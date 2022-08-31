С солью, уксусом или сахаром: как заготовить щавель на зиму

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Из консервированного, сушеного или замороженного щавеля круглый год можно готовить супы, салаты, запеканки, соусы, пироги с начинкой и даже сладкие пирожки, если заготовить его в банках с сахаром. Как сохранить щавель на зиму в домашних условиях, лучшие рецепты с солью и без стерилизации — в материале РИА Новости.

Щавель на зиму

Щавель обладает свежим вкусом с кислинкой. На зиму его можно замораживать, консервировать или сушить. При добавлении другой зелени получатся разнообразные витаминные заготовки для многих блюд на весь год.

В растении в большом количестве содержится клетчатка и витамины (группы В, С, РР, К), а также калий, железо, марганец и фосфор. Богатый витаминно-минеральный состав щавеля способствует улучшению работы сердца и сосудов, печени и желчного пузыря, трава активно применяется как противовоспалительное средство, используется и для заживления ран.

© Depositphotos / JuliaLototskaya Щавель © Depositphotos / JuliaLototskaya Щавель

Но в некоторых случаях щавель может нанести вред здоровью, его с осторожностью следует употреблять в пищу людям при наличии подагры, остеопороза, желчнокаменной и почечнокаменной болезнях, язвы и гастрита в период обострения.

Пищевая ценность

Пищевая ценность щавеля на 100 г:

— углеводы — 3,2 г;

углеводы — 3,2 г; — жиры — 0,7 г;

жиры — 0,7 г; — белки — 2 г;

белки — 2 г; — вода — 93 г;

вода — 93 г; — калорийность — 22 ккал.

Подготовка листьев

Для заготовки на зиму зелень собирают и тщательно сортируют, удаляя лишнюю траву, поврежденные и пожелтевшие экземпляры. Затем листья хорошо промывают, рекомендуется подержать их в воде в течение часа, чтобы очистить от бактерий и частиц грунта, а затем откинуть на дуршлаг. После этого просушить на полотенце и измельчить или оставить листья целыми согласно выбранному методу хранения. Переработать свежий щавель необходимо в течение 10 часов после срезки.

Способы заготовки

Употреблять щавель можно независимо от сезона, если правильно его заготовить. В домашних условиях листья замораживают, сушат, маринуют, консервируют, заквашивают. Благодаря щавелевой кислоте заготовки надолго сохраняют свежесть и не нуждаются в дополнительных консервантах. Комбинации щавеля с укропом, петрушкой, базиликом позволят получить ещё больше витаминов в зимний период.

Маринование

Маринованные листья щавеля сохраняют насыщенный оттенок и могут использоваться для приготовления супов.

С уксусом Количество ингредиентов рассчитано на двухлитровую банку. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 20 мин. Ингредиенты 1 кг свежий щавель 1 л вода 1 ст. л. соль 100 мл столовый уксус Приготовление 1 Листья перебрать, промыть и отделить от ножек. 2 Мелко порубить зелень ножом, выложить в банки и слегка примять. 3 В отдельной емкости сделать маринад: смешать уксус, воду и соль и прокипятить. 4 Залить маринадом щавель и закатать банки герметичными крышками.

С аспирином Количество ингредиентов рассчитано на полулитровую банку. Ингредиенты 600 г щавель 3 шт. веточка укропа 1 шт. веточка петрушки 1 шт. таблетка аспирина (ацетилсалициловая кислота) 400 мл вода Приготовление 1 Щавель и зелень промыть от грязи и оставить на полчаса в прохладной воде, затем откинуть на дуршлаг и выложить на полотенце для просушивания. 2 Порезать щавель соломкой и мелко нашинковать веточки зелени. 3 Уложить порезанный щавель в банки, сверху посыпать зеленью и залить кипяченой, но остуженной водой. 4 Таблетку аспирина выложить сверху, она быстро растворится и нужно сразу закатать банки. 5 Перевернуть емкости с заготовками на крышки и оставить так на три часа, а затем убрать на хранение.

С лимонной кислотой Количество ингредиентов рассчитано на две полулитровые банки. Ингредиенты 2,5 кг щавель 0,5 л вода 1 ст. л. соль 2 г лимонная кислота Приготовление 1 Листья щавеля выложить в большую емкость и залить холодной водой, оставить на полчаса, затем тщательно промыть и разложить на полотенце обсохнуть. 2 Перебрать зелень, отрезать стебли от листьев и измельчить щавель на полоски толщиной по одному сантиметру. 3 Заполнить простерилизованные пол-литровые банки щавелем на 1/3 и хорошо утрамбовать толкушкой. Затем выложить еще слой щавеля и снова спрессовать. Таким образом наполнить тару доверху. 4 Приготовить маринад — вскипятить воду с лимонной кислотой и солью. 5 Залить щавель горячим маринадом, накрыть банки крышками и стерилизовать их на водяной бане 8-10 минут после закипания воды. 6 Крышки хорошо закрутить и перевернуть банки на горлышко. Охладить консервацию и поставить для хранения в тёмное место — щавель на зиму готов.

