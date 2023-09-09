https://ria.ru/20230909/gosduma-1895225670.html

В Госдуме обсудят стандарт шаурмы

В Госдуме обсудят стандарт шаурмы - РИА Новости, 09.09.2023

В Госдуме обсудят стандарт шаурмы

Депутаты Госдумы в начале осенней сессии обсудят стандарт шаурмы, сообщил РИА Новости вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков ("Новые люди"). РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T19:03

2023-09-09T19:03

2023-09-09T19:39

общество

здоровье - общество

курская область

льгов

россия

владислав даванков

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы в начале осенней сессии обсудят стандарт шаурмы, сообщил РИА Новости вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков ("Новые люди"). "В начале осенней сессии мы соберем круглый стол по безопасному питанию в Госдуме. В том числе обсудим стандарт шаурмы", — сказал он.Депутат отметил, что обсуждение пройдет с участием Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения и профильных экспертов. "Дело нужно доводить до конца, потому что на кону уже не только здоровье людей, но и в буквальном смысле — жизнь", — подчеркнул он.Ранее Даванков повторно обратился в Роспотребнадзор с запросом о создании стандарта шаурмы. В июле он также предлагал ведомству разработать рекомендации по приготовлению этого блюда, определить полезные ингредиенты и исключить вредные. По словам парламентария, на его июльское письмо ответил статс-секретарь, заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов, сославшись на рецепт приготовления "ЗОЖ-шаурмы" на сайте "Здоровое-питание.рф".Массовое отравление шаурмой произошло в городе Льгове Курской области. В ночь на 7 сентября несколько пациентов обратились в скорую с признаками острой кишечной инфекции. Одна из отравившихся, 23-летняя девушка, умерла от инфекционно-токсического шока. Всего за помощью к медикам обратились 22 человека.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Работу торговой точки приостановили.

https://ria.ru/20230908/shaurma-1894954541.html

https://ria.ru/20230828/arest-1892777432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, курская область, льгов, россия, владислав даванков, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)