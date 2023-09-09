https://ria.ru/20230909/kabachki-1894764175.html

Простые рецепты блюд из кабачков: икра, оладьи, салаты и запеканки

Простые рецепты блюд из кабачков: икра, оладьи, салаты и запеканки - РИА Новости, 09.09.2023

Простые рецепты блюд из кабачков: икра, оладьи, салаты и запеканки

Кабачок выращивать несложно, а урожай обычно большой — иногда возникает вопрос, что с ним делать. Остряки даже предложили в шутку создать приложение... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T08:00

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Светлана Давыдова. Кабачок выращивать несложно, а урожай обычно большой — иногда возникает вопрос, что с ним делать. Остряки даже предложили в шутку создать приложение "кабашеринг", где одни дачники будут помогать другим избавляться от излишков. Простыми рецептами вкусных блюд с РИА Новости поделились шеф-повара из разных регионов.Немного историиСчитается, что выращивать кабачки начали в Мексике 5000 лет назад. Причем там их ценили в том числе и за семена, в которых много белка и жира.В Европу плоды попали вместе с другими "диковинами" из Америки в XVI веке благодаря Христофору Колумбу. Еще пару сотен лет их выращивали для красоты в теплицах. И лишь в XVIII веке итальянцы начали первыми их готовить, а за ними — и весь Старый Свет.Есть версия, что в Россию кабачки привез из Голландии Петр Первый, но они тоже долго оставались декоративными. По другой версии, плоды попали к нам только в XIX веке из Турции и Греции и их сразу стали выращивать.Хотя в той же Греции в пищу употребляют и цветы — мелкие плоды продаются вместе с ними. Кабачки готовят отдельно, а цветы начиняют сыром, обваливают в муке и обжаривают — очень вкусно.Овощ или ягода?На самом деле это тыква. И по роду, и по семейству, и по виду. То есть это, как и, к примеру, арбуз, — здоровенная ягода. Даже "цукини" переводится, как "тыква". Сортов множество: и ранние, и поздние, и белые, и желтые, и зеленые.У кабачков масса полезных свойств. Они богаты витаминами C, A, B, PP, фолиевой кислотой, калием, магнием, железом и другими микроэлементами.Овощ на 95 процентов состоит из воды и, благодаря высокому содержанию клетчатки, улучшает пищеварение, очищает организм от токсинов. Наличие калия способствует снижению холестерина и нормализации кровяного давления, укреплению иммунитета и нервной системы, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.А еще кабачок низкокалориен, обладает диуретическим действием, поэтому отлично подходит для диетического питания. Противопоказаний практически нет. Разве что возможная аллергия.Идеи рецептовХорошо созревшие кабачки неплохо хранятся, особенно если найти прохладное место. Их можно есть даже сырыми. Хотя рецептов так много, что можно каждый день готовить что-то новое — от простых блюд до изысканных, от гарниров до десертов.Самое простое — нарезать кабачок дольками, лук полукольцами и все это вместе пожарить. Для пикантности не помешают чеснок и зелень.Можно разрезать молодые кабачки вдоль, сверху положить ломтик сыра и буквально десять-пятнадцать минут запекать в духовке при температуре 180 градусов.А лучший вариант для дачи — запечь целиком или кусочками на гриле и подать к шашлыку.Вариант чуть сложнее: нарезать кабачки кружочками (лучше взять молодые без семян), обвалять в муке и соли и обжарить с двух сторон в растительном масле. Если готовые кабачки переложить кружками из томатов и промазать соусом из майонеза или греческого йогурта, чеснока и укропа, сделав столбики, то получается уже вполне праздничное блюдо.Из кабачков делают очень вкусное пюре. Для его приготовления понадобятся также лук и морковь. Все надо нарезать мелкими кусочками, потушить до готовности, а потом пробить блендером. Кабачковая икраИнгредиенты:Кабачки без кожуры — 1 кгМорковь — 2 шт.Луковица — 2 шт.Чеснок — 3 зубчикаРастительное масло — 100 млТоматная паста — 2 ст. л.Соль, перец, зелень — по вкусу Способ приготовления:Кабачки очистить от кожуры и нарезать кубиками. Морковь, лук и чеснок измельчить любым удобным способом.В сковороде обжарить до золотистого цвета лук, к нему добавить морковь, чеснок, томатную пасту и тушить десять минут.Добавить кабачки, все перемешать, тушить под крышкой на медленном огне 40 минут.Посолить, поперчить, добавить по вкусу зелень. Можно есть сразу, а можно закатать в банки на зиму.Фетучини с креветками и кабачками от шеф-повара ресторана ONE (Абрау-Дюрсо) Виталия ТомиловаИнгредиенты (на одну порцию):Креветки тигровые очищенные — 50 гЛук репчатый очищенный — 15 гРозмарин — 2 гКабачок — 30 гМасло оливковое — 20 гСливки 33-процентные — 100 гСоль — щепоткаПерец черный — щепоткаПаста фетучини готовая — 150 гСыр пармезан тертый — 30 гСоус песто — 20 гСпособ приготовления:На разогретую сковороду налить оливковое масло. Обжарить мелко нарубленный лук до золотистого цвета. Добавить розмарин, положить нарезанный соломкой кабачок и креветки. Посолить, поперчить, влить сливки. Тушить одну минуту. В готовый соус положить отварную пасту фетучини и перемешать. Выложить в глубокую тарелку, посыпать тертым пармезаном и полить соусом песто.Оладьи из кабачковНа два средних кабачка — одно яйцо, три столовые ложки муки. Можно добавить чуть соды, погашенной уксусом.Кабачок натереть на крупной терке, отжать жидкость. Смешать с яйцом, мукой и солью. Жарить как обычные оладьи. Подавать со сметаной или любимым соусом (например, из йогурта, чеснока и зелени).Салат из кабачков с персиком, инжиром и беконом от сушефа Евгения Мясникова (Москва)Ингредиенты (на две порции):Кабачок — половина среднего плодаБекон — 50 гИнжир — 1 шт.Персик — 1 шт.Базилик — 5 маленьких листиковСливочное масло — 30 гСоль — по вкусуСпособ приготовления:Небольшого размера кабачки промыть, очистить от кожуры, разрезать вдоль на четыре части и нарезать кубиками. Бекон обжарить на сухой хорошо разогретой сковороде до хрустящей корочки. Поместить на салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира.В сковороду добавить сливочное масло и обжарить кабачки до золотистого цвета. Выложить на салфетку. Предварительно промытые персики и инжир нарезать дольками. Положить все ингредиенты на тарелку, посолить по вкусу, заправить оливковым маслом и украсить базиликом.Запеканка из кабачковИнгредиенты:Мякоть кабачков — 500 гТвердый сыр — 200 гЯйца — 3 шт.Сметана 20% — 200 млСоль, перец, мускатный орех — по вкусуСливочное масло — для смазывания формыСпособ приготовления:Кабачки нарезать тонкими кружочками (лучше взять молодые без семян). Сыр натереть на терке. Яйца взбить со сметаной и специями.Форму для запекания смазать сливочным маслом. Выкладывать кабачки слоями, пересыпая сыром. Верхний слой — сыр.Залить заливкой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут до появления румяной корочки.

https://ria.ru/20230612/retsepty-1877274767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

еда - туризм, христофор колумб, петр i, гастрономия, рецепты, простые рецепты, рецепты вкусных блюд для стройной фигуры