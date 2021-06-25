Полезный десерт: 13 лучших рецептов клубничного варенья на зиму

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Классическое клубничное варенье
Варенье из клубники — это любимый многими десерт, довольно простой в приготовлении. О том, как варить клубничное лакомство на зиму, рецепты варенья из ягод и... РИА Новости, 25.06.2021
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Десерт
Русская
клубника, 1000 г
сахарный песок, 1000 г
лимонная кислота, 2 г
Подготовленную очищенную и промытую клубнику засыпать 150-200 г сахара и оставить на 3-4 часа, чтобы из плодов выделился сок.
Шаг 1
Образовавшийся сироп перелить в кастрюлю так, чтобы не повредились ягоды.
Шаг 2
Сок клубники поставить на огонь, всыпать в него оставшийся сахар и варить на медленном огне, постоянно помешивая в течение 5 минут, чтобы сахар полностью растворился.
Шаг 3
Полученный сироп вылить к ягодам, смесь поставить на огонь и довести до кипения. Желательно не помешивать клубнику. Как только варенье закипит, убавить огонь и варить еще 5 минут.
Шаг 4
После этого снять с огня, накрыть крышкой и оставить на 2-3 часа.
Шаг 5
Остывшую клубнику опять довести до кипения и на медленном огне поварить 5 минут. Данную процедуру можно проводить 3 или 4 раза.
Шаг 6
Лимонную кислоту развести в воде и добавить к варенью, поварить его еще 15 минут.
Шаг 7
Горячее варенье разложить по стерильным сухим банкам и закатать.
Шаг 8
простые рецепты, россия, сладости, рецепты, ягоды, еда, продукты
Клубничное варенье на зиму в банках
Варенье из клубники — это любимый многими десерт, довольно простой в приготовлении. О том, как варить клубничное лакомство на зиму, рецепты варенья из ягод и... РИА Новости, 25.06.2021
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Десерт
Русская
клубника, 1000 г
сахарный песок, 500 г
Очищенную клубнику засыпать сахаром и оставить на несколько часов или на всю ночь, чтобы сахар лучше пропитался соком ягод.
Шаг 1
Поставить клубнику с сахаром на огонь, довести до кипения, убавить огонь и варить 5 минут. Варенье нужно периодически помешивать и снимать с него пенку.
Шаг 2
После этого снять смесь с огня для остывания.
Шаг 3
Процедуру варки и остывания необходимо повторить еще два раза. Итого клубника варится 3 раза по 5-7 минут с перерывами на полное остывание варенья.
Шаг 4
Готовое варенье разлить по стерилизованным банкам.
Шаг 5
простые рецепты, россия, сладости, рецепты, ягоды, еда, продукты
Клубничное варенье "Пятиминутка"
Варенье из клубники — это любимый многими десерт, довольно простой в приготовлении. О том, как варить клубничное лакомство на зиму, рецепты варенья из ягод и... РИА Новости, 25.06.2021
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Десерт
Русская
клубника, 2000 г
сахарный песок, 1500 г
Очищенные и промытые ягоды клубники просушить, высыпать в кастрюлю и засыпать сахаром.
Шаг 1
Через пять часов смесь довести до кипения и поварить на медленном огне 7 минут.
Шаг 2
Разлить варенье по стерилизованным банкам, укутать теплой тканью на сутки.
Шаг 3
простые рецепты, россия, сладости, рецепты, ягоды, еда, продукты
Клубничное варенье без варки (первый вариант)
Варенье из клубники — это любимый многими десерт, довольно простой в приготовлении. О том, как варить клубничное лакомство на зиму, рецепты варенья из ягод и... РИА Новости, 25.06.2021
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Десерт
Русская
клубника, 2000 г
сахарный песок, 2000 г
Промытые и высушенные ягоды клубники пропустить через мясорубку.
Шаг 1
Добавить к ягодам сахарный песок и хорошо перемешать.
Шаг 2
Готовое варенье разложить по стеклянным емкостям и закрыть капроновыми крышками.
Шаг 3
простые рецепты, россия, сладости, рецепты, ягоды, еда, продукты
Клубничное варенье без варки (второй вариант)
Варенье из клубники — это любимый многими десерт, довольно простой в приготовлении. О том, как варить клубничное лакомство на зиму, рецепты варенья из ягод и... РИА Новости, 25.06.2021
