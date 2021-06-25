Полезный десерт: 13 лучших рецептов клубничного варенья на зиму

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Варенье из клубники — это любимый многими десерт, довольно простой в приготовлении. О том, как варить клубничное лакомство на зиму, рецепты варенья из ягод и пошаговая инструкция приготовления — в материале РИА Новости.

Варенье из клубники

Клубника — это название плодов Земляники зеленой и Земляники мускатной. Название клубники происходит от слова "клуб", что раньше означало круглое тело или шарообразный объект. Согласно научным данным, растение распространилось по всей Европе в послеледниковый период. Клубника была популярна в качестве лакомства уже в эпоху Античности, о чем свидетельствуют египетские, древнегреческие и древнеримские источники, например, упоминание о ней есть у Вергилия.

Сейчас из клубники делают различные десерты: джем, конфитюр, повидло и мармелад, но чаще всего из ее плодов готовят варенье. Известно, что делать его начали еще в конце XVIII века. Примерно тогда, когда растение стали выращивать повсеместно на территории России

Калорийность и состав

Из-за высокого содержания сахара клубничное варенье очень калорийно — на 100 грамм приходится около 290 ккал. Пищевая ценность:

— белки — 0,3 г;

белки — 0,3 г; — жиры — 0,1 г;

жиры — 0,1 г; — углеводы — 0,74 г.

Полезные свойства клубничного варенья

Клубника содержит много полезных веществ, таких как витамины В, С, каротин, клетчатка, фолиевая кислота, пектины, органические кислоты и многие химические элементы, например, йод, фосфор, калий, кальций. В ней нет жиров и холестерина. За счет антиоксидантов ягоды замедляют процессы старения, снижают риск развития хронических заболеваний, в том числе, положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. При этом в клубничном варенье много сахара, что делает его менее полезным.

"Если говорить о стандартном представлении о варении, когда добавляется сахара столько же или даже больше, чем ягод, то всю пользу можно списать на нет, — рассказала РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. — Тем более что при долгой варке разрушаются витамины. Одна польза остается — вкусно. Главное тут не переборщить с порцией. Не для долгого хранения заготавливают просто перетертые ягоды — пресервы. Тогда клубника может нести пользу и насыщать организм полезными веществами. Некоторые специалисты говорят о благоприятном воздействии такого варенья на зрение, иммунитет, нервную систему и даже на замедление роста раковых клеток."

"Но я не рекомендую делать упор на варенье, даже протертое без большого количества сахара, как на лекарство. Лучше воспринимать его именно как лакомство, и принимать в адекватных количествах. Существуют противопоказания, — уточнила нутрициолог. — При сахарном диабете, ожирении, аллергических реакциях на клубнику надо несколько раз подумать, стоит ли употреблять такой продукт. Если обычному человеку рекомендуется не есть больше 50 г варенья, то при наличии противопоказаний это количество снижается, и лучше обговорить этот момент с врачом".

Клубничное варенье можно употреблять с чаем во время вирусных болезней, однако лучше не превышать дневную норму, потому что это грозит лишним весом и другими проблемами с организмом.

Когда и как собирать клубнику

Клубника бывает ранне-, средне- и позднеспелая, поэтому срок сбора зависит от сорта. Первый урожай можно получить уже во второй половине мая, что бывает в южных регионах России. В средней полосе, например, в Подмосковье , первые ягоды, как правило, появляются в начале июня. Клубника считается поспевшей тогда, когда ягоды стали красными полностью, включая кончики, но при этом еще сохраняют форму и не размягчились. Ягоды клубники достаточно долго сохраняют плотность, поэтому их можно собирать после полного созревания. Если продукт покупать, то следует выбирать ягоды без признаков плесени и механических повреждений. Если клубника не дозрела, то варенье получится кисловатым.

Рецепты приготовления варенья из ягод клубники

Для приготовления вкусного и полезного варенья из клубники следует соблюдать некоторые правила. Сначала нужно отобрать ягоды без повреждений — они должны быть красивыми, не переспелыми и плотными. Если клубника слишком грязная, нужно положить ее в воду на 15 минут, периодически перемешивая. Таким образом загрязнения останутся на дне емкости. Плодоножки надо удалять только у сухих и чистых ягод, иначе клубника потеряет часть сока. Готовить варенье лучше в эмалированной посуде, либо в емкости из нержавеющей стали или меди. Пока клубника с сахаром варится, следует снимать пенку, потому что, если этого не сделать, то варенье будет храниться меньше. Чтобы разнообразить вкус лакомства, можно добавить корицу, мяту, базилик или кардамон.

