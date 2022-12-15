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В Администрации президента назвали убийц Дарьи Дугиной марионетками - РИА Новости, 15.12.2022
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В Администрации президента назвали убийц Дарьи Дугиной марионетками
В Администрации президента назвали убийц Дарьи Дугиной марионетками - РИА Новости, 15.12.2022
В Администрации президента назвали убийц Дарьи Дугиной марионетками
Исполнители убийства журналистки Дарьи Дугиной - это марионетки, есть понимание, что ответственность должна быть у других лиц, заявил заместитель начальника... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:43
2022-12-15T13:43
россия
общество
московская область (подмосковье)
дарья дугина
александр журавский
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Исполнители убийства журналистки Дарьи Дугиной - это марионетки, есть понимание, что ответственность должна быть у других лиц, заявил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Дугиной 15 декабря исполнилось бы 30 лет."Я убежден, что все, кто виноват, будут найдены и наказаны. Ну и также понимаю, что те, кто приводил в исполнение этот приговор, - это всего лишь марионетки, поэтому, конечно, ответственность должна быть у других лиц", - сказал Журавский на конференции, посвящённой 30-летию со дня рождения Дарьи Дугиной.Он отметил, что смерть Дугиной "парализовала общество" и стала неким символом для лучшей его части, но были и те, кто начал злорадствовать."Мы часто не знаем что будет с нами, что будет с нашими друзьями. Мы совершенно точно понимаем справедливость и несправедливость происходящего, у нас есть какое-то внутреннее чувство, которым мы определяем значимость и незначимость события, его символизм, его этапность, эпохальность. Не случайно и общество оказалось сразу парализовано (после смерти Дугиной - ред.). Большая и лучшая его часть осознала символизм произошедшего. Меньшая, что характерно, давно определившаяся по отношению к традиции, ...специальной военной операции, к родине, оказалась среди тех, кто начал злорадствовать и делать выводы совершенно не человеколюбивые", - сказал Журавский.В заключение он выразил поддержку учреждения награды имени Дарьи Дугиной."А сейчас нам нужно, мне кажется, действительно, я поддерживаю тех общественных деятелей и Общественной институты, которые предлагают увековечить память Дарьи премией, которая будет поддерживать, может быть, молодых политологов, может быть, молодых культурологов, тех, кто является гуманитариями, кто делает свой вклад в общее дело, – сохранение традиционных ценностей, сохранение справедливости в нашем мире", - сказал Журавский.
https://ria.ru/20221207/dugina-1837091508.html
https://ria.ru/20221125/dugina-1834172871.html
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россия, общество, московская область (подмосковье), дарья дугина, александр журавский
Россия, Общество, Московская область (Подмосковье), Дарья Дугина, Александр Журавский
13:43 15.12.2022
 
В Администрации президента назвали убийц Дарьи Дугиной марионетками

Замначальника управления президента Журавский назвал убийц Дарьи Дугиной марионетками

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрощание с Дарьей Дугиной
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Прощание с Дарьей Дугиной. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Исполнители убийства журналистки Дарьи Дугиной - это марионетки, есть понимание, что ответственность должна быть у других лиц, заявил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Дугиной 15 декабря исполнилось бы 30 лет.
Дарья Дугина
7 декабря, 23:29
Клуб журналистов Мексики вручил посмертную награду Дарье Дугиной
"Я убежден, что все, кто виноват, будут найдены и наказаны. Ну и также понимаю, что те, кто приводил в исполнение этот приговор, - это всего лишь марионетки, поэтому, конечно, ответственность должна быть у других лиц", - сказал Журавский на конференции, посвящённой 30-летию со дня рождения Дарьи Дугиной.
Он отметил, что смерть Дугиной "парализовала общество" и стала неким символом для лучшей его части, но были и те, кто начал злорадствовать.
"Мы часто не знаем что будет с нами, что будет с нашими друзьями. Мы совершенно точно понимаем справедливость и несправедливость происходящего, у нас есть какое-то внутреннее чувство, которым мы определяем значимость и незначимость события, его символизм, его этапность, эпохальность. Не случайно и общество оказалось сразу парализовано (после смерти Дугиной - ред.). Большая и лучшая его часть осознала символизм произошедшего. Меньшая, что характерно, давно определившаяся по отношению к традиции, ...специальной военной операции, к родине, оказалась среди тех, кто начал злорадствовать и делать выводы совершенно не человеколюбивые", - сказал Журавский.
В заключение он выразил поддержку учреждения награды имени Дарьи Дугиной.
"А сейчас нам нужно, мне кажется, действительно, я поддерживаю тех общественных деятелей и Общественной институты, которые предлагают увековечить память Дарьи премией, которая будет поддерживать, может быть, молодых политологов, может быть, молодых культурологов, тех, кто является гуманитариями, кто делает свой вклад в общее дело, – сохранение традиционных ценностей, сохранение справедливости в нашем мире", - сказал Журавский.
Эдуард Бояков - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 12:31Культура
Худрук Нового театра посвятил первую премьеру покойной Дарье Дугиной
 
РоссияОбществоМосковская область (Подмосковье)Дарья ДугинаАлександр Журавский
 
 
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