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Десерт
Русская
клубника, 2000 г
сахарный песок, 2000 г
Разрезать каждый плод на 4 части. Затем в подходящей емкости выложить клубнику в один слой, присыпать сахаром, уложить еще один слой, сверху — сахар и т.д., пока ингредиенты не закончатся.
Шаг 1
Поместить ягоды с сахаром в холодильник на ночь.
Шаг 2
На следующий день переложить смесь в кастрюлю, поставить на огонь, но не доводить до кипения — просто подержать, пока сахар полностью не растает.
Шаг 3
Перелить заготовку в стерилизованные банки, закатать и убрать в холодильник.
Шаг 4
простые рецепты, россия, сладости, рецепты, ягоды, еда, продукты
Клубничное варенье с агар-агаром
Агар-агар, или "растительный желатин" — это вещество, которое используется кондитерами для приготовления желе.
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Десерт
Русская
клубника, 800 г
сахарный песок, 350 г
агар-агар, 8 г
вода, 0,015 л
Крупные ягоды клубники порезать. Положить все в кастрюлю, засыпать сахаром, чуть перемешать и оставить на 3-4 часа, чтобы клубника пустила сок.
Шаг 1
Поставить кастрюлю на огонь.
Шаг 2
Агар-агар залить лимонным соком, разведенным водой, дать разбухнуть 5-7 минут.
Шаг 3
Когда клубника закипит, убрать пену и добавить агар-агар.
Шаг 4
Варить смесь, периодически помешивая, около 25 минут на медленном огне.
Шаг 5
Разложить варенье по стерилизованным сухим банкам.
Шаг 6
простые рецепты, россия, сладости, рецепты, ягоды, еда, продукты
Клубничное варенье с желатином
Варенье из клубники — это любимый многими десерт, довольно простой в приготовлении. О том, как варить клубничное лакомство на зиму, рецепты варенья из ягод и... РИА Новости, 25.06.2021
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Десерт
Русская
клубника, 1000 г
сахарный песок, 600 г
вода, 0,1 л
желатин, 40 г
Промытые и очищенные ягоды засыпать сахаром на 20 минут.
Шаг 1
Быстрорастворимый желатин залить водой комнатной температуры и оставить на 20-30 минут. На 40 г желатина необходимо примерно 100 мл.
Шаг 2
Ягоды поставить на средний огонь, довести до кипения и поварить 5 минут. После этого нужно добавить желатин, но варить смесь уже нельзя, потому что пищевая добавка потеряет свои свойства.
Шаг 3
Готовое варенье разлить по банкам.
Шаг 4
простые рецепты, россия, сладости, рецепты, ягоды, еда, продукты
Густое клубничное варенье
Варенье из клубники — это любимый многими десерт, довольно простой в приготовлении. О том, как варить клубничное лакомство на зиму, рецепты варенья из ягод и... РИА Новости, 25.06.2021
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2021-06-25T19:33
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Десерт
Русская
клубника , 1000 г
сахарный песок, 800 г
лимон, 1 шт.
Очищенную и промытую клубнику измельчить в блендере.
Шаг 1
В получившуюся массу добавить сахар, поставить смесь на огонь, довести до кипения и варить 5 минут.
Шаг 2
Как только пройдет 5 минут, убавить огонь, добавить к клубнике сок лимона и варить смесь еще 20 минут.
Шаг 3
Готовое варенье разложить в простерилизованные емкости.
Шаг 4
простые рецепты, россия, сладости, рецепты, ягоды, еда, продукты
Клубничное варенье в мультиварке
Варенье из клубники — это любимый многими десерт, довольно простой в приготовлении. О том, как варить клубничное лакомство на зиму, рецепты варенья из ягод и... РИА Новости, 25.06.2021
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Десерт
Русская
клубника, 1000 г
сахарный песок, 1000 г
лимон, 1 шт.
Клубнику и сахар положить в чашу мультиварки. Нужно, чтобы клубника не занимала больше ¼ объема чаши. Оставить ягоды на час.
Шаг 1
Перемешать ягоды и добавить лимонный сок.
Шаг 2
Включить режим "тушение" или "томление" и оставить еще на один час.
Шаг 3
Готовое варенье разлить по стерилизованным банкам.
Шаг 4
простые рецепты, россия, сладости, рецепты, ягоды, еда, продукты
Клубничное варенье с апельсинами
Варенье из клубники — это любимый многими десерт, довольно простой в приготовлении. О том, как варить клубничное лакомство на зиму, рецепты варенья из ягод и... РИА Новости, 25.06.2021
