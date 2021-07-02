Заготовка щавеля на зиму: подборка лучших рецептов

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Заготовка щавеля на зиму позволяет сохранить полезные свойства растения на протяжении долгого времени. Лучшие рецепты закатки в банки и другие простые способы заготовки в домашних условиях — в материале РИА Новости.
Заготовка щавеля на зиму
Щавель, появляющийся на грядках одним из первых, издавна помогал бороться с весенним авитаминозом. Наряду с культивируемым в России широко применяется дикорастущий щавель. Растение — источник клетчатки и многих витаминов (С, РР, К, группы В), а также калия, фосфора, марганца, железа. Благодаря богатому витаминно-минеральному составу оно улучшает функцию печени и желчного пузыря, используется как противоцинготное, противовоспалительное, ранозаживляющее и противогеморройное средство, а также при малокровии и сердечно-сосудистых заболеваниях. Эта трава помогает легче переносить жару. Считается, что наиболее полезен молодой, собранный в мае, щавель, так как он еще не успел накопить много щавелевой кислоты.
Но в некоторых случаях он противопоказан. Например, при почечнокаменной, желчнокаменной болезнях, при подагре.
В России и странах Восточной Европы популярен суп из этой травы, как холодный, так и горячий, который иногда называют зеленым борщом. Но из консервированного щавеля на протяжении всего года можно готовить также салаты, пирожки с начинкой, гарниры, и даже сладкую выпечку, если использовать при его заготовке на зиму сахар.
КБЖУ щавеля на 100 г:
- —калорийность — 22 ккал;
- —жиры — 0,7 г;
- —белки — 2 г;
- —углеводы — 3,2 г;
- —вода — 93 г.
Как подготовить щавель?
Оптимальны для заготовки широкие, сочные и плотные листья длиной 8-10 см. Щавель лучше переработать в течение 10 часов после срезки. Его следует тщательно перебрать, удалить поврежденные, пожелтевшие и подвявшие листья. Далее нужно тщательно промыть сырье, затем — хорошо подсушить, например, на кухонном полотенце, чтобы на листьях не осталось влаги. Важный момент — взвешивают щавель сухим, до мытья. Жесткие черешки следует удалить. Выбрасывать не обязательно — некоторые измельчают их в блендере и отправляют в морозилку, чтобы использовать зимой в качестве приправы.
Нарезать для консервации щавель нужно не слишком мелко — так он сохранит больше свежести.
Способы заготовки
Существует множество способов при заготовке щавеля сохранить свежий вкус с кислинкой и яркий аромат растения. Контакт с воздухом этому не способствует. Как следствие — предпочтительно хранение в бескислородной среде и при минусовых температурах.
Лучше брать тару небольшого объема — 300-500 мл, чтобы можно было использовать заготовку за раз — в открытой упаковке щавель быстро испортится.
Заготовка щавеля на зиму
Заморозка
Щавель в замороженном виде сохраняет полезные свойства. Но при неправильной заготовке может не только потерять привлекательный внешний вид, но и приобрести неприятный металлический привкус.
Существует также вариант заморозки щавеля с водой в виде кубиков, но тогда места в холодильнике понадобится больше.
Листья щавеля можно заморозить целыми, связав пучками и сложив их на деревянную или пластиковую доску, которую нужно обмотать пленкой.
Заморозка щавеля в пакете
Приготовление
1
Подготовить сырье, листья нашинковать соломкой или кусочками.
2
Заполнить пакет таким количеством щавеля, чтобы хватило на приготовление пищи один раз, так как повторная заморозка для продукта крайне нежелательна. Например, на суп нужно примерно 200 г щавеля.
3
Плотно закрыть, надавив на пакет, чтобы вышел воздух. Так упаковка будет занимать меньше места. Можно использовать зип-пакет с многоразовой застежкой.
4
Положить пакет в морозилку.
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Заморозка щавеля в фольге
Приготовление
1
Зелень перебрать, промыть, обсушить.
2
Фольгу нарезать прямоугольными кусками, чуть длиннее зелени, чтобы был запас по краям. Завернуть упаковку, обжав лишний воздух и загнув края.
3
Разложить в морозилке в один слой, после замерзания поместить в плотный пакет.
Сбор урожая щавеля
Сушка
Хотя этот способ менее распространен, считается, что при правильной обработке и хранении щавеля он сохраняет значительную часть своих полезных свойств. Удалением влаги из растения получается ароматная приправа. Сушить зелень можно естественным способом. В этом случае мыть ее не надо. Листья разделяют на небольшие пучки и подвешивают, либо раскладывают на бумаге и периодически ворошат в сухом, проветриваемом месте без прямых солнечных лучей. При теплой ясной погоде процесс занимает 10-15 дней.
Можно сушить щавель на зиму ускоренным методом с использованием кухонных девайсов. По мнению знатоков, применять в этом случае микроволновку или духовку нежелательно. Более предпочтительна электросушилка, так как она поддерживает температуру на одном уровне, а обдув сокращает время приготовления. Время готовки в электросушилке — 5-7 часов.
Сушка щавеля в электросушилке
Приготовление
1
Помытый и высушенный щавель выложить на решетку прибора.
2
Электросушилку установить на режим "Травы" или задать температуру вручную около 40 градусов. Сушить можно целыми листиками или в измельченном виде вместе.
3
Щавель готов для хранения, если, когда его сжимают в руках, шуршит и крошится. Важно не пересушивать, так как продукт впоследствии может истереться в порошок.
