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Международный день солидарности журналистов

Международный день солидарности журналистов - РИА Новости, 08.09.2023

Международный день солидарности журналистов

Международный день солидарности журналистов отмечается ежегодно 8 сентября. Праздник был установлен в 1958 году по решению конгресса Международной организации... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T02:33

2023-09-08T02:33

2023-09-08T02:33

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международный день солидарности журналистов

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Международный день солидарности журналистов отмечается ежегодно 8 сентября. Праздник был установлен в 1958 году по решению конгресса Международной организации журналистов. Выбор даты обусловлен тем, что 8 сентября 1943 года фашисты казнили в Берлине чехословацкого журналиста и литературного критика Юлиуса Фучика. Находясь в тюрьме, он успел написать книгу "Репортаж с петлей на шее", за которую в 1950 году был посмертно удостоен Международной премии Мира. После его гибели книга была переведена на 70 языков мира. Журналистика во всем мире продолжает оставаться одной из самой опасной профессией. Почти во всех уголках планеты журналисты ежегодно подвергаются нападениям, иногда приводящим к смерти.В 2023 году, по данным международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), были убиты 16 журналистов, 65 журналистов пропали без вести, более 360 журналистов находятся под стражей (по состоянию на 1 декабря 2022 года). Самым трагичным для журналистского сообщества России стал 2014 год. Исполняя свой профессиональный долг, на юго-востоке Украины в том году погибли российские журналисты: специальный фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Все они посмертно были награждены Орденом Мужества. В июле 2023 года в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Посмертно он был удостоен ордена Мужества. Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. Генпрокуратура РФ заявила, что с 2014 года украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов. В августе 2022 года в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья погибла журналистка Дарья Дугина. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель – гражданка Украины Наталья Вовк.В Международный день солидарности журналистов во всем мире проходят конференции и съезды, на которые собираются журналисты из разных стран. Союз журналистов России традиционно в этот день проводит церемонию вручения премии "Солидарность" в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Премия была учреждена в 2020 году, ею отмечаются репортеры, проявившие гражданское мужество в отстаивании свободы слова.В 2020 году премию получила публицист и правозащитник, автор репортажей из тюрем и антикоррупционных расследований Ева Меркачева. Также награду вручили, заочно, австралийскому журналисту, основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. В 2021 году лауреатами премии "Солидарность" стали главный редактор информационного агентства Baltnews Андрей Стариков и фотокорреспондент газеты "Коммерсант" Анатолий Жданов.Специальным дипломом СЖР была награждена Зинаида Макарова – генеральный директор и главный редактор холдинга "Углегорские новости" на Сахалине.Награду СЖР также получил ректор Московской государственной консерватории Александр Соколов.В 2022 году лауреатами премии "Солидарность" стали председатель Союза журналистов ДНР Виктор Петренко и председатель Союза журналистов ЛНР Леонард Свидовсков.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, украина, союз журналистов россии, солидарность, международный день солидарности журналистов