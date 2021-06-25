В кожуре, без варки или с кабачком: простые рецепты варенья из лимонов

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Классическое варенье из лимона
Лимонное варенье — необычное лакомство, которое отличается терпким вкусом с типичной кислинкой. О том, как сварить лимоны с кожурой, и пошаговые рецепты десерта РИА Новости, 25.06.2021
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5
PT180M
Десерт
Русская
лимоны, 500 г
сахар, 2000 г
вода, 0,5 л
Лимоны тщательно вымыть, высушить и снять с них кожуру.
Шаг 1
Поместить плоды в воду и варить 15 минут.
Шаг 2
Добавить в кастрюлю воду и растворить в ней сахарный песок.
Шаг 3
Лимоны достать из воды и нарезать на небольшие кусочки. Косточки необходимо удалить, иначе вкус будет горьковатым.
Шаг 4
Лимоны поместить к сахарному сиропу.
Шаг 5
Довести до кипения, выключить огонь и остудить массу. Подобную процедуру нужно провести еще два или три раза
Шаг 6
Разложить готовое варенье по банкам.
Шаг 7
простые рецепты, россия, сладости, рецепты, еда, продукты
Варенье из лимона с кожурой
Лимонное варенье — необычное лакомство, которое отличается терпким вкусом с типичной кислинкой. О том, как сварить лимоны с кожурой, и пошаговые рецепты десерта РИА Новости, 25.06.2021
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2021-06-25T21:28
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5
5
PT240M
Десерт
Русская
лимоны, 400 г
сахар, 600 г
Вымытые лимоны нарезать, не удаляя кожуру.
Шаг 1
Кусочки плода пропустить через мясорубку.
Шаг 2
Засыпать лимонное пюре сахарным песком и оставить на два-три часа.
Шаг 3
Поставить смесь на плиту, поварить 10 минут, снять для остывания. Повторить процедуру несколько раз.
Шаг 4
Немного уварить десерт и разлить по стерилизованным банкам.
Шаг 5
простые рецепты, россия, сладости, рецепты, еда, продукты
Варенье из лимона "Пятиминутка"
Лимонное варенье — необычное лакомство, которое отличается терпким вкусом с типичной кислинкой. О том, как сварить лимоны с кожурой, и пошаговые рецепты десерта РИА Новости, 25.06.2021
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5
5
PT40M
Десерт
Русская
лимон (с тонкой кожурой), 3-4 шт.
сахар, 1000 г
Лимоны вымыть, измельчить блендером или пропустить через мясорубку. Предварительно нужно удалить все косточки.
Шаг 1
Засыпать сахаром, все перемешать и оставить на 10-15 минут.
Шаг 2
Кастрюлю поставить на огонь, довести до кипения, затем поварить 5 минут.
Шаг 3
Горячее варенье разлить по банкам.
Шаг 4
простые рецепты, россия, сладости, рецепты, еда, продукты
Варенье из лимона с тыквой
Лимонное варенье — необычное лакомство, которое отличается терпким вкусом с типичной кислинкой. О том, как сварить лимоны с кожурой, и пошаговые рецепты десерта РИА Новости, 25.06.2021
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5
5
PT480M
Десерт
Русская
мякоть тыквы, 1000 г
лимон, 1-2 шт.
сахар, 1000 г
пряности — корица, кардамон, имбирь, анис, бадьян или гвоздика
Лимон и тыкву нарезать на небольшие кусочки, смешать ингредиенты в кастрюле.
Шаг 1
Насыпать сахар и подождать некоторое время, пока они не дадут сок.
Шаг 2
Добавить пряности по вкусу.
Шаг 3
Варить тыквенное варенье с лимоном в два захода по 20 минут и дать ему остыть в течение 2-4 часов.
Шаг 4
Готовое лакомство перелить в стерилизованные банки.
Шаг 5
простые рецепты, россия, сладости, рецепты, еда, продукты
Варенье из лимона с кабачками
Лимонное варенье — необычное лакомство, которое отличается терпким вкусом с типичной кислинкой. О том, как сварить лимоны с кожурой, и пошаговые рецепты десерта РИА Новости, 25.06.2021
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5
5
Десерт
Русская
кабачки, 1000 г
сахар, 800 г
лимон, 1 шт.
Кабачки очистить от кожицы и нарезать на кубики.
Шаг 1
Цедру лимона натереть на терке, сам лимон нарезать на небольшие кубики.
Шаг 2
Кабачки засыпать сахарным песком и подождать, пока он растворится.
Шаг 3
Поставить кабачки на огонь и варить 45 минут.