Классическое клубничное варенье Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 7 ч. Ингредиенты 1000 г клубника 1000 г сахарный песок 2 г лимонная кислота Приготовление 1 Подготовленную очищенную и промытую клубнику засыпать 150-200 г сахара и оставить на 3-4 часа, чтобы из плодов выделился сок. 2 Образовавшийся сироп перелить в кастрюлю так, чтобы не повредились ягоды. 3 Сок клубники поставить на огонь, всыпать в него оставшийся сахар и варить на медленном огне, постоянно помешивая в течение 5 минут, чтобы сахар полностью растворился. 4 Полученный сироп вылить к ягодам, смесь поставить на огонь и довести до кипения. Желательно не помешивать клубнику. Как только варенье закипит, убавить огонь и варить еще 5 минут. 5 После этого снять с огня, накрыть крышкой и оставить на 2-3 часа. 6 Остывшую клубнику опять довести до кипения и на медленном огне поварить 5 минут. Данную процедуру можно проводить 3 или 4 раза. 7 Лимонную кислоту развести в воде и добавить к варенью, поварить его еще 15 минут. 8 Горячее варенье разложить по стерильным сухим банкам и закатать.

Клубничное варенье на зиму в банках Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 3 ч. Ингредиенты 1000 г клубника 500 г сахарный песок Приготовление 1 Очищенную клубнику засыпать сахаром и оставить на несколько часов или на всю ночь, чтобы сахар лучше пропитался соком ягод. 2 Поставить клубнику с сахаром на огонь, довести до кипения, убавить огонь и варить 5 минут. Варенье нужно периодически помешивать и снимать с него пенку. 3 После этого снять смесь с огня для остывания. 4 Процедуру варки и остывания необходимо повторить еще два раза. Итого клубника варится 3 раза по 5-7 минут с перерывами на полное остывание варенья. 5 Готовое варенье разлить по стерилизованным банкам.

Клубничное варенье "Пятиминутка" Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 5 ч. Ингредиенты 2000 г клубника 1500 г сахарный песок Приготовление 1 Очищенные и промытые ягоды клубники просушить, высыпать в кастрюлю и засыпать сахаром. 2 Через пять часов смесь довести до кипения и поварить на медленном огне 7 минут. 3 Разлить варенье по стерилизованным банкам, укутать теплой тканью на сутки.

Клубничное варенье без варки (первый вариант) Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 24 ч. Ингредиенты 2000 г клубника 2000 г сахарный песок Приготовление 1 Промытые и высушенные ягоды клубники пропустить через мясорубку. 2 Добавить к ягодам сахарный песок и хорошо перемешать. 3 Готовое варенье разложить по стеклянным емкостям и закрыть капроновыми крышками.

Клубничное варенье без варки (второй вариант) Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 24 ч. Ингредиенты 2000 г клубника 2000 г сахарный песок Приготовление 1 Разрезать каждый плод на 4 части. Затем в подходящей емкости выложить клубнику в один слой, присыпать сахаром, уложить еще один слой, сверху — сахар и т.д., пока ингредиенты не закончатся. 2 Поместить ягоды с сахаром в холодильник на ночь. 3 На следующий день переложить смесь в кастрюлю, поставить на огонь, но не доводить до кипения — просто подержать, пока сахар полностью не растает. 4 Перелить заготовку в стерилизованные банки, закатать и убрать в холодильник.

Клубничное варенье с агар-агаром Агар-агар, или "растительный желатин" — это вещество, которое используется кондитерами для приготовления желе. Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 5 ч. Ингредиенты 800 г клубника 350 г сахарный песок 8 г агар-агар 0,015 л вода Приготовление 1 Крупные ягоды клубники порезать. Положить все в кастрюлю, засыпать сахаром, чуть перемешать и оставить на 3-4 часа, чтобы клубника пустила сок. 2 Поставить кастрюлю на огонь. 3 Агар-агар залить лимонным соком, разведенным водой, дать разбухнуть 5-7 минут. 4 Когда клубника закипит, убрать пену и добавить агар-агар. 5 Варить смесь, периодически помешивая, около 25 минут на медленном огне. 6 Разложить варенье по стерилизованным сухим банкам.

Клубничное варенье с желатином Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 25 мин. Ингредиенты 1000 г клубника 600 г сахарный песок 0,1 л вода 40 г желатин Приготовление 1 Промытые и очищенные ягоды засыпать сахаром на 20 минут. 2 Быстрорастворимый желатин залить водой комнатной температуры и оставить на 20-30 минут. На 40 г желатина необходимо примерно 100 мл. 3 Ягоды поставить на средний огонь, довести до кипения и поварить 5 минут. После этого нужно добавить желатин, но варить смесь уже нельзя, потому что пищевая добавка потеряет свои свойства. 4 Готовое варенье разлить по банкам.