Засолка
При засолке щавеля в качестве консерванта выступает хлористый натрий. Банки из-за достаточно большого количества соли в рецепте можно не стерилизовать, можно просто их промыть и просушить. При использовании заготовки зимой важно помнить, что она уже соленая.
Засолка щавеля на зиму
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
1000 г
щавель
100 г
соль
Приготовление
1
Подготовленный щавель промыть несколько раз, откинуть на дуршлаг и дать сырью подсохнуть.
2
Нарезать листья и переложить в глубокую емкость.
3
В несколько заходов щавель частями перемешать с солью для ее равномерного распределения.
4
Перетереть руками, чтобы крупинки соли начали таять, а листья выделили сок. Но без излишнего усердия — жидкости не должно быть много. Образовавшийся сок перелить в тару со щавелем. Оставить постоять минут на 10.
5
Переложить образовавшуюся массу в банки, уплотняя рукой или кухонной толкушкой. На дно можно бросить щепотку соли.
6
Наполнив тару, сверху насыпать чайную ложку соли и закрыть емкость. Некоторые наливают сверху немного растительного масла, чтобы заготовка щавеля в банке не плесневела.
Девушка моет и нарезает щавель
Маринование
Маринованный щавель
Ингредиенты
1000 г
щавель
1 л
вода
50 г
соль
125 г
уксус
Приготовление
1
Бланшировать щавель — выложить в кастрюлю с кипящей водой и держать до тех пор, пока цвет поменяется на оливковый.
2
Воду слить, сырье хорошо отжать.
3
Выложить щавель в банку, плотно утрамбовав.
4
Для маринада в воду из-под щавеля добавить соль и уксус. Прокипятить и дождаться, пока остынет.
5
Вылить маринад в банку, герметично закрыть крышкой.
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Консервация
Заготовка щавеля в банки — традиционный способ консервации в России. Тару нужно простерилизовать, подержав несколько минут над водяным паром, в разогретой до 120 градусов духовке или с помощью микроволновки. Крышки достаточно подержать 2-3 минуты в кипящей воде. Закрыв банки, следует поставить их вверх дном и накрыть теплым полотенцем до полного остывания.
Консервированный щавель с холодной водой без соли и уксуса
Этот рецепт не предполагает термической обработки и применения дополнительных консервантов, таких как соль и уксус. Продукт сохраняется благодаря содержащейся в нем щавелевой кислоте. Цвет растения при этом остается насыщенно зеленым.
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
1000 г
щавель
0,7 л
вода кипяченая
Приготовление
1
Уложить подготовленный щавель в банки, утрамбовать, но не слишком плотно, чтобы не начал выделяться сок. Залить холодной водой, кипяченой или бутилированной, до краев.
2
Закрыть завинчивающейся крышкой. Перевернув заготовку, посмотреть, не пропускает ли она воздух. После этого убрать в прохладное место.
Консервированный щавель без соли с кипятком
Ингредиенты
1000 г
щавель
0,5 л
вода
Приготовление
1
Налить стакан воды в кастрюлю и поставить ее на огонь. В закипевшую воду опустить подготовленный щавель.
2
Щавель должен находиться на огне не более минуты. Он не должен вариться. Нужно его просто бланшировать, помешивая ложкой, пока цвет не станет из ярко зеленого оливковым.
3
Переложить пропаренную зелень в банку до самого верха вместе с небольшим количеством воды.
Консервированный щавель с аспирином
Аспирин или ацетилсалициловая кислота обладает бактерицидным эффектом и помогает процессу консервации, что позволяет щавелю долго сохранять полезные вещества и вкусовые качества.
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
600 г
Щавель
2 шт.
Ветка укропа
2 шт.
Ветка петрушки
2 шт.
Таблетки ацетилсалициловой кислоты
Приготовление
1
Щавель, укроп и петрушку перебрать и помыть. Затем дать просохнуть, например, откинув на дуршлаг.
2
Нарезать щавель полосками толщиной 1,5-2 см, укроп и петрушку нарезать мелко. Аккуратно смешать всю зелень.
3
Вскипятить воду и дать ей остыть до комнатной температуры.
4
Поместить нарезанную зелень в стерилизованные банки. Слегка утрамбовать и положить сверху таблетку аспирина. Подождать, пока она полностью растворится. Обычно на это нужно около 2 минут. Затем закрыть банку крышкой.
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Щавель
Квашение
Квашеный щавель
Время готовки
10 мин.
Ингредиенты
1000 г
щавель
1 л
вода
по вкусу
соль
Приготовление
1
Вскипятить воду с солью.
2
Подготовленный щавель поместить в кипящий рассол на пару минут.
3
Отжать, нашинковать.
4
Положить в банку или кадку, залить оставшимся рассолом и поставить под гнет. По мере уменьшения количества продукта в емкость можно добавлять воды.
Как и сколько хранить заготовки из щавеля?
Консервированный щавель может храниться до двух лет в сухом прохладном месте, но все же рекомендуется его употреблять в течение года. Засоленный продукт не потеряет вкусовых качеств несколько лет.
Высушенный щавель нужно хранить в бумажных пакетах или картонных коробках в сухих помещениях, без доступа прямых солнечных лучей. При закладке в стеклянную банку, крышку не нужно плотно завинчивать. Максимальный срок хранения — два года, но лучше использовать в течение года.
Заготовленный "холодным" способом щавель на зиму следует хранить в холодильнике или погребе. При комнатной температуре он быстро испортится. Приготовленный "в собственном соку" щавель лучше употребить в течение трех месяцев.