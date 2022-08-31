С солью, уксусом или сахаром: как заготовить щавель на зиму

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Из консервированного, сушеного или замороженного щавеля круглый год можно готовить супы, салаты, запеканки, соусы, пироги с начинкой и даже сладкие пирожки, если заготовить его в банках с сахаром. Как сохранить щавель на зиму в домашних условиях, лучшие рецепты с солью и без стерилизации — в материале РИА Новости.
Щавель на зиму
Щавель обладает свежим вкусом с кислинкой. На зиму его можно замораживать, консервировать или сушить. При добавлении другой зелени получатся разнообразные витаминные заготовки для многих блюд на весь год.
В растении в большом количестве содержится клетчатка и витамины (группы В, С, РР, К), а также калий, железо, марганец и фосфор. Богатый витаминно-минеральный состав щавеля способствует улучшению работы сердца и сосудов, печени и желчного пузыря, трава активно применяется как противовоспалительное средство, используется и для заживления ран.
© Depositphotos / JuliaLototskayaЩавель
© Depositphotos / JuliaLototskaya
Щавель
Но в некоторых случаях щавель может нанести вред здоровью, его с осторожностью следует употреблять в пищу людям при наличии подагры, остеопороза, желчнокаменной и почечнокаменной болезнях, язвы и гастрита в период обострения.
Пищевая ценность
Пищевая ценность щавеля на 100 г:
- —углеводы — 3,2 г;
- —жиры — 0,7 г;
- —белки — 2 г;
- —вода — 93 г;
- —калорийность — 22 ккал.
Подготовка листьев
Для заготовки на зиму зелень собирают и тщательно сортируют, удаляя лишнюю траву, поврежденные и пожелтевшие экземпляры. Затем листья хорошо промывают, рекомендуется подержать их в воде в течение часа, чтобы очистить от бактерий и частиц грунта, а затем откинуть на дуршлаг. После этого просушить на полотенце и измельчить или оставить листья целыми согласно выбранному методу хранения. Переработать свежий щавель необходимо в течение 10 часов после срезки.
Способы заготовки
Употреблять щавель можно независимо от сезона, если правильно его заготовить. В домашних условиях листья замораживают, сушат, маринуют, консервируют, заквашивают. Благодаря щавелевой кислоте заготовки надолго сохраняют свежесть и не нуждаются в дополнительных консервантах. Комбинации щавеля с укропом, петрушкой, базиликом позволят получить ещё больше витаминов в зимний период.
Маринование
Маринованные листья щавеля сохраняют насыщенный оттенок и могут использоваться для приготовления супов.
С уксусом
Количество ингредиентов рассчитано на двухлитровую банку.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
20 мин.
Ингредиенты
1 кг
свежий щавель
1 л
вода
1 ст. л.
соль
100 мл
столовый уксус
Приготовление
1
Листья перебрать, промыть и отделить от ножек.
2
Мелко порубить зелень ножом, выложить в банки и слегка примять.
3
В отдельной емкости сделать маринад: смешать уксус, воду и соль и прокипятить.
4
Залить маринадом щавель и закатать банки герметичными крышками.
С аспирином
Количество ингредиентов рассчитано на полулитровую банку.
Ингредиенты
600 г
щавель
3 шт.
веточка укропа
1 шт.
веточка петрушки
1 шт.
таблетка аспирина (ацетилсалициловая кислота)
400 мл
вода
Приготовление
1
Щавель и зелень промыть от грязи и оставить на полчаса в прохладной воде, затем откинуть на дуршлаг и выложить на полотенце для просушивания.
2
Порезать щавель соломкой и мелко нашинковать веточки зелени.
3
Уложить порезанный щавель в банки, сверху посыпать зеленью и залить кипяченой, но остуженной водой.
4
Таблетку аспирина выложить сверху, она быстро растворится и нужно сразу закатать банки.