Шаг 4
Добавить лимоны и цедру и готовить еще 15 минут.
Шаг 5
Смесь нужно оставить на ночь, потом ее еще раз вскипятить и проварить 10 минут.
Шаг 6
Вечером варенье необходимо уварить.
Шаг 7
Готовый продукт разлить по чистым банкам.
Шаг 8
простые рецепты, россия, сладости, рецепты, еда, продукты
Варенье из лимона с апельсинами
Лимонное варенье — необычное лакомство, которое отличается терпким вкусом с типичной кислинкой. О том, как сварить лимоны с кожурой, и пошаговые рецепты десерта РИА Новости, 25.06.2021
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PT180M
Десерт
Русская
апельсины, 4 шт.
лимоны, 2 шт.
сахар, 500 г
вода, 0,2 л
Ошпарить кипятком каждый плод — это необходимо, чтобы выделилось ароматное масло из кожуры.
Шаг 1
Прокрутить лимоны и апельсины с кожурой через мясорубку.
Шаг 2
Поместить фрукты в кастрюлю, всыпать сахар и влить воду.
Шаг 3
С момента закипания необходимо томить массу 20-25 минут. Накрыть кастрюлю крышкой.
Шаг 4
Остудить лакомство в течение нескольких часов.
Шаг 5
После этого еще раз довести смесь до кипения и поварить 5-10 минут.
Шаг 6
Готовое варенье переложить в чистые, стерилизованные банки.
Шаг 7
простые рецепты, россия, сладости, рецепты, еда, продукты
Варенье из лимона с имбирем
Лимонное варенье — необычное лакомство, которое отличается терпким вкусом с типичной кислинкой. О том, как сварить лимоны с кожурой, и пошаговые рецепты десерта РИА Новости, 25.06.2021
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5
5
Десерт
Русская
корень имбиря, 50 г
сахар, 200 г
вода, 0,125 л
лимон, 1 шт.
лимонный сок, 4 ст. л.
куркума, 1 г
корица молотая, 1 г
Очищенный корень имбиря натереть на мелкой терке.
Шаг 1
Натереть лимонную цедру.
Шаг 2
В кастрюлю положить сахар, тертый имбирь, лимонную цедру, добавить воду.
Шаг 3
Довести смесь до кипения и, помешивая, варить на среднем огне 15 минут.
Шаг 4
В конце варки добавить в варенье корицу, куркуму и лимонный сок.
Шаг 5
Готовое варенье переложить в чистые, стерилизованные банки.
Шаг 6
простые рецепты, россия, сладости, рецепты, еда, продукты
Варенье из лимона в мультиварке
Лимонное варенье — необычное лакомство, которое отличается терпким вкусом с типичной кислинкой. О том, как сварить лимоны с кожурой, и пошаговые рецепты десерта РИА Новости, 25.06.2021
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5
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Десерт
Русская
лимон с тонкой кожурой , 6 шт.
сахар, 1200 г
вода, 1,2 л
сахар ванильный, 1 ст. л.
Лимоны залить кипятком и оставить на пару минут. Слить кипяток.
Шаг 1
Плоды нарезать на небольшие кусочки, удалить косточки.
Шаг 2
Выложить лимоны в чашу мультиварки и добавить воду.
Шаг 3
Необходимо выбрать режим "Мультиповар" и установить температуру — 160 градусов.
Шаг 4
Довести массу до кипения, затем уменьшить градусы до 130 и варить лимоны 45 минут.
Шаг 5
Как только время прошло, в варенье засыпать сахарный песок и ванильный сахар.
Шаг 6
При той же температуре варить лакомство еще час.
Шаг 7
Разлить горячее варенье по стерилизованным банкам, закрыть их плотно крышками и перевернуть вверх дном.
Шаг 8
простые рецепты, россия, сладости, рецепты, еда, продукты
Варенье из лимона в микроволновке
Лимонное варенье — необычное лакомство, которое отличается терпким вкусом с типичной кислинкой. О том, как сварить лимоны с кожурой, и пошаговые рецепты десерта РИА Новости, 25.06.2021
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5
Десерт
Русская
лимон большой, 3 шт.
вода, 0,5 л
сахар, 600 г
Лимоны нарезать тонкой соломкой или измельчить в блендере.
Шаг 1
Выложить лимоны в керамическую посуду и залить водой.
Шаг 2
Поставить в микроволновку на 10 минут при максимальной мощности.
Шаг 3
Как только лимоны закипят, добавить сахар и отправить в микроволновку еще на 8-10 минут.
Шаг 4
В процессе нужно останавливать прибор, чтобы перемешать варенье.
Шаг 5
Вынуть посуду, дать лакомству остыть.
Шаг 6
Перелить в стерильную емкость.
Шаг 7
простые рецепты, россия, сладости, рецепты, еда, продукты

