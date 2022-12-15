https://ria.ru/20221215/dugina-1838879600.html

В Администрации президента назвали убийц Дарьи Дугиной марионетками

В Администрации президента назвали убийц Дарьи Дугиной марионетками - РИА Новости, 15.12.2022

В Администрации президента назвали убийц Дарьи Дугиной марионетками

Исполнители убийства журналистки Дарьи Дугиной - это марионетки, есть понимание, что ответственность должна быть у других лиц, заявил заместитель начальника... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:43

2022-12-15T13:43

2022-12-15T13:43

россия

общество

московская область (подмосковье)

дарья дугина

александр журавский

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Исполнители убийства журналистки Дарьи Дугиной - это марионетки, есть понимание, что ответственность должна быть у других лиц, заявил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. Дугиной 15 декабря исполнилось бы 30 лет."Я убежден, что все, кто виноват, будут найдены и наказаны. Ну и также понимаю, что те, кто приводил в исполнение этот приговор, - это всего лишь марионетки, поэтому, конечно, ответственность должна быть у других лиц", - сказал Журавский на конференции, посвящённой 30-летию со дня рождения Дарьи Дугиной.Он отметил, что смерть Дугиной "парализовала общество" и стала неким символом для лучшей его части, но были и те, кто начал злорадствовать."Мы часто не знаем что будет с нами, что будет с нашими друзьями. Мы совершенно точно понимаем справедливость и несправедливость происходящего, у нас есть какое-то внутреннее чувство, которым мы определяем значимость и незначимость события, его символизм, его этапность, эпохальность. Не случайно и общество оказалось сразу парализовано (после смерти Дугиной - ред.). Большая и лучшая его часть осознала символизм произошедшего. Меньшая, что характерно, давно определившаяся по отношению к традиции, ...специальной военной операции, к родине, оказалась среди тех, кто начал злорадствовать и делать выводы совершенно не человеколюбивые", - сказал Журавский.В заключение он выразил поддержку учреждения награды имени Дарьи Дугиной."А сейчас нам нужно, мне кажется, действительно, я поддерживаю тех общественных деятелей и Общественной институты, которые предлагают увековечить память Дарьи премией, которая будет поддерживать, может быть, молодых политологов, может быть, молодых культурологов, тех, кто является гуманитариями, кто делает свой вклад в общее дело, – сохранение традиционных ценностей, сохранение справедливости в нашем мире", - сказал Журавский.

https://ria.ru/20221207/dugina-1837091508.html

https://ria.ru/20221125/dugina-1834172871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, московская область (подмосковье), дарья дугина, александр журавский