Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210908/premiya-1749244595.html
СЖР присудил премию "Солидарность" главреду Baltnews Андрею Старикову
СЖР присудил премию "Солидарность" главреду Baltnews Андрею Старикову - РИА Новости, 08.09.2021
СЖР присудил премию "Солидарность" главреду Baltnews Андрею Старикову
Союз журналистов России (СЖР) присудил премию "Солидарность" главному редактору информационного агентства Baltnews Андрею Старикову. Церемония вручения награды, РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T20:11
2021-09-08T20:11
джулиан ассанж
союз журналистов россии
миа "россия сегодня"
россия
новости агентства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749251345_0:66:2637:1549_1920x0_80_0_0_0895a801dd451d15500fb38a225545fd.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) присудил премию "Солидарность" главному редактору информационного агентства Baltnews Андрею Старикову. Церемония вручения награды, которой отмечаются репортеры, проявившие гражданское мужество в отстаивании свободы слова, состоялась в среду в Большом зале Московской консерватории."8 сентября в мире отмечают Международный день солидарности журналистов. Наш коллега Андрей Стариков руководит коллективом, который уже несколько лет работает под открытым давлением прибалтийских властей. Против некоторых сотрудничающих с изданием журналистов возбуждены уголовные дела по надуманным обвинениям в нарушении режима международных санкций, которые не имеют никакого отношения к этим людям. При этом они мужественно продолжают делать свою работу, отстаивают свободу слова и права человека, невзирая ни на что", – пояснил выбор лауреата глава СЖР Владимир Соловьев.Премия "Солидарность" была учреждена в 2020 году. Ее первым иностранным лауреатом стал находящийся в британской тюрьме основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.""Солидарность" – хорошее слово, – отметил Андрей Стариков. – Регулярно сталкиваясь с давлением в прибалтийских странах, столкнувшись с уголовным преследованием в Латвии и привлекая внимание к этому произволу, мы постоянно чувствовали поддержку российских коллег по журналистскому цеху. В том числе и коллег, чьи издания находятся на диаметрально противоположных политических позициях нашему. Такая поддержка внушает надежду. Показывает, что российское журналистское сообщество здорово, способно к сплочению, к солидарности".Baltnews — русскоязычное информационное агентство, специализирующееся на освещении общественно-политической ситуации в Латвии, Литве, Эстонии. Входит в медиагруппу "Россия сегодня".
https://ria.ru/20210908/solidarnost-1748838709.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749251345_0:0:2637:1979_1920x0_80_0_0_0b3f3b1fa4383124eeb7c620d1e4f6e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джулиан ассанж, союз журналистов россии, миа "россия сегодня", россия, новости агентства
20:11 08.09.2021
 

СЖР присудил премию "Солидарность" главреду Baltnews Андрею Старикову

Главный редактор информационного агентства Baltnews Андрей Стариков
Главный редактор информационного агентства Baltnews Андрей Стариков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) присудил премию "Солидарность" главному редактору информационного агентства Baltnews Андрею Старикову. Церемония вручения награды, которой отмечаются репортеры, проявившие гражданское мужество в отстаивании свободы слова, состоялась в среду в Большом зале Московской консерватории.
"8 сентября в мире отмечают Международный день солидарности журналистов. Наш коллега Андрей Стариков руководит коллективом, который уже несколько лет работает под открытым давлением прибалтийских властей. Против некоторых сотрудничающих с изданием журналистов возбуждены уголовные дела по надуманным обвинениям в нарушении режима международных санкций, которые не имеют никакого отношения к этим людям. При этом они мужественно продолжают делать свою работу, отстаивают свободу слова и права человека, невзирая ни на что", – пояснил выбор лауреата глава СЖР Владимир Соловьев.
Телекамеры - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 01:01
Международный день солидарности журналистов
Премия "Солидарность" была учреждена в 2020 году. Ее первым иностранным лауреатом стал находящийся в британской тюрьме основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
""Солидарность" – хорошее слово, – отметил Андрей Стариков. – Регулярно сталкиваясь с давлением в прибалтийских странах, столкнувшись с уголовным преследованием в Латвии и привлекая внимание к этому произволу, мы постоянно чувствовали поддержку российских коллег по журналистскому цеху. В том числе и коллег, чьи издания находятся на диаметрально противоположных политических позициях нашему. Такая поддержка внушает надежду. Показывает, что российское журналистское сообщество здорово, способно к сплочению, к солидарности".
Baltnews — русскоязычное информационное агентство, специализирующееся на освещении общественно-политической ситуации в Латвии, Литве, Эстонии. Входит в медиагруппу "Россия сегодня".
 
Джулиан АссанжСоюз журналистов РоссииМИА "Россия сегодня"РоссияНовости агентства
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18В Крыму прокомментировали намерение Украины ввести санкции из-за моста
06:07В МИД перечислили новые вызовы и угрозы терроризма
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Двух агрессивных медведей застрелили в Елизовском районе Камчатки
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
03:18Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
Лента новостейМолния