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Десерт
Русская
клубника, 1000 г
сахарный песок, 1000 г
апельсин, 1 шт.
пектин (или желефикс), 1 ст. л.
Клубнику засыпать сахаром и оставить на несколько часов. Можно на ночь.
Шаг 1
Когда сахар частично растает, поставить клубнику на самый маленький огонь и довести до кипения. Варить 5-7 минут.
Шаг 2
Оставить варенье на 4 часа.
Шаг 3
Апельсины нарезать дольками, убрать косточки.
Шаг 4
Добавить апельсин в варенье.
Шаг 5
В небольшой миске размешать пектин холодным сиропом из варенья.
Шаг 6
Довести варенье до кипения на слабом огне и проварить около 10 минут. В конце добавить пектин.
Шаг 7
Разлить готовое варенье по банкам.
Шаг 8
простые рецепты, россия, сладости, рецепты, ягоды, еда, продукты
Клубничное варенье с черешней
Варенье из клубники — это любимый многими десерт, довольно простой в приготовлении. О том, как варить клубничное лакомство на зиму, рецепты варенья из ягод и... РИА Новости, 25.06.2021
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Десерт
Русская
клубника, 1000 г
сахарный песок , 1000 г
черешня, 600 г
Клубнику выложить в кастрюлю. У черешни удалить косточки и добавить ее к клубнике.
Шаг 1
Засыпать 500 граммов сахарного песка и оставить на несколько часов.
Шаг 2
Когда ягоды пустили сок, поставить их на огонь, довести до кипения и варить 5 минут.
Шаг 3
Смесь снят с плиты и оставить на 2 часа.
Шаг 4
Снова поварить 5-10 минут.
Шаг 5
Перелить варенье в чистые стерилизованные банки.
Шаг 6
простые рецепты, россия, сладости, рецепты, ягоды, еда, продукты
Клубничное варенье с бананами
Варенье из клубники — это любимый многими десерт, довольно простой в приготовлении. О том, как варить клубничное лакомство на зиму, рецепты варенья из ягод и... РИА Новости, 25.06.2021
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Десерт
Русская
клубника, 1000 г
сахарный песок, 1000 г
бананы, 500 г
лимонная кислота, 0,25 г
Очищенную и промытую клубнику нарезать, засыпать сахаром и оставить на 12 часов.
Шаг 1
Смесь поместить в кастрюлю, довести до кипения, уменьшить огонь и варить 10 минут.
Шаг 2
Снять с огня и остудить. Когда варенье остыло, его нужно снова проварить 10-15 минут, а потом опять остудить.
Шаг 3
В остуженную смесь добавить лимонную кислоту и бананы, а потом проварить все ингредиенты еще 10 минут.
Шаг 4
Готовое варенье разлить по стерилизованным емкостям.
Шаг 5
простые рецепты, россия, сладости, рецепты, ягоды, еда, продукты
Клубничное варенье с ананасами
Варенье из клубники — это любимый многими десерт, довольно простой в приготовлении. О том, как варить клубничное лакомство на зиму, рецепты варенья из ягод и... РИА Новости, 25.06.2021
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Десерт
Русская
клубника, 1000 г
сахарный песок, 1200 г
ананас спелый, 1 шт.
апельсин средний, 1 шт.
Очищенную и помытую клубнику поместить в варочную посуду, слишком большие ягоды можно порезать.
Шаг 1
Ананас очистить и нарезать на кусочки так, чтобы они по размеру были с клубнику.
Шаг 2
Добавить ананасы к клубнике, влить сок апельсина. Перемешать.
Шаг 3
Поставить на огонь, довести до кипения, снимая пенку и периодически перемешивая.
Шаг 4
После закипания увеличить огонь и варить 5 минут.
Шаг 5
Распределить по банкам.
Шаг 6
простые рецепты, россия, сладости, рецепты, ягоды, еда, продукты
Клубничное варенье с лимоном
Варенье из клубники — это любимый многими десерт, довольно простой в приготовлении. О том, как варить клубничное лакомство на зиму, рецепты варенья из ягод и... РИА Новости, 25.06.2021
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Десерт
Русская
клубника , 1000 г
сахарный песок, 1000 г
лимон, 2 шт.
Клубнику засыпать сахаром и оставить на 4 часа.
Шаг 1
Массу потомить 15 минут и снять с огня.
Шаг 2
Добавить сок лимонов и цедру.
Шаг 3
Поварить смесь 10 минут.
Шаг 4
Распределить готовое варенье по банкам.
Шаг 5
простые рецепты, россия, сладости, рецепты, ягоды, еда, продукты

