В кожуре, без варки или с кабачком: простые рецепты варенья из лимонов

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Лимонное варенье — необычное лакомство, которое отличается терпким вкусом с типичной кислинкой. О том, как сварить лимоны с кожурой, и пошаговые рецепты десерта — в материале РИА Новости.

Варенье из лимонов

Варенье из лимонов не особенно популярно в России , но этот десерт не так уж и сложен в приготовлении. Особенно он уместен зимой, во время эпидемий простуды и гриппа. Обычно лимоны смешивают с другими фруктами, однако есть и более необычные сочетания. Например, с кабачком или тыквой. Также в лакомство можно добавить имбирь, куркуму, корицу, бадьян и другие ингредиенты, которые усилят полезные свойства такого варенья.

Калорийность и состав

Высокое содержание сахара делает такое лакомство достаточно калорийным — на 100 грамм приходится 240 ккал. Снизить этот показатель можно, если добавлять меньше сахарного песка. Так варенье станет только полезнее. Пищевая ценность:

— белки — 0 г;

белки — 0 г; — жиры — 0 г;

жиры — 0 г; — углеводы — 60 г;

углеводы — 60 г; — пищевые волокна — 2 г;

пищевые волокна — 2 г; — зола — 0,5 г;

зола — 0,5 г; — вода — 0,87 г.

Полезные свойства лимонного варенья

В лимонах высокое содержание аскорбиновой кислоты (до 0,085%), также в них есть витамины А, E, D, Р и группы В. Кроме этого в их состав входят железо, медь, калий, кальций, натрий, фосфор, цинк, бор, флавоноиды, фитонциды, гликозиды, пектин. Кроме этого плоды обладают сильным противовоспалительным эффектом, способствуют укреплению стенок сосудов.

"В описании пользы такого варенья часто делают упор на наличие витамина С и его иммуностимулирующего эффекта, — рассказала РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. — К сожалению, при долгой варке лимоны теряют эту пользу, хотя варенье будет обладать кислинкой. Поэтому часто в лимонное варенье добавляют и другие ингредиенты, например, куркуму, имбирь, мяту, корицу и многое другое. Вместе они могут создавать связку, которая может принести пользу при воспалительных процессах в организме. Эта смесь отлично подходит для противостояния осенне-зимней хандре. Хранить лимонное варенье рекомендуется не дольше 2 месяцев — после этого срока оно совсем теряет свои полезные вещества и остается конфетой".

Противопоказания к употреблению лимонного варенья:

— диабет и ожирение (лишний вес);

диабет и ожирение (лишний вес); — повышенная кислотность желудка;

повышенная кислотность желудка; — панкреатит;

панкреатит; — гастрит, язвы;

гастрит, язвы; — грудное вскармливание;

грудное вскармливание; — аллергия на цитрусовые.

Не следует съедать ежедневно более 50 грамм продукта. Для получения наибольшей пользы лучше есть плоды сырыми.

Как выбрать лимоны для варенья

Хороший лимон не должен быть слишком твердым или слишком мягким — это признак перезрелости. Не следует покупать плоды с неровной кожурой, покрытой темными точками или пятнами. Если у плодов не ощущается аромат, то, скорее всего, они были выращены с использованием химикатов. Качественный продукт имеет упругую ровную кожуру, без увядших участков. Именно такие лимоны лучше всего выбирать для приготовления варенья. Также следует обращать внимание на толщину кожуры — плоды с тонкой лучше.

Рецепты приготовления варенья из лимонов

Существует множество рецептов варенья с лимонами. Приготовленный по ним продукт отличается не только вкусовыми качествами, но и по наличию полезных веществ.

Классическое варенье из лимона Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 3 ч. Ингредиенты 500 г лимоны 2000 г сахар 0,5 л вода Приготовление 1 Лимоны тщательно вымыть, высушить и снять с них кожуру. 2 Поместить плоды в воду и варить 15 минут. 3 Добавить в кастрюлю воду и растворить в ней сахарный песок. 4 Лимоны достать из воды и нарезать на небольшие кусочки. Косточки необходимо удалить, иначе вкус будет горьковатым. 5 Лимоны поместить к сахарному сиропу. 6 Довести до кипения, выключить огонь и остудить массу. Подобную процедуру нужно провести еще два или три раза 7 Разложить готовое варенье по банкам.

Варенье из лимона с кожурой Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 4 ч. Ингредиенты 400 г лимоны 600 г сахар Приготовление 1 Вымытые лимоны нарезать, не удаляя кожуру. 2 Кусочки плода пропустить через мясорубку. 3 Засыпать лимонное пюре сахарным песком и оставить на два-три часа. 4 Поставить смесь на плиту, поварить 10 минут, снять для остывания. Повторить процедуру несколько раз. 5 Немного уварить десерт и разлить по стерилизованным банкам.