5
Перевернуть емкости с заготовками на крышки и оставить так на три часа, а затем убрать на хранение.
С лимонной кислотой
Количество ингредиентов рассчитано на две полулитровые банки.
Ингредиенты
2,5 кг
щавель
0,5 л
вода
1 ст. л.
соль
2 г
лимонная кислота
Приготовление
1
Листья щавеля выложить в большую емкость и залить холодной водой, оставить на полчаса, затем тщательно промыть и разложить на полотенце обсохнуть.
2
Перебрать зелень, отрезать стебли от листьев и измельчить щавель на полоски толщиной по одному сантиметру.
3
Заполнить простерилизованные пол-литровые банки щавелем на 1/3 и хорошо утрамбовать толкушкой. Затем выложить еще слой щавеля и снова спрессовать. Таким образом наполнить тару доверху.
4
Приготовить маринад — вскипятить воду с лимонной кислотой и солью.
5
Залить щавель горячим маринадом, накрыть банки крышками и стерилизовать их на водяной бане 8-10 минут после закипания воды.
6
Крышки хорошо закрутить и перевернуть банки на горлышко. Охладить консервацию и поставить для хранения в тёмное место — щавель на зиму готов.
© Depositphotos / pintaal@mail.ruЗаготовка щавеля на зиму
© Depositphotos / pintaal@mail.ru
Заготовка щавеля на зиму
Щавель на зиму без стерилизации
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
15 мин.
Ингредиенты
500 г
листья щавеля
2 г
кислота лимонная
Приготовление
1
Промыть листья, срезать ножки и просушить на полотенце. Затем пропустить зелень через мясорубку.
2
Уложить полученное пюре в емкость и отправить на плиту, около 10 минут тушить щавель при постоянном помешивании.
3
В конце приготовления добавить лимонную кислоту и все перемешать.
4
В стерилизованную емкость выложить щавель, закатать крышками и оставить для остывания в перевернутом состоянии.
Засолка
При засолке щавеля в банках не используется ничего, кроме самого растения и соли, емкости можно не подвергать стерилизации, а просто хорошо промыть и просушить. Хранится продукт несколько лет.
© Pixabay / sam8927Стеклянная банка
© Pixabay / sam8927
Стеклянная банка
С солью, уксусом или сахаром: как заготовить щавель на зиму
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
20 мин.
Ингредиенты
1 кг
щавель
100 г
соль
Приготовление
1
Щавель тщательно промыть, затем откинуть на дуршлаг и дать просохнуть.
2
Листья нарезать и переложить в глубокую миску, добавить соль и хорошо перемешать.
3
Аккуратно перетереть щавель руками так, чтобы из листьев выделился сок, оставить на 10 минут.
4
На дно банок положить щепотку соли и переложить щавелевую массу в банки, уплотнить рукой или толкушкой.
5
Доверху наполнить банку щавелем и сверху всыпать чайную ложку соли, герметично закрыть емкость.
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Консервирование
Заготавливать щавель на зиму методом консервации нужно в соответствии с рецептом, соблюдая пропорции и способы термообработки. Стеклянные емкости и крышки следует предварительно простерилизовать. Хранить консервированный щавель можно до двух лет в сухом прохладном месте, но все же лучше употребить заготовки в течение года.
С сахаром
Необычный способ консервирования щавеля на зиму в банках с сахарным песком. Заготовка с оригинальным вкусом подходит для приготовления пирогов и другой выпечки.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
15 мин.
Ингредиенты
1 кг
молодые листья щавеля
200 г
сахар
Приготовление
1
Подготовленный щавель крупно порезать или порвать руками.
2
Пересыпать зелень сахарным песком и аккуратно перемешать (переминать не нужно).
3
Можно сразу укладывать щавель в стеклянные емкости и пересыпать каждый слой сахаром.
4
Герметично закрыть тару тугой капроновой или винтовой крышкой.
5
Хранить заготовку предпочтительно в холодильнике.