Полезный десерт: 13 лучших рецептов клубничного варенья на зиму

19:33 25.06.2021
 
© Depositphotos / ShyntartanyaКлубничное варенье
Клубничное варенье - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Depositphotos / Shyntartanya
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Варенье из клубники — это любимый многими десерт, довольно простой в приготовлении. О том, как варить клубничное лакомство на зиму, рецепты варенья из ягод и пошаговая инструкция приготовления — в материале РИА Новости.

Варенье из клубники

Клубника — это название плодов Земляники зеленой и Земляники мускатной. Название клубники происходит от слова "клуб", что раньше означало круглое тело или шарообразный объект. Согласно научным данным, растение распространилось по всей Европе в послеледниковый период. Клубника была популярна в качестве лакомства уже в эпоху Античности, о чем свидетельствуют египетские, древнегреческие и древнеримские источники, например, упоминание о ней есть у Вергилия.
Варенье из одуванчиков - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 17:06
Варенье из одуванчиков: пошаговая инструкция приготовления десерта
Сейчас из клубники делают различные десерты: джем, конфитюр, повидло и мармелад, но чаще всего из ее плодов готовят варенье. Известно, что делать его начали еще в конце XVIII века. Примерно тогда, когда растение стали выращивать повсеместно на территории России.

Калорийность и состав

Из-за высокого содержания сахара клубничное варенье очень калорийно — на 100 грамм приходится около 290 ккал. Пищевая ценность:
  • белки — 0,3 г;
  • жиры — 0,1 г;
  • углеводы — 0,74 г.

Полезные свойства клубничного варенья

Клубника содержит много полезных веществ, таких как витамины В, С, каротин, клетчатка, фолиевая кислота, пектины, органические кислоты и многие химические элементы, например, йод, фосфор, калий, кальций. В ней нет жиров и холестерина. За счет антиоксидантов ягоды замедляют процессы старения, снижают риск развития хронических заболеваний, в том числе, положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. При этом в клубничном варенье много сахара, что делает его менее полезным.
"Если говорить о стандартном представлении о варении, когда добавляется сахара столько же или даже больше, чем ягод, то всю пользу можно списать на нет, — рассказала РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. — Тем более что при долгой варке разрушаются витамины. Одна польза остается — вкусно. Главное тут не переборщить с порцией. Не для долгого хранения заготавливают просто перетертые ягоды — пресервы. Тогда клубника может нести пользу и насыщать организм полезными веществами. Некоторые специалисты говорят о благоприятном воздействии такого варенья на зрение, иммунитет, нервную систему и даже на замедление роста раковых клеток."
"Но я не рекомендую делать упор на варенье, даже протертое без большого количества сахара, как на лекарство. Лучше воспринимать его именно как лакомство, и принимать в адекватных количествах. Существуют противопоказания, — уточнила нутрициолог. — При сахарном диабете, ожирении, аллергических реакциях на клубнику надо несколько раз подумать, стоит ли употреблять такой продукт. Если обычному человеку рекомендуется не есть больше 50 г варенья, то при наличии противопоказаний это количество снижается, и лучше обговорить этот момент с врачом".
Домашнее варенье из сосновых шишек - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 19:59
Варенье из сосновых шишек: польза, противопоказания и рецепты
Клубничное варенье можно употреблять с чаем во время вирусных болезней, однако лучше не превышать дневную норму, потому что это грозит лишним весом и другими проблемами с организмом.

