковая икра
© iStock.com / Tetiana_Chudovska
Кабачковая икра
Ингредиенты:
Кабачки без кожуры — 1 кг
Морковь — 2 шт.
Луковица — 2 шт.
Чеснок — 3 зубчика
Растительное масло — 100 мл
Томатная паста — 2 ст. л.
Соль, перец, зелень — по вкусу
Способ приготовления:
Кабачки очистить от кожуры и нарезать кубиками. Морковь, лук и чеснок измельчить любым удобным способом.
В сковороде обжарить до золотистого цвета лук, к нему добавить морковь, чеснок, томатную пасту и тушить десять минут.
Добавить кабачки, все перемешать, тушить под крышкой на медленном огне 40 минут.
Посолить, поперчить, добавить по вкусу зелень. Можно есть сразу, а можно закатать в банки на зиму.
Фетучини с креветками и кабачками от шеф-повара ресторана ONE (Абрау-Дюрсо) Виталия Томилова
© Фото : Светлана ДавыдоваФетучини
© Фото : Светлана Давыдова
Фетучини
Ингредиенты (на одну порцию):
Креветки тигровые очищенные — 50 г
Лук репчатый очищенный — 15 г
Розмарин — 2 г
Кабачок — 30 г
Масло оливковое — 20 г
Сливки 33-процентные — 100 г
Соль — щепотка
Перец черный — щепотка
Паста фетучини готовая — 150 г
Сыр пармезан тертый — 30 г
Соус песто — 20 г
Способ приготовления:
На разогретую сковороду налить оливковое масло. Обжарить мелко нарубленный лук до золотистого цвета. Добавить розмарин, положить нарезанный соломкой кабачок и креветки. Посолить, поперчить, влить сливки. Тушить одну минуту. В готовый соус положить отварную пасту фетучини и перемешать. Выложить в глубокую тарелку, посыпать тертым пармезаном и полить соусом песто.
Оладьи из кабачков
© iStock.com / LauriPattersonКабачковые оладьи
© iStock.com / LauriPatterson
Кабачковые оладьи
На два средних кабачка — одно яйцо, три столовые ложки муки. Можно добавить чуть соды, погашенной уксусом.
Кабачок натереть на крупной терке, отжать жидкость. Смешать с яйцом, мукой и солью. Жарить как обычные оладьи. Подавать со сметаной или любимым соусом (например, из йогурта, чеснока и зелени).
Салат из кабачков с персиком, инжиром и беконом от сушефа Евгения Мясникова (Москва)
© Фото : Светлана ДавыдоваСалат из кабачков с персиком, инжиром и беконом от сушефа Евгения Мясникова
© Фото : Светлана Давыдова
Салат из кабачков с персиком, инжиром и беконом от сушефа Евгения Мясникова
Ингредиенты (на две порции):
Кабачок — половина среднего плода
Бекон — 50 г
Инжир — 1 шт.
Персик — 1 шт.
Базилик — 5 маленьких листиков
Сливочное масло — 30 г
Соль — по вкусу
Способ приготовления:
Небольшого размера кабачки промыть, очистить от кожуры, разрезать вдоль на четыре части и нарезать кубиками. Бекон обжарить на сухой хорошо разогретой сковороде до хрустящей корочки. Поместить на салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира.
В сковороду добавить сливочное масло и обжарить кабачки до золотистого цвета. Выложить на салфетку. Предварительно промытые персики и инжир нарезать дольками.
Положить все ингредиенты на тарелку, посолить по вкусу, заправить оливковым маслом и украсить базиликом.
В сковороду добавить сливочное масло и обжарить кабачки до золотистого цвета. Выложить на салфетку. Предварительно промытые персики и инжир нарезать дольками.
Положить все ингредиенты на тарелку, посолить по вкусу, заправить оливковым маслом и украсить базиликом.
Запеканка из кабачков
© iStock.com / photosimysiaЗапеканка из кабачков
© iStock.com / photosimysia
Запеканка из кабачков
Ингредиенты:
Мякоть кабачков — 500 г
Твердый сыр — 200 г
Яйца — 3 шт.
Сметана 20% — 200 мл
Соль, перец, мускатный орех — по вкусу
Сливочное масло — для смазывания формы
Способ приготовления:
Кабачки нарезать тонкими кружочками (лучше взять молодые без семян). Сыр натереть на терке. Яйца взбить со сметаной и специями.
Форму для запекания смазать сливочным маслом. Выкладывать кабачки слоями, пересыпая сыром. Верхний слой — сыр.
Залить заливкой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут до появления румяной корочки.