В кожуре, без варки или с кабачком: простые рецепты варенья из лимонов

21:28 25.06.2021
 
© Depositphotos / HandmadePictureВаренье из лимонов
Варенье из лимонов - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Depositphotos / HandmadePicture
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Лимонное варенье — необычное лакомство, которое отличается терпким вкусом с типичной кислинкой. О том, как сварить лимоны с кожурой, и пошаговые рецепты десерта — в материале РИА Новости.

Варенье из лимонов

Варенье из лимонов не особенно популярно в России, но этот десерт не так уж и сложен в приготовлении. Особенно он уместен зимой, во время эпидемий простуды и гриппа. Обычно лимоны смешивают с другими фруктами, однако есть и более необычные сочетания. Например, с кабачком или тыквой. Также в лакомство можно добавить имбирь, куркуму, корицу, бадьян и другие ингредиенты, которые усилят полезные свойства такого варенья.

Калорийность и состав

Высокое содержание сахара делает такое лакомство достаточно калорийным — на 100 грамм приходится 240 ккал. Снизить этот показатель можно, если добавлять меньше сахарного песка. Так варенье станет только полезнее. Пищевая ценность:
  • белки — 0 г;
  • жиры — 0 г;
  • углеводы — 60 г;
  • пищевые волокна — 2 г;
  • зола — 0,5 г;
  • вода — 0,87 г.
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Полезные свойства лимонного варенья

В лимонах высокое содержание аскорбиновой кислоты (до 0,085%), также в них есть витамины А, E, D, Р и группы В. Кроме этого в их состав входят железо, медь, калий, кальций, натрий, фосфор, цинк, бор, флавоноиды, фитонциды, гликозиды, пектин. Кроме этого плоды обладают сильным противовоспалительным эффектом, способствуют укреплению стенок сосудов.
"В описании пользы такого варенья часто делают упор на наличие витамина С и его иммуностимулирующего эффекта, — рассказала РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. — К сожалению, при долгой варке лимоны теряют эту пользу, хотя варенье будет обладать кислинкой. Поэтому часто в лимонное варенье добавляют и другие ингредиенты, например, куркуму, имбирь, мяту, корицу и многое другое. Вместе они могут создавать связку, которая может принести пользу при воспалительных процессах в организме. Эта смесь отлично подходит для противостояния осенне-зимней хандре. Хранить лимонное варенье рекомендуется не дольше 2 месяцев — после этого срока оно совсем теряет свои полезные вещества и остается конфетой".
Противопоказания к употреблению лимонного варенья:
  • диабет и ожирение (лишний вес);
  • повышенная кислотность желудка;
  • панкреатит;
  • гастрит, язвы;
  • грудное вскармливание;
  • аллергия на цитрусовые.
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Не следует съедать ежедневно более 50 грамм продукта. Для получения наибольшей пользы лучше есть плоды сырыми.

Как выбрать лимоны для варенья

Хороший лимон не должен быть слишком твердым или слишком мягким — это признак перезрелости. Не следует покупать плоды с неровной кожурой, покрытой темными точками или пятнами. Если у плодов не ощущается аромат, то, скорее всего, они были выращены с использованием химикатов. Качественный продукт имеет упругую ровную кожуру, без увядших участков. Именно такие лимоны лучше всего выбирать для приготовления варенья. Также следует обращать внимание на толщину кожуры — плоды с тонкой лучше.

Рецепты приготовления варенья из лимонов

Существует множество рецептов варенья с лимонами. Приготовленный по ним продукт отличается не только вкусовыми качествами, но и по наличию полезных веществ.
© Pixabay / Andy M.Лимоны
Лимоны - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Pixabay / Andy M.
Лимоны
Классическое варенье из лимона
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
3 ч.
Ингредиенты
500 г
лимоны
2000 г
сахар
0,5 л
вода
Приготовление
1
Лимоны тщательно вымыть, высушить и снять с них кожуру.
2
Поместить плоды в воду и варить 15 минут.
3
Добавить в кастрюлю воду и растворить в ней сахарный песок.
4
Лимоны достать из воды и нарезать на небольшие кусочки. Косточки необходимо удалить, иначе вкус будет горьковатым.
5
Лимоны поместить к сахарному сиропу.
6
Довести до кипения, выключить огонь и остудить массу. Подобную процедуру нужно провести еще два или три раза
7
Разложить готовое варенье по банкам.
© Depositphotos / HayDmitriyНарезанные лимоны
Нарезанные лимоны - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Depositphotos / HayDmitriy
Нарезанные лимоны
Варенье из лимона с кожурой
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
4 ч.
Ингредиенты
400 г
лимоны
600 г
сахар
Приготовление
1
Вымытые лимоны нарезать, не удаляя кожуру.
2
Кусочки плода пропустить через мясорубку.
3
Засыпать лимонное пюре сахарным песком и оставить на два-три часа.
4
Поставить смесь на плиту, поварить 10 минут, снять для остывания. Повторить процедуру несколько раз.
5
Немного уварить десерт и разлить по стерилизованным банкам.
© Depositphotos / belchonockВаренье из лимонов
Варенье из лимонов - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Depositphotos / belchonock
Варенье из лимонов
Варенье из лимона "Пятиминутка"
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
3-4 шт.
лимон (с тонкой кожурой)
1000 г
сахар
Приготовление
1
Лимоны вымыть, измельчить блендером или пропустить через мясорубку. Предварительно нужно удалить все косточки.
2
Засыпать сахаром, все перемешать и оставить на 10-15 минут.
3
Кастрюлю поставить на огонь, довести до кипения, затем поварить 5 минут.
4
Горячее варенье разлить по банкам.
© Depositphotos / anaumenkoВаренье из лимона с тыквой
Варенье из лимона с тыквой - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Depositphotos / anaumenko
Варенье из лимона с тыквой
Варенье из лимона с тыквой
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
8 ч.
Ингредиенты
1000 г
мякоть тыквы
1-2 шт.
лимон
1000 г
сахар
по вкусу
пряности — корица, кардамон, имбирь, анис, бадьян или гвоздика
Приготовление
1
Лимон и тыкву нарезать на небольшие кусочки, смешать ингредиенты в кастрюле.
2
Насыпать сахар и подождать некоторое время, пока они не дадут сок.
3
Добавить пряности по вкусу.
4
Варить тыквенное варенье с лимоном в два захода по 20 минут и дать ему остыть в течение 2-4 часов.
5
Готовое лакомство перелить в стерилизованные банки.
© Depositphotos / Bambr2012Варенье из лимона с кабачками
Варенье из лимона с кабачками - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Depositphotos / Bambr2012
Варенье из лимона с кабачками
Варенье из лимона с кабачками
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Ингредиенты
1000 г
кабачки
800 г
сахар
1 шт.
лимон
Приготовление
1
Кабачки очистить от кожицы и нарезать на кубики.
2
Цедру лимона натереть на терке, сам лимон нарезать на небольшие кубики.
3
Кабачки засыпать сахарным песком и подождать, пока он растворится.
4
Поставить кабачки на огонь и варить 45 минут.
5
Добавить лимоны и цедру и готовить еще 15 минут.
6
Смесь нужно оставить на ночь, потом ее еще раз вскипятить и проварить 10 минут.
7
Вечером варенье необходимо уварить.
8
Готовый продукт разлить по чистым банкам.
© Depositphotos / PavSubВаренье из лимона с апельсинами
Варенье из лимона с апельсинами - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Depositphotos / PavSub
Варенье из лимона с апельсинами
Варенье из лимона с апельсинами
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
3 ч.
Ингредиенты
4 шт.
апельсины
2 шт.
лимоны
500 г
сахар
0,2 л
вода
Приготовление
1
Ошпарить кипятком каждый плод — это необходимо, чтобы выделилось ароматное масло из кожуры.
2
Прокрутить лимоны и апельсины с кожурой через мясорубку.
3
Поместить фрукты в кастрюлю, всыпать сахар и влить воду.
4
С момента закипания необходимо томить массу 20-25 минут. Накрыть кастрюлю крышкой.
5
Остудить лакомство в течение нескольких часов.
6
После этого еще раз довести смесь до кипения и поварить 5-10 минут.
7
Готовое варенье переложить в чистые, стерилизованные банки.
© Depositphotos / saschantiВаренье из лимона с имбирем
Варенье из лимона с имбирем - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Depositphotos / saschanti
Варенье из лимона с имбирем
Варенье из лимона с имбирем
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Ингредиенты
50 г
корень имбиря
200 г
сахар
0,125 л
вода
1 шт.
лимон
4 ст. л.
лимонный сок
1 г
куркума
1 г
корица молотая
Приготовление
1
Очищенный корень имбиря натереть на мелкой терке.
2
Натереть лимонную цедру.
3
В кастрюлю положить сахар, тертый имбирь, лимонную цедру, добавить воду.
4
Довести смесь до кипения и, помешивая, варить на среднем огне 15 минут.
5
В конце варки добавить в варенье корицу, куркуму и лимонный сок.
6
Готовое варенье переложить в чистые, стерилизованные банки.
© Pixabay / silviaritaВаренье из лимонов
Варенье из лимонов - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Pixabay / silviarita
Варенье из лимонов
Варенье из лимона в мультиварке
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
2 ч.
Ингредиенты
6 шт.
лимон с тонкой кожурой
1200 г
сахар
1,2 л
вода
1 ст. л.
сахар ванильный
Приготовление
1
Лимоны залить кипятком и оставить на пару минут. Слить кипяток.
2
Плоды нарезать на небольшие кусочки, удалить косточки.
3
Выложить лимоны в чашу мультиварки и добавить воду.
4
Необходимо выбрать режим "Мультиповар" и установить температуру — 160 градусов.
5
Довести массу до кипения, затем уменьшить градусы до 130 и варить лимоны 45 минут.
6
Как только время прошло, в варенье засыпать сахарный песок и ванильный сахар.
7
При той же температуре варить лакомство еще час.
8
Разлить горячее варенье по стерилизованным банкам, закрыть их плотно крышками и перевернуть вверх дном.
© Fotolia / vvoeМикроволновая печь
Микроволновая печь - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Fotolia / vvoe
Микроволновая печь
Варенье из лимона в микроволновке
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Ингредиенты
3 шт.
лимон большой
0,5 л
вода
600 г
сахар
Приготовление
1
Лимоны нарезать тонкой соломкой или измельчить в блендере.
2
Выложить лимоны в керамическую посуду и залить водой.
3
Поставить в микроволновку на 10 минут при максимальной мощности.
4
Как только лимоны закипят, добавить сахар и отправить в микроволновку еще на 8-10 минут.
5
В процессе нужно останавливать прибор, чтобы перемешать варенье.
6
Вынуть посуду, дать лакомству остыть.
7
Перелить в стерильную емкость.

Как и сколько рекомендуется хранить варенье?

Считается, что любое варенье может храниться 2-3 года. Но, по словам нутрициолога Вероники Хованской, держать варенье из лимонов более двух месяцев не стоит — потом оно теряет свои полезные качества, может горчить.
Хранить лимонное варенье лучше всего в погребе. Если его нет, то можно поставить в любое темное, прохладное место. Например, в кухонный шкаф. Нельзя держать банки под прямыми солнечными лучами. Также важно хорошо простерилизовать тару, чтобы варенье не покрылось плесенью и быстро не испортилось. Открытую емкость с лакомством после употребления следует плотно закрывать и ставить в холодильник.
Клубничное варенье - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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