© Depositphotos / pintaal@mail.ru Заготовка щавеля на зиму © Depositphotos / pintaal@mail.ru Заготовка щавеля на зиму

Щавель на зиму без стерилизации Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 15 мин. Ингредиенты 500 г листья щавеля 2 г кислота лимонная Приготовление 1 Промыть листья, срезать ножки и просушить на полотенце. Затем пропустить зелень через мясорубку. 2 Уложить полученное пюре в емкость и отправить на плиту, около 10 минут тушить щавель при постоянном помешивании. 3 В конце приготовления добавить лимонную кислоту и все перемешать. 4 В стерилизованную емкость выложить щавель, закатать крышками и оставить для остывания в перевернутом состоянии.

Засолка

При засолке щавеля в банках не используется ничего, кроме самого растения и соли, емкости можно не подвергать стерилизации, а просто хорошо промыть и просушить. Хранится продукт несколько лет.

© Pixabay / sam8927 Стеклянная банка © Pixabay / sam8927 Стеклянная банка

С солью, уксусом или сахаром: как заготовить щавель на зиму Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 20 мин. Ингредиенты 1 кг щавель 100 г соль Приготовление 1 Щавель тщательно промыть, затем откинуть на дуршлаг и дать просохнуть. 2 Листья нарезать и переложить в глубокую миску, добавить соль и хорошо перемешать. 3 Аккуратно перетереть щавель руками так, чтобы из листьев выделился сок, оставить на 10 минут. 4 На дно банок положить щепотку соли и переложить щавелевую массу в банки, уплотнить рукой или толкушкой. 5 Доверху наполнить банку щавелем и сверху всыпать чайную ложку соли, герметично закрыть емкость.

Консервирование

Заготавливать щавель на зиму методом консервации нужно в соответствии с рецептом, соблюдая пропорции и способы термообработки. Стеклянные емкости и крышки следует предварительно простерилизовать. Хранить консервированный щавель можно до двух лет в сухом прохладном месте, но все же лучше употребить заготовки в течение года.

С сахаром Необычный способ консервирования щавеля на зиму в банках с сахарным песком. Заготовка с оригинальным вкусом подходит для приготовления пирогов и другой выпечки. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 15 мин. Ингредиенты 1 кг молодые листья щавеля 200 г сахар Приготовление 1 Подготовленный щавель крупно порезать или порвать руками. 2 Пересыпать зелень сахарным песком и аккуратно перемешать (переминать не нужно). 3 Можно сразу укладывать щавель в стеклянные емкости и пересыпать каждый слой сахаром. 4 Герметично закрыть тару тугой капроновой или винтовой крышкой. 5 Хранить заготовку предпочтительно в холодильнике.

Без соли с кипятком Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 10 мин. Ингредиенты 1 кг листья щавеля 0,5 л вода Приготовление 1 Вылить воду в кастрюлю и поставить на огонь. Когда она начнет кипеть, опустить в емкость подготовленные листья щавеля. 2 Бланшировать зелень не более минуты при постоянном помешивании, цвет щавеля должен стать оливковым. 3 Пропаренный щавель переложить в стерилизованную банку с небольшим количеством кипятка, заполнить емкость до самого верха. 4 Закатать герметичной крышкой и отправить на хранение в холодное и темное место.

Без варки Щавель по этому рецепту не подвергают термической обработке. Без соли и уксуса растение прекрасно сохранится и останется насыщенно зеленым благодаря высокому содержанию щавелевой кислоты. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 10 мин. Ингредиенты 1 кг щавель 700 мл вода очищенная Приготовление 1 Подготовленный щавель уложить в стерилизованные банки и не слишком плотно утрамбовать. 2 До краев залить банки чистой кипяченой (охлажденной) или бутилированной водой. 3 Закрыть емкость завинчивающейся крышкой, а потом перевернуть заготовку, чтобы проверить, не пропускает ли она воздух. 4 Убрать щавель на хранение в холодильник (не более трех месяцев).

Сушка

Сохранить щавель на зиму можно и методом сушки растения в специальной сушилке, духовке или на свежем воздухе. Можно использовать как целые листики, так измельченные.

Электрическая сушилка поддерживает заданную температуру на одном уровне, а обдув сокращает время приготовления продукции до 5-7 часов. Промытый и высушенный щавель нужно выложить на решетку, выбрать режим "травы" или вручную задать параметры нагрева около +40 градусов. Чтобы проверить готовность щавеля, нужно сжать его в руках, листья должны шуршать и крошиться, а не превращаться в порошок. Важно не пересушить растение.

На свежем воздухе пучки щавеля подвешивают или раскладывают листья в проветриваемом месте без доступа солнца. Процесс сушки при ясной погоде занимает около двух недель.

Ароматный высушенный щавель лучше всего хранить в бумажных пакетах или коробках из картона, избегать влаги и попадания прямых солнечный лучей. А при закладке зелени в стеклянную емкость не стоит плотно завинчивать крышку. Хранить такой щавель можно пару лет, но лучше использовать в течение года.

Заморозка

В замороженном виде щавель сохраняет все свои полезные свойства. Замораживать его можно целыми листиками или в нарезке, укладывая в зип-пакеты с многоразовой застежкой или контейнер, а также в формочки для льда.

Предварительно листья перебирают, моют и просушивают. Если морозить листья целиком, то следует разложить их отдельно на доске, а уже затвердевшую зелень переложить в пакеты для хранения. Измельченный соломкой щавель (примерно по 1-1,5 см) сразу выкладывают в тару и помещают в морозильную камеру. А переработанный в пюре - в формочки для льда и морозят с водой.

Советы кулинаров

Несколько рекомендаций при заготовке щавеля на зиму: