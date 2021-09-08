https://ria.ru/20210908/premiya-1749244595.html

СЖР присудил премию "Солидарность" главреду Baltnews Андрею Старикову

СЖР присудил премию "Солидарность" главреду Baltnews Андрею Старикову - РИА Новости, 08.09.2021

СЖР присудил премию "Солидарность" главреду Baltnews Андрею Старикову

Союз журналистов России (СЖР) присудил премию "Солидарность" главному редактору информационного агентства Baltnews Андрею Старикову. Церемония вручения награды, РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T20:11

2021-09-08T20:11

2021-09-08T20:11

джулиан ассанж

союз журналистов россии

миа "россия сегодня"

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новости агентства

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) присудил премию "Солидарность" главному редактору информационного агентства Baltnews Андрею Старикову. Церемония вручения награды, которой отмечаются репортеры, проявившие гражданское мужество в отстаивании свободы слова, состоялась в среду в Большом зале Московской консерватории."8 сентября в мире отмечают Международный день солидарности журналистов. Наш коллега Андрей Стариков руководит коллективом, который уже несколько лет работает под открытым давлением прибалтийских властей. Против некоторых сотрудничающих с изданием журналистов возбуждены уголовные дела по надуманным обвинениям в нарушении режима международных санкций, которые не имеют никакого отношения к этим людям. При этом они мужественно продолжают делать свою работу, отстаивают свободу слова и права человека, невзирая ни на что", – пояснил выбор лауреата глава СЖР Владимир Соловьев.Премия "Солидарность" была учреждена в 2020 году. Ее первым иностранным лауреатом стал находящийся в британской тюрьме основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.""Солидарность" – хорошее слово, – отметил Андрей Стариков. – Регулярно сталкиваясь с давлением в прибалтийских странах, столкнувшись с уголовным преследованием в Латвии и привлекая внимание к этому произволу, мы постоянно чувствовали поддержку российских коллег по журналистскому цеху. В том числе и коллег, чьи издания находятся на диаметрально противоположных политических позициях нашему. Такая поддержка внушает надежду. Показывает, что российское журналистское сообщество здорово, способно к сплочению, к солидарности".Baltnews — русскоязычное информационное агентство, специализирующееся на освещении общественно-политической ситуации в Латвии, Литве, Эстонии. Входит в медиагруппу "Россия сегодня".

https://ria.ru/20210908/solidarnost-1748838709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джулиан ассанж, союз журналистов россии, миа "россия сегодня", россия, новости агентства