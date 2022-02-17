Моцарелла, брынза, маскарпоне: как сделать сыр дома — простые рецепты

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Необязательно регулярно закупаться в магазине, чтобы в запасе всегда был свежий и вкусный сыр – многие сорта вполне можно приготовить своими руками. Как сделать это в домашних условиях, какие ингредиенты нужны, а также Необязательно регулярно закупаться в магазине, чтобы в запасе всегда был свежий и вкусный сыр – многие сорта вполне можно приготовить своими руками. Как сделать это в домашних условиях, какие ингредиенты нужны, а также простые рецепты – в материале РИА Новости.

Домашний сыр

Делать сыр в домашних условиях стоит, например, чтобы угощать родных и друзей теми сортами, которые сложно найти в России. А для сторонников здорового питания это возможность быть уверенными, что в состав продукта входят только натуральные качественные компоненты. Тем более что некоторые виды сыра реально приготовить дома без сложных ингредиентов и специального оборудования.

Виды

Выбор сорта сыра для приготовления дома зависит только от навыков, опыта, имеющихся ингредиентов и инвентаря. Классифицировать продукт удобно по консистенции. В зависимости от нее сыры бывают:

— мягкие — бри, маскарпоне, фета, камамбер;

мягкие — бри, маскарпоне, фета, камамбер; — полутвердые — маасдам, эдам, российский;

полутвердые — маасдам, эдам, российский; — твердые — пармезан, чеддер, канестрато и др.

Вне этой структуры выделяют моцареллу, рикотту, сулугуни, брынзу, буратту и страчателлу.

"В домашних условиях лучше готовить свежие (невыдержанные) сыры, так как они подразумевают быстрое потребление. Полутвердые и твердые тоже можно, но для этого нужно профессиональное оборудование, а самое главное – камеры созревания, необходимые для таких сортов", – говорит Дмитрий Матвеев, президент ГК "Кабош", производящей сыры.

Подготовка к приготовлению

Прежде чем приступать к непосредственному приготовлению сыра, нужно тщательно подготовиться — определиться с рецептом, выбрать правильные составляющие и инвентарь.

Ингредиенты

Точный список ингредиентов зависит от того, какой сорт сыра планируется приготовить. Среди основных:

— молоко — коровье, козье или овечье (а для настоящих моцареллы, страчателлы и бурраты – буйволиное. Но в России каноническое не найти, поэтому подойдет коровье). Сыр делают из пастеризованного молока, но специалисты советуют провести эту процедуру дома, так как магазинное обрабатывают при слишком высокой температуре – более 74 °С, что сильно меняет его структуру;

коровье, козье или овечье (а для настоящих моцареллы, страчателлы и бурраты – буйволиное. Но в России каноническое не найти, поэтому подойдет коровье). Сыр делают из пастеризованного молока, но специалисты советуют провести эту процедуру дома, так как магазинное обрабатывают при слишком высокой температуре – более 74 °С, что сильно меняет его структуру; — сычужный (молокосвертывающий) фермент — благодаря ему молоко становится сырным сгустком. Бывает растительным и животным, а также жидким и сухим;

благодаря ему молоко становится сырным сгустком. Бывает растительным и животным, а также жидким и сухим; — лимонная кислота — помогает молоку свернуться и набрать кислотность. Нужна для приготовления моцареллы, иногда рикотты, адыгейского сыра и маскарпоне;

помогает молоку свернуться и набрать кислотность. Нужна для приготовления моцареллы, иногда рикотты, адыгейского сыра и маскарпоне; — хлористый кальций (Е509) — добавляют для восстановления кальция, который утрачивается после пастеризации;

добавляют для восстановления кальция, который утрачивается после пастеризации; — закваска — именно благодаря ей у сыра появляется особый вкус и нужная текстура. Нужна не для каждого сорта, к примеру "быстрая" моцарелла, рикотта, маскарпоне и халуми готовятся без нее. Заквасок существует много как видов, так и производителей, поэтому в рецептах указывается штамм необходимых бактерий. Например, cremoris отвечают за аромат, diacetylactis – за газообразование, а чтобы получились большие "глазки" в сыре (как в маасдаме), понадобятся propionibacterium sh.