Когда и как собирать клубнику

Клубника бывает ранне-, средне- и позднеспелая, поэтому срок сбора зависит от сорта. Первый урожай можно получить уже во второй половине мая, что бывает в южных регионах России. В средней полосе, например, в Подмосковье, первые ягоды, как правило, появляются в начале июня. Клубника считается поспевшей тогда, когда ягоды стали красными полностью, включая кончики, но при этом еще сохраняют форму и не размягчились. Ягоды клубники достаточно долго сохраняют плотность, поэтому их можно собирать после полного созревания. Если продукт покупать, то следует выбирать ягоды без признаков плесени и механических повреждений. Если клубника не дозрела, то варенье получится кисловатым.

Рецепты приготовления варенья из ягод клубники

Для приготовления вкусного и полезного варенья из клубники следует соблюдать некоторые правила. Сначала нужно отобрать ягоды без повреждений — они должны быть красивыми, не переспелыми и плотными. Если клубника слишком грязная, нужно положить ее в воду на 15 минут, периодически перемешивая. Таким образом загрязнения останутся на дне емкости. Плодоножки надо удалять только у сухих и чистых ягод, иначе клубника потеряет часть сока. Готовить варенье лучше в эмалированной посуде, либо в емкости из нержавеющей стали или меди. Пока клубника с сахаром варится, следует снимать пенку, потому что, если этого не сделать, то варенье будет храниться меньше. Чтобы разнообразить вкус лакомства, можно добавить корицу, мяту, базилик или кардамон.
© Pixabay / purpleZiКлубничное варенье
Клубничное варенье - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Pixabay / purpleZi
Клубничное варенье
Классическое клубничное варенье
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
7 ч.
Ингредиенты
1000 г
клубника
1000 г
сахарный песок
2 г
лимонная кислота
Приготовление
1
Подготовленную очищенную и промытую клубнику засыпать 150-200 г сахара и оставить на 3-4 часа, чтобы из плодов выделился сок.
2
Образовавшийся сироп перелить в кастрюлю так, чтобы не повредились ягоды.
3
Сок клубники поставить на огонь, всыпать в него оставшийся сахар и варить на медленном огне, постоянно помешивая в течение 5 минут, чтобы сахар полностью растворился.
4
Полученный сироп вылить к ягодам, смесь поставить на огонь и довести до кипения. Желательно не помешивать клубнику. Как только варенье закипит, убавить огонь и варить еще 5 минут.
5
После этого снять с огня, накрыть крышкой и оставить на 2-3 часа.
6
Остывшую клубнику опять довести до кипения и на медленном огне поварить 5 минут. Данную процедуру можно проводить 3 или 4 раза.
7
Лимонную кислоту развести в воде и добавить к варенью, поварить его еще 15 минут.
8
Горячее варенье разложить по стерильным сухим банкам и закатать.
© Pixabay / RitaEКлубничное варенье
Клубничное варенье - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Pixabay / RitaE
Клубничное варенье
Клубничное варенье на зиму в банках
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
3 ч.
Ингредиенты
1000 г
клубника
500 г
сахарный песок
Приготовление
1
Очищенную клубнику засыпать сахаром и оставить на несколько часов или на всю ночь, чтобы сахар лучше пропитался соком ягод.
2
Поставить клубнику с сахаром на огонь, довести до кипения, убавить огонь и варить 5 минут. Варенье нужно периодически помешивать и снимать с него пенку.
3
После этого снять смесь с огня для остывания.
4
Процедуру варки и остывания необходимо повторить еще два раза. Итого клубника варится 3 раза по 5-7 минут с перерывами на полное остывание варенья.
5
Готовое варенье разлить по стерилизованным банкам.
© Depositphotos / serezniyЖенщина готовит клубничное варенье
Женщина готовит клубничное варенье - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Depositphotos / serezniy
Женщина готовит клубничное варенье
Клубничное варенье "Пятиминутка"
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
5 ч.
Ингредиенты
2000 г
клубника
1500 г
сахарный песок
Приготовление
1
Очищенные и промытые ягоды клубники просушить, высыпать в кастрюлю и засыпать сахаром.
2
Через пять часов смесь довести до кипения и поварить на медленном огне 7 минут.
3
Разлить варенье по стерилизованным банкам, укутать теплой тканью на сутки.