Варенье из лимона "Пятиминутка" Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 40 мин. Ингредиенты 3-4 шт. лимон (с тонкой кожурой) 1000 г сахар Приготовление 1 Лимоны вымыть, измельчить блендером или пропустить через мясорубку. Предварительно нужно удалить все косточки. 2 Засыпать сахаром, все перемешать и оставить на 10-15 минут. 3 Кастрюлю поставить на огонь, довести до кипения, затем поварить 5 минут. 4 Горячее варенье разлить по банкам.

Варенье из лимона с тыквой Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 8 ч. Ингредиенты 1000 г мякоть тыквы 1-2 шт. лимон 1000 г сахар по вкусу пряности — корица, кардамон, имбирь, анис, бадьян или гвоздика Приготовление 1 Лимон и тыкву нарезать на небольшие кусочки, смешать ингредиенты в кастрюле. 2 Насыпать сахар и подождать некоторое время, пока они не дадут сок. 3 Добавить пряности по вкусу. 4 Варить тыквенное варенье с лимоном в два захода по 20 минут и дать ему остыть в течение 2-4 часов. 5 Готовое лакомство перелить в стерилизованные банки.

Варенье из лимона с кабачками Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Ингредиенты 1000 г кабачки 800 г сахар 1 шт. лимон Приготовление 1 Кабачки очистить от кожицы и нарезать на кубики. 2 Цедру лимона натереть на терке, сам лимон нарезать на небольшие кубики. 3 Кабачки засыпать сахарным песком и подождать, пока он растворится. 4 Поставить кабачки на огонь и варить 45 минут. 5 Добавить лимоны и цедру и готовить еще 15 минут. 6 Смесь нужно оставить на ночь, потом ее еще раз вскипятить и проварить 10 минут. 7 Вечером варенье необходимо уварить. 8 Готовый продукт разлить по чистым банкам.

Варенье из лимона с апельсинами Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 3 ч. Ингредиенты 4 шт. апельсины 2 шт. лимоны 500 г сахар 0,2 л вода Приготовление 1 Ошпарить кипятком каждый плод — это необходимо, чтобы выделилось ароматное масло из кожуры. 2 Прокрутить лимоны и апельсины с кожурой через мясорубку. 3 Поместить фрукты в кастрюлю, всыпать сахар и влить воду. 4 С момента закипания необходимо томить массу 20-25 минут. Накрыть кастрюлю крышкой. 5 Остудить лакомство в течение нескольких часов. 6 После этого еще раз довести смесь до кипения и поварить 5-10 минут. 7 Готовое варенье переложить в чистые, стерилизованные банки.

Варенье из лимона с имбирем Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Ингредиенты 50 г корень имбиря 200 г сахар 0,125 л вода 1 шт. лимон 4 ст. л. лимонный сок 1 г куркума 1 г корица молотая Приготовление 1 Очищенный корень имбиря натереть на мелкой терке. 2 Натереть лимонную цедру. 3 В кастрюлю положить сахар, тертый имбирь, лимонную цедру, добавить воду. 4 Довести смесь до кипения и, помешивая, варить на среднем огне 15 минут. 5 В конце варки добавить в варенье корицу, куркуму и лимонный сок. 6 Готовое варенье переложить в чистые, стерилизованные банки.

Варенье из лимона в мультиварке Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 2 ч. Ингредиенты 6 шт. лимон с тонкой кожурой 1200 г сахар 1,2 л вода 1 ст. л. сахар ванильный Приготовление 1 Лимоны залить кипятком и оставить на пару минут. Слить кипяток. 2 Плоды нарезать на небольшие кусочки, удалить косточки. 3 Выложить лимоны в чашу мультиварки и добавить воду. 4 Необходимо выбрать режим "Мультиповар" и установить температуру — 160 градусов. 5 Довести массу до кипения, затем уменьшить градусы до 130 и варить лимоны 45 минут. 6 Как только время прошло, в варенье засыпать сахарный песок и ванильный сахар. 7 При той же температуре варить лакомство еще час. 8 Разлить горячее варенье по стерилизованным банкам, закрыть их плотно крышками и перевернуть вверх дном.

Варенье из лимона в микроволновке Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Ингредиенты 3 шт. лимон большой 0,5 л вода 600 г сахар Приготовление 1 Лимоны нарезать тонкой соломкой или измельчить в блендере. 2 Выложить лимоны в керамическую посуду и залить водой. 3 Поставить в микроволновку на 10 минут при максимальной мощности. 4 Как только лимоны закипят, добавить сахар и отправить в микроволновку еще на 8-10 минут. 5 В процессе нужно останавливать прибор, чтобы перемешать варенье. 6 Вынуть посуду, дать лакомству остыть. 7 Перелить в стерильную емкость.

Как и сколько рекомендуется хранить варенье?

Считается, что любое варенье может храниться 2-3 года. Но, по словам нутрициолога Вероники Хованской, держать варенье из лимонов более двух месяцев не стоит — потом оно теряет свои полезные качества, может горчить.