Есть и более необычные ингредиенты, которые используют не для всех сыров:

— плесень — необходима для камамбера, рокфора, бри и других похожих сортов. Бывает белая, голубая и красная, каждая из них дает сыру свой особый вкус;

необходима для камамбера, рокфора, бри и других похожих сортов. Бывает белая, голубая и красная, каждая из них дает сыру свой особый вкус; — цитрат натрия (Е331) — нужен для приготовления плавленого сыра;

нужен для приготовления плавленого сыра; — липаза — фермент, который отвечает за сливочный вкус;

фермент, который отвечает за сливочный вкус; — аннато (Е160) — ярко-желтый краситель, который позволяет добиться более аппетитного внешнего вида. Сыр может иметь и другой цвет, например зеленый, красный или свекольный, черный – они достигаются за счет использования натуральных красителей.

Как выбрать молоко

Магазинное молоко для хорошего сыра, по словам специалистов, не подойдет, лучше всего брать необработанное у фермеров. Идеальным считается выдоенное от четырех до 12 часов до продажи. Помимо этого фактора, качество молока определяют по нескольким критериям:

— отсутствие антибиотиков;

отсутствие антибиотиков; — жирность — 3,1–6 %;

жирность — 3,1–6 %; — плотность — для коровьего – не менее 1027 кг/м3, для козьего – 1028 кг/м3;

плотность — для коровьего – не менее 1027 кг/м3, для козьего – 1028 кг/м3; — содержание белка — не менее 2,9 %;

содержание белка — не менее 2,9 %; — уровень соматических клеток (отмершие ткани вымени, которые выходят с молоком) — не выше 3 х 105 на 1 см3.

Вся эта информация должна быть отражена в документах на продукцию. Покупать молоко у фермеров, которые не могут таковые предоставить, рискованно: можно не только испортить сыр, но и навредить здоровью.

"Найти хорошее молоко непросто. Во-первых, его немного. Во-вторых, даже если начинающий сыровар найдет подходящие породы коров, небольшие частные фермы не всегда могут обеспечить качественный уход за животными и дойку. Как следствие — повышенные микробиология и кислотность, а также грязь в молоке.

Поэтому новичку обязательно нужно иметь минимальное оборудование для проверки сырья: как минимум Ph-метр, показывающий кислотность. А лучше — прибор, измеряющий сразу все основные характеристики молока: жирность, белок, плотность и другие", – советует Константин Коваленко, владелец фермы "Черный лис".

Необходимый инвентарь

Базовый необходимый инвентарь не потребует больших затрат, многое из списка есть практически у каждого на кухне:

— кастрюля. Минимальный объем – четыре литра, что позволит сварить около 450 граммов мягкого сыра. Для твердых сортов лучше запастись кастрюлей на восемь литров. Молоко должно нагреваться равномерно и не пригорать, поэтому посуда должна быть из нержавеющей стали и иметь толстые стенки;

Минимальный объем – четыре литра, что позволит сварить около 450 граммов мягкого сыра. Для твердых сортов лучше запастись кастрюлей на восемь литров. Молоко должно нагреваться равномерно и не пригорать, поэтому посуда должна быть из нержавеющей стали и иметь толстые стенки; — нож. Подойдет обычный кухонный длинный. Нужен, чтобы нарезать сырный сгусток. Можно приобрести специальный нож – лиру;

Подойдет обычный кухонный длинный. Нужен, чтобы нарезать сырный сгусток. Можно приобрести специальный нож – лиру; — марля (можно использовать с дуршлагом или ситом). Нужна, чтобы дать стечь с сыра сыворотке;

Нужна, чтобы дать стечь с сыра сыворотке; — термометр. Чтобы отслеживать температуру молока не на поверхности, а внутри, необходим термометр с щупом. Его легко найти в онлайн-маркетплейсах или магазинах для кондитеров;

Чтобы отслеживать температуру молока не на поверхности, а внутри, необходим термометр с щупом. Его легко найти в онлайн-маркетплейсах или магазинах для кондитеров; — перчатки. Необходимы только для вытяжных сыров, так как придется работать с горячим сырьем. Можно использовать одну пару резиновых, а в случае, если этого недостаточно – поддевать под них тканевые;

Необходимы только для вытяжных сыров, так как придется работать с горячим сырьем. Можно использовать одну пару резиновых, а в случае, если этого недостаточно – поддевать под них тканевые; — дренажный коврик. Нужен для отвода лишней сыворотки, но запросто заменяется бамбуковыми ковриками, циновками и даже решеткой для духовки;

Нужен для отвода лишней сыворотки, но запросто заменяется бамбуковыми ковриками, циновками и даже решеткой для духовки; — весы или мерные ложки. Потребуются, так как качество готового сыра и гладкость процесса во многом зависят от точности дозировок. Эксперты советуют ювелирные весы — они небольшие, не предназначены для больших порций, но отличаются высокой точностью;

Потребуются, так как качество готового сыра и гладкость процесса во многом зависят от точности дозировок. Эксперты советуют ювелирные весы — они небольшие, не предназначены для больших порций, но отличаются высокой точностью; — формы. Если есть желание пробовать разные сорта сыра и развиваться в деле, понадобятся три основных вида: для мягких сыров, для самопрессующихся и для сыров под пресс со специальной крышкой-поршнем. Последний можно заменить плотным пищевым контейнером, предварительно просверлив дырки для выхода сыворотки;

Если есть желание пробовать разные сорта сыра и развиваться в деле, понадобятся три основных вида: для мягких сыров, для самопрессующихся и для сыров под пресс со специальной крышкой-поршнем. Последний можно заменить плотным пищевым контейнером, предварительно просверлив дырки для выхода сыворотки; — пресс. Необходим только для твердых сортов сыра, чтобы выводить из них воду. Профессиональный пресс выглядит как перевернутый столик с четырьмя ножками, в домашних условиях его можно смастерить самостоятельно или использовать в качестве гнета подручные средства, например банку с водой;

Необходим только для твердых сортов сыра, чтобы выводить из них воду. Профессиональный пресс выглядит как перевернутый столик с четырьмя ножками, в домашних условиях его можно смастерить самостоятельно или использовать в качестве гнета подручные средства, например банку с водой; — пластиковые пищевые контейнеры. Нужны для хранения сыра и его вызревания в холодильнике. Важно не забывать ставить маркировку с названием сыра и датой начала его созревания.

Для более широких экспериментов и больших объемов производства понадобится профессиональное оборудование:

— специальная кастрюля-сыроварня,

специальная кастрюля-сыроварня, — фармацевтический холодильник — для идеальных условий созревания,

фармацевтический холодильник — для идеальных условий созревания, — ареометр-солемер — для отслеживания уровня соли,

ареометр-солемер — для отслеживания уровня соли, — специальная бумага — для сортов с плесенью,

специальная бумага — для сортов с плесенью, — PH-метр — для измерения уровня кислотности, что особенно важно для некоторых вытяжных сыров.

Технология приготовления

Для каждого сорта сыра технология приготовления отличается в нюансах, но можно обозначить следующие общие шаги:

1 Стерилизовать всю необходимую посуду. 2 Пастеризовать молоко. В кастрюлю вылить свежее молоко и поставить на огонь. Нагреть до 72 °С (отследить можно с помощью термометра), при этом постоянно помешивая шумовкой или деревянной ложкой. Как только достигнута нужная температура, молоко надо накрыть крышкой и дать постоять 30 секунд. После этого кастрюлю необходимо поместить в холодную воду: например, поставить в раковину или ванну. Помешивая, молоко охлаждают до требуемой по рецепту температуры. 3 Добавить хлорид кальция. 4 Положить закваску — в зависимости от рецепта. Так как продукт хранится в морозилке, следует ее достать примерно за час. 5 Добавить сычужный фермент. Так же, как и закваску, его хранят в морозилке и достают за час до приготовления. 6 Сделать небольшой надрез после того, как молоко настоялось: если сгусток плотный и не прилипает к ножу, а сыворотка прозрачная – все хорошо. Если нет, необходимо подождать еще несколько минут. 7 Нарезать сырный сгусток на кубики. Как раз на этом этапе профессионалы используют лиру, но обычный кухонный нож тоже подойдет. Размер кубиков зависит от вида сыра: чем он мягче, тем больше должны быть фрагменты. 8 Перемешать образовавшееся сырное зерно. Этот этап также зависит от сорта. Чем дольше перемешиваются зерна, тем больше они отдают сыворотки и тем суше и плотнее будет сыр. 9 Разложить сыр по формам. В зависимости от сорта может потребоваться пресс. 10 Просолить сыр (если того требует рецепт). Его либо помещают в солевой раствор, либо втирают соль в массу. 11 Просушить сыр. Для этого его помещают на дренажный коврик (или его аналог) и оставляют при комнатной температуре. Время зависит от рецепта. 12 Положить на созревание (для определенных сортов).

Рекомендации

Артем Семенов, технолог-сыровар и консультант компании Facchinetti Rus, советует не бояться экспериментировать и не стесняться обращаться за помощью к профессионалам.

"Главный секрет – правильно подобранные ингредиенты, закваски и ферменты. Я сам использую итальянские и рекомендую их своим заказчикам", – говорит эксперт.

"Необходимо использовать только сырое, проверенное молоко отличного качества и пастеризовать его в домашних условиях, — советует Дмитрий Матвеев. — Для созревания сыра брать закрытые емкости (контейнеры), чтобы исключить впитывание посторонних запахов в холодильнике. Также на этом этапе необходимо обеспечить вентиляцию (помогут отверстия в контейнере) и дренаж (достаточно положить на дно емкости слой ткани и пластиковую решетку). Важно обеспечить ежедневный уход за сыром. Так, в течение 60 дней нужно менять дренаж – для полутвердых сыров".

Сколько стоит приготовление домашнего сыра

Все зависит от того, какой именно сыр планируется делать, многие сорта не выйдут дешевле магазинного, зато могут получиться вкуснее и полезнее. Посчитать приблизительные расходы можно на примере домашней моцареллы.

Чтобы получить 500 граммов готового сыра, понадобится:

— около четырех литров молока — 200 рублей (в среднем фермерское обойдется в 50 рублей за литр);

около четырех литров молока — 200 рублей (в среднем фермерское обойдется в 50 рублей за литр); — лимонная кислота — около 10 рублей за пакетик;

лимонная кислота — около 10 рублей за пакетик; — недорогой сычужный фермент, хлористый кальций и соль — в расчете на данное количество молока — около двух рублей за нужное количество.

Не считая затрат на электроэнергию и инвентарь, получается около 216 рублей за 500 граммов сыра.

Можно ли продавать домашний сыр

Юлия Маркова, директор международной выставки оборудования для производства молока и молочной продукции DairyTech, уточняет, что просто так приготовить у себя в квартире и продать сыр нельзя. Домашняя кухня не может соответствовать всем санитарным требованиям, позволяющим торговать продуктами питания. Если есть отдельное помещение, которое хочется превратить в мини-сыроварню, то необходимо зарегистрироваться в качестве предпринимателя, пройти все инстанции, в частности, Роспотребнадзор, получить декларации соответствия на продукцию, а домашнее производство должно соответствовать СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Рецепты

Чтобы порадовать семью и друзей вкусным домашним сыром, необязательно сразу пытаться готовить рокфор. Начать лучше с более простых, но не менее достойных сортов.

