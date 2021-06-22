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Россиянам рассказали, какие продукты помогут легче перенести жару
Россиянам рассказали, какие продукты помогут легче перенести жару - РИА Новости, 22.06.2021
Россиянам рассказали, какие продукты помогут легче перенести жару
Вода с добавлением сока лимона и соли поможет лучше перенести жару и сохранить минеральный баланс, а вот холодные напитки и кофе дадут организму лишь... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:01
2021-06-22T15:01
михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вода с добавлением сока лимона и соли поможет лучше перенести жару и сохранить минеральный баланс, а вот холодные напитки и кофе дадут организму лишь дополнительную нагрузку, рассказала РИА Новости председатель общероссийского общественного движения "Стройная Россия" Ольга Ванатова, также посоветовав употреблять в пищу сладкий перец, апельсины и тыкву.Ранее сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что рекордная тридцатиградусная жара спадет в Москве только к середине следующей недели. Во вторник-четверг ожидается около плюс 25-27 градусов, более сильного похолодания пока не прогнозируется."Чтобы легко переносить жару необходимо пить достаточное количество воды. Рассчитать его можно, исходя из массы тела. Например, на вес 50 килограмм необходимо в день выпивать два литра воды, без учёта чая, кофе или супов. В простую воду можно добавить сок лимона и немного соли, это сохранит минеральный баланс в организме. Холодные напитки и кофе лучше не употреблять, они пагубно влияют на работу сердца, давая в жару дополнительную нагрузку", - рассказала Ванатова.При высоких температурах, как отметила специалист, нередко случаются и скачки давления. Самыми полезными продуктами в такое время станут сладкий перец, огурцы, помидоры, тыква, зелень, сельдерей, апельсины, клубника, голубика, черника, красная смородина, шпинат и щавель. А вот от жирной пищи эксперт советует воздержаться."В жару наше сердце и сосуды работают с усиленной нагрузкой. Чтобы поддержать их, нужно употреблять продукты с высоким содержанием калия. Много калия, а еще кальций, магний и целую кучу необходимых нам витаминов содержат бананы, кунжут, брокколи и шпинат. Его достаточно и в продуктах из мяса, крупах, картофеле в мундире, отрубях пшеницы, зеленом горошке и бобах", - отметила Ванатова.
https://rsport.ria.ru/20210618/leto-1737592025.html
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михаил леус, москва, общество
Россиянам рассказали, какие продукты помогут легче перенести жару
15:01 22.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПерец
Перец - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Эксперт заявила, что сладкий перец, тыква и шпинат помогут легче перенести жару

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вода с добавлением сока лимона и соли поможет лучше перенести жару и сохранить минеральный баланс, а вот холодные напитки и кофе дадут организму лишь дополнительную нагрузку, рассказала РИА Новости председатель общероссийского общественного движения "Стройная Россия" Ольга Ванатова, также посоветовав употреблять в пищу сладкий перец, апельсины и тыкву.
Ранее сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что рекордная тридцатиградусная жара спадет в Москве только к середине следующей недели. Во вторник-четверг ожидается около плюс 25-27 градусов, более сильного похолодания пока не прогнозируется.
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"Чтобы легко переносить жару необходимо пить достаточное количество воды. Рассчитать его можно, исходя из массы тела. Например, на вес 50 килограмм необходимо в день выпивать два литра воды, без учёта чая, кофе или супов. В простую воду можно добавить сок лимона и немного соли, это сохранит минеральный баланс в организме. Холодные напитки и кофе лучше не употреблять, они пагубно влияют на работу сердца, давая в жару дополнительную нагрузку", - рассказала Ванатова.
При высоких температурах, как отметила специалист, нередко случаются и скачки давления. Самыми полезными продуктами в такое время станут сладкий перец, огурцы, помидоры, тыква, зелень, сельдерей, апельсины, клубника, голубика, черника, красная смородина, шпинат и щавель. А вот от жирной пищи эксперт советует воздержаться.
"В жару наше сердце и сосуды работают с усиленной нагрузкой. Чтобы поддержать их, нужно употреблять продукты с высоким содержанием калия. Много калия, а еще кальций, магний и целую кучу необходимых нам витаминов содержат бананы, кунжут, брокколи и шпинат. Его достаточно и в продуктах из мяса, крупах, картофеле в мундире, отрубях пшеницы, зеленом горошке и бобах", - отметила Ванатова.
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