Без соли с кипятком
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
10 мин.
Ингредиенты
1 кг
листья щавеля
0,5 л
вода
Приготовление
1
Вылить воду в кастрюлю и поставить на огонь. Когда она начнет кипеть, опустить в емкость подготовленные листья щавеля.
2
Бланшировать зелень не более минуты при постоянном помешивании, цвет щавеля должен стать оливковым.
3
Пропаренный щавель переложить в стерилизованную банку с небольшим количеством кипятка, заполнить емкость до самого верха.
4
Закатать герметичной крышкой и отправить на хранение в холодное и темное место.
Без варки
Щавель по этому рецепту не подвергают термической обработке. Без соли и уксуса растение прекрасно сохранится и останется насыщенно зеленым благодаря высокому содержанию щавелевой кислоты.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
10 мин.
Ингредиенты
1 кг
щавель
700 мл
вода очищенная
Приготовление
1
Подготовленный щавель уложить в стерилизованные банки и не слишком плотно утрамбовать.
2
До краев залить банки чистой кипяченой (охлажденной) или бутилированной водой.
3
Закрыть емкость завинчивающейся крышкой, а потом перевернуть заготовку, чтобы проверить, не пропускает ли она воздух.
4
Убрать щавель на хранение в холодильник (не более трех месяцев).
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Сушка
Сохранить щавель на зиму можно и методом сушки растения в специальной сушилке, духовке или на свежем воздухе. Можно использовать как целые листики, так измельченные.
Электрическая сушилка поддерживает заданную температуру на одном уровне, а обдув сокращает время приготовления продукции до 5-7 часов. Промытый и высушенный щавель нужно выложить на решетку, выбрать режим "травы" или вручную задать параметры нагрева около +40 градусов. Чтобы проверить готовность щавеля, нужно сжать его в руках, листья должны шуршать и крошиться, а не превращаться в порошок. Важно не пересушить растение.
На свежем воздухе пучки щавеля подвешивают или раскладывают листья в проветриваемом месте без доступа солнца. Процесс сушки при ясной погоде занимает около двух недель.
Ароматный высушенный щавель лучше всего хранить в бумажных пакетах или коробках из картона, избегать влаги и попадания прямых солнечный лучей. А при закладке зелени в стеклянную емкость не стоит плотно завинчивать крышку. Хранить такой щавель можно пару лет, но лучше использовать в течение года.
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Заморозка
В замороженном виде щавель сохраняет все свои полезные свойства. Замораживать его можно целыми листиками или в нарезке, укладывая в зип-пакеты с многоразовой застежкой или контейнер, а также в формочки для льда.
Предварительно листья перебирают, моют и просушивают. Если морозить листья целиком, то следует разложить их отдельно на доске, а уже затвердевшую зелень переложить в пакеты для хранения. Измельченный соломкой щавель (примерно по 1-1,5 см) сразу выкладывают в тару и помещают в морозильную камеру. А переработанный в пюре - в формочки для льда и морозят с водой.
Советы кулинаров
Несколько рекомендаций при заготовке щавеля на зиму:
Сбор урожая щавеля
- —Собирать и нарезать следует только молодые листья, так как в больших содержится много кислоты, которая может негативно отразиться на здоровье, особенно это касается людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
- —Заготавливать нужно только абсолютно чистый щавель. Необходимо тщательно промыть литься и выдержать их в воде не менее часа, чтобы избавиться от бактерий, т.к. на стеблях и листьях насекомые могут отложить яйца.
- —В этой зелени достаточно кислоты, поэтому можно не пользоваться никакими другими консервантами, кроме соли. Для аромата при консервации к щавелю можно добавить немного укропа.
- —Емкости и крышки обязательно должны быть стерильными. А порции для заготовки лучше выбирать так, чтобы объем емкости соответствовал употреблению за один раз (банки для консервации – 0,5 литра хватит на кастрюлю супа).