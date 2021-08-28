https://ria.ru/20210828/ukraina-1747649454.html

Список убитых на Украине журналистов ужасает, заявил Пушилин