Домашняя моцарелла Рецептом с РИА Новости поделилась Надежда Любимова, бренд-шеф сети "магазинов правильных вещей для кухни" Williams Et Oliver. Категория Закуска Кухня Европейская Сложность Средне Время подготовки 5 мин. Время готовки 2 ч. 30 мин. Ингредиенты 4 л молоко коровье, непастеризованное, высокой жирности 0,12 л уксус 9 % 15 г соль Пищевая ценность порции Калорийность 255 ккал Белки 13 г Жиры 13 г Углеводы 18 г Приготовление 1 Нагреть молоко в большой кастрюле, но не доводить до кипения. 2 Снять с огня и, постоянно помешивая, влить 1 ст. л. уксуса. 3 Продолжая помешивать, вливать оставшийся уксус по ложке, пока не отделятся сыр и сыворотка. 4 Продолжать помешивать, пока сыр не соберется в единый ком. 5 С помощью шумовки переложить сырный сгусток на марлю и отжать лишнюю сыворотку. 6 Вернуть кастрюлю с сывороткой на огонь и довести до горячего состояния, добавить соль. 7 Сыр окунуть в горячую сыворотку и начать растягивать (в перчатках — чтобы не обжечься). 8 Продолжать тянуть сыр, погружая его в сыворотку. 9 Сформировать гладкий шар и поместить в ледяную воду. Домашняя моцарелла готова.

Домашний вариант адыгейского сыра Рецептом поделилась Анастасия Веткина, консультант по личному бренду. Как отмечает эксперт, сыр, который получится, будет отличаться от классического адыгейского — он ближе к твердым сортам. Категория Закуска Кухня Европейская Сложность Средне Время подготовки 5 мин. Время готовки 2 ч. Ингредиенты 3 л молоко коровье, непастеризованное, высокой жирности 1 ст. л. уксусная эссенция 1 ст. л. соль (не экстра) Пищевая ценность порции Калорийность 352 ккал Белки 26 г Жиры 27 г Углеводы 0 г Приготовление 1 Кастрюлю с молоком поставить на средний огонь, довести до кипения, сразу же выключить пламя и убрать с горячей поверхности. 2 Влить уксусную эссенцию, при этом тщательно перемешивая массу до отделения сыворотки и появления сырных сгустков. 3 Марлей выстлать дуршлаг и положить его на другую кастрюлю, вылить горячую массу. 4 В сырный сгусток добавить соль, перемешать, завернуть марлю узлом, накрыть тарелкой и поставить гнет для уплотнения массы. 5 Подождать от 30 минут до часа, охладить сыр. После это можно подавать к столу.

Домашний маскарпоне Категория Закуска Кухня Европейская Сложность Средне Время подготовки 5 мин. Время готовки 12 ч. Ингредиенты 1 л жирные сливки 3 ст. л. лимонный сок Пищевая ценность порции Калорийность 310 ккал Белки 7 г Жиры 30 г Углеводы 3 г Приготовление 1 Кастрюлю со сливками поставить на средний огонь, но не доводить до кипения и постоянно помешивать. 2 Как только на поверхности появятся пузырьки, необходимо выключить огонь и убрать кастрюлю с горячей поверхности. 3 Ввести лимонный сок, продолжая помешивать. 4 Поставить кастрюлю на медленный огонь и варить около 10 минут. 5 Как только смесь станет похожа на густой крем, откинуть ее на сито, застеленное марлей. 6 Завязать марлю неплотным узлом и подвесить, чтобы стекла лишняя сыворотка. 7 Продержать так сыр минимум около часа, но лучше оставить на всю ночь. Можно пробовать.

Домашняя брынза Категория Закуска Кухня Европейская Сложность Средне Время подготовки 5 мин. Время готовки 10 ч. Ингредиенты 1 л молоко 2 ст. л. соль 3 шт. яйца 200 г сметана Приготовление 1 Кастрюлю с молоком поставить на огонь и довести до кипения. 2 Добавить соль, сметану и взбитые яйца. 3 Варить смесь около пяти минут, постоянно помешивая. 4 Как только начнет отделяться сыворотка, откинуть смесь на марлю в дуршлаге. 5 Марлю завязать, подвесить сыр в ней на три часа. 6 Снять сыр и положить под пресс еще на несколько часов.