Густое клубничное варенье Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 40 мин. Ингредиенты 1000 г клубника 800 г сахарный песок 1 шт. лимон Приготовление 1 Очищенную и промытую клубнику измельчить в блендере. 2 В получившуюся массу добавить сахар, поставить смесь на огонь, довести до кипения и варить 5 минут. 3 Как только пройдет 5 минут, убавить огонь, добавить к клубнике сок лимона и варить смесь еще 20 минут. 4 Готовое варенье разложить в простерилизованные емкости.

Клубничное варенье в мультиварке Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 2 ч. Ингредиенты 1000 г клубника 1000 г сахарный песок 1 шт. лимон Приготовление 1 Клубнику и сахар положить в чашу мультиварки. Нужно, чтобы клубника не занимала больше ¼ объема чаши. Оставить ягоды на час. 2 Перемешать ягоды и добавить лимонный сок. 3 Включить режим "тушение" или "томление" и оставить еще на один час. 4 Готовое варенье разлить по стерилизованным банкам.

Клубничное варенье с апельсинами Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 7 ч. Ингредиенты 1000 г клубника 1000 г сахарный песок 1 шт. апельсин 1 ст. л. пектин (или желефикс) Приготовление 1 Клубнику засыпать сахаром и оставить на несколько часов. Можно на ночь. 2 Когда сахар частично растает, поставить клубнику на самый маленький огонь и довести до кипения. Варить 5-7 минут. 3 Оставить варенье на 4 часа. 4 Апельсины нарезать дольками, убрать косточки. 5 Добавить апельсин в варенье. 6 В небольшой миске размешать пектин холодным сиропом из варенья. 7 Довести варенье до кипения на слабом огне и проварить около 10 минут. В конце добавить пектин. 8 Разлить готовое варенье по банкам.

Клубничное варенье с черешней Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 5 ч. Ингредиенты 1000 г клубника 1000 г сахарный песок 600 г черешня Приготовление 1 Клубнику выложить в кастрюлю. У черешни удалить косточки и добавить ее к клубнике. 2 Засыпать 500 граммов сахарного песка и оставить на несколько часов. 3 Когда ягоды пустили сок, поставить их на огонь, довести до кипения и варить 5 минут. 4 Смесь снят с плиты и оставить на 2 часа. 5 Снова поварить 5-10 минут. 6 Перелить варенье в чистые стерилизованные банки.

Клубничное варенье с бананами Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 12 ч. 30 мин. Ингредиенты 1000 г клубника 1000 г сахарный песок 500 г бананы 0,25 г лимонная кислота Приготовление 1 Очищенную и промытую клубнику нарезать, засыпать сахаром и оставить на 12 часов. 2 Смесь поместить в кастрюлю, довести до кипения, уменьшить огонь и варить 10 минут. 3 Снять с огня и остудить. Когда варенье остыло, его нужно снова проварить 10-15 минут, а потом опять остудить. 4 В остуженную смесь добавить лимонную кислоту и бананы, а потом проварить все ингредиенты еще 10 минут. 5 Готовое варенье разлить по стерилизованным емкостям.

Клубничное варенье с ананасами Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 20 мин. Ингредиенты 1000 г клубника 1200 г сахарный песок 1 шт. ананас спелый 1 шт. апельсин средний Приготовление 1 Очищенную и помытую клубнику поместить в варочную посуду, слишком большие ягоды можно порезать. 2 Ананас очистить и нарезать на кусочки так, чтобы они по размеру были с клубнику. 3 Добавить ананасы к клубнике, влить сок апельсина. Перемешать. 4 Поставить на огонь, довести до кипения, снимая пенку и периодически перемешивая. 5 После закипания увеличить огонь и варить 5 минут. 6 Распределить по банкам.

Клубничное варенье с лимоном Категория Десерт Кухня Русская Сложность Средне Время готовки 4 ч. 20 мин. Ингредиенты 1000 г клубника 1000 г сахарный песок 2 шт. лимон Приготовление 1 Клубнику засыпать сахаром и оставить на 4 часа. 2 Массу потомить 15 минут и снять с огня. 3 Добавить сок лимонов и цедру. 4 Поварить смесь 10 минут. 5 Распределить готовое варенье по банкам.

Как и сколько рекомендуется хранить варенье?