© Pixabay / jhenning_beauty_of_natureКлубника с сахаром
Клубника с сахаром - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Pixabay / jhenning_beauty_of_nature
Клубника с сахаром
Клубничное варенье без варки (первый вариант)
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
24 ч.
Ингредиенты
2000 г
клубника
2000 г
сахарный песок
Приготовление
1
Промытые и высушенные ягоды клубники пропустить через мясорубку.
2
Добавить к ягодам сахарный песок и хорошо перемешать.
3
Готовое варенье разложить по стеклянным емкостям и закрыть капроновыми крышками.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКлубника
Клубника - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Клубника
Клубничное варенье без варки (второй вариант)
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
24 ч.
Ингредиенты
2000 г
клубника
2000 г
сахарный песок
Приготовление
1
Разрезать каждый плод на 4 части. Затем в подходящей емкости выложить клубнику в один слой, присыпать сахаром, уложить еще один слой, сверху — сахар и т.д., пока ингредиенты не закончатся.
2
Поместить ягоды с сахаром в холодильник на ночь.
3
На следующий день переложить смесь в кастрюлю, поставить на огонь, но не доводить до кипения — просто подержать, пока сахар полностью не растает.
4
Перелить заготовку в стерилизованные банки, закатать и убрать в холодильник.
© Pixabay / RitaE Бутерброд с клубничным вареньем
Бутерброд с клубничным вареньем - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Pixabay / RitaE
Бутерброд с клубничным вареньем
Клубничное варенье с агар-агаром
Агар-агар, или "растительный желатин" — это вещество, которое используется кондитерами для приготовления желе.
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
5 ч.
Ингредиенты
800 г
клубника
350 г
сахарный песок
8 г
агар-агар
0,015 л
вода
Приготовление
1
Крупные ягоды клубники порезать. Положить все в кастрюлю, засыпать сахаром, чуть перемешать и оставить на 3-4 часа, чтобы клубника пустила сок.
2
Поставить кастрюлю на огонь.
3
Агар-агар залить лимонным соком, разведенным водой, дать разбухнуть 5-7 минут.
4
Когда клубника закипит, убрать пену и добавить агар-агар.
5
Варить смесь, периодически помешивая, около 25 минут на медленном огне.
6
Разложить варенье по стерилизованным сухим банкам.
© Pixabay / congerdesignКлубничное варенье
Клубничное варенье - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Pixabay / congerdesign
Клубничное варенье
Клубничное варенье с желатином
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
25 мин.
Ингредиенты
1000 г
клубника
600 г
сахарный песок
0,1 л
вода
40 г
желатин
Приготовление
1
Промытые и очищенные ягоды засыпать сахаром на 20 минут.
2
Быстрорастворимый желатин залить водой комнатной температуры и оставить на 20-30 минут. На 40 г желатина необходимо примерно 100 мл.
3
Ягоды поставить на средний огонь, довести до кипения и поварить 5 минут. После этого нужно добавить желатин, но варить смесь уже нельзя, потому что пищевая добавка потеряет свои свойства.
4
Готовое варенье разлить по банкам.
© Pixabay / robin_aj_taitКорзинка с клубникой и клубничным вареньем
Корзинка с клубникой и клубничным вареньем - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Pixabay / robin_aj_tait
Корзинка с клубникой и клубничным вареньем
Густое клубничное варенье
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
1000 г
клубника
800 г
сахарный песок
1 шт.
лимон
Приготовление
1
Очищенную и промытую клубнику измельчить в блендере.
2
В получившуюся массу добавить сахар, поставить смесь на огонь, довести до кипения и варить 5 минут.
3
Как только пройдет 5 минут, убавить огонь, добавить к клубнике сок лимона и варить смесь еще 20 минут.
4
Готовое варенье разложить в простерилизованные емкости.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКлубника
Клубника - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Клубника
Клубничное варенье в мультиварке
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
2 ч.
Ингредиенты
1000 г
клубника
1000 г
сахарный песок
1 шт.
лимон
Приготовление
1
Клубнику и сахар положить в чашу мультиварки. Нужно, чтобы клубника не занимала больше ¼ объема чаши. Оставить ягоды на час.
2
Перемешать ягоды и добавить лимонный сок.
3
Включить режим "тушение" или "томление" и оставить еще на один час.
4
Готовое варенье разлить по стерилизованным банкам.
© Pixabay / Samueles Апельсины, гранаты, грейпфруты
Апельсины, гранаты, грейпфруты - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Pixabay / Samueles
Апельсины, гранаты, грейпфруты
Клубничное варенье с апельсинами
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
7 ч.
Ингредиенты
1000 г
клубника
1000 г
сахарный песок
1 шт.
апельсин
1 ст. л.
пектин (или желефикс)
Приготовление
1
Клубнику засыпать сахаром и оставить на несколько часов. Можно на ночь.
2
Когда сахар частично растает, поставить клубнику на самый маленький огонь и довести до кипения. Варить 5-7 минут.
3
Оставить варенье на 4 часа.
4
Апельсины нарезать дольками, убрать косточки.
5
Добавить апельсин в варенье.
6
В небольшой миске размешать пектин холодным сиропом из варенья.
7
Довести варенье до кипения на слабом огне и проварить около 10 минут. В конце добавить пектин.
8
Разлить готовое варенье по банкам.
© Pixabay / CouleurЧерешня
Черешня - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Pixabay / Couleur
Черешня
Клубничное варенье с черешней
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
5 ч.
Ингредиенты
1000 г
клубника
1000 г
сахарный песок
600 г
черешня
Приготовление
1
Клубнику выложить в кастрюлю. У черешни удалить косточки и добавить ее к клубнике.
2
Засыпать 500 граммов сахарного песка и оставить на несколько часов.
3
Когда ягоды пустили сок, поставить их на огонь, довести до кипения и варить 5 минут.
4
Смесь снят с плиты и оставить на 2 часа.
5
Снова поварить 5-10 минут.
6
Перелить варенье в чистые стерилизованные банки.
© Pixabay / GabiSandaБананы
Бананы - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Pixabay / GabiSanda
Бананы
Клубничное варенье с бананами
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
12 ч. 30 мин.
Ингредиенты
1000 г
клубника
1000 г
сахарный песок
500 г
бананы
0,25 г
лимонная кислота
Приготовление
1
Очищенную и промытую клубнику нарезать, засыпать сахаром и оставить на 12 часов.
2
Смесь поместить в кастрюлю, довести до кипения, уменьшить огонь и варить 10 минут.
3
Снять с огня и остудить. Когда варенье остыло, его нужно снова проварить 10-15 минут, а потом опять остудить.
4
В остуженную смесь добавить лимонную кислоту и бананы, а потом проварить все ингредиенты еще 10 минут.
5
Готовое варенье разлить по стерилизованным емкостям.
© wikimedia.orgананас
ананас
© wikimedia.org
ананас
Клубничное варенье с ананасами
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
20 мин.
Ингредиенты
1000 г
клубника
1200 г
сахарный песок
1 шт.
ананас спелый
1 шт.
апельсин средний
Приготовление
1
Очищенную и помытую клубнику поместить в варочную посуду, слишком большие ягоды можно порезать.
2
Ананас очистить и нарезать на кусочки так, чтобы они по размеру были с клубнику.
3
Добавить ананасы к клубнике, влить сок апельсина. Перемешать.
4
Поставить на огонь, довести до кипения, снимая пенку и периодически перемешивая.
5
После закипания увеличить огонь и варить 5 минут.
6
Распределить по банкам.
© Pixabay / Andy M.Лимоны
Лимоны - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Pixabay / Andy M.
Лимоны
Клубничное варенье с лимоном
Категория
Десерт
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время готовки
4 ч. 20 мин.
Ингредиенты
1000 г
клубника
1000 г
сахарный песок
2 шт.
лимон
Приготовление
1
Клубнику засыпать сахаром и оставить на 4 часа.
2
Массу потомить 15 минут и снять с огня.
3
Добавить сок лимонов и цедру.
4
Поварить смесь 10 минут.
5
Распределить готовое варенье по банкам.

Как и сколько рекомендуется хранить варенье?

Хранить клубничное варенье лучше в темном помещении при температуре от +5 до +18 градусов. Идеальным местом будет погреб. Если его нет, то можно убрать лакомство в кухонный шкаф. Срок годности варенья может доходить до 2-3 лет. При этом важно правильно закатать десерт, чтобы на нем не появилась плесень и продукт не испортился. Лучше всего употребить клубничное варенье в первый год после приготовления. Открытое лакомство после употребления плотно закрывают крышкой и ставят в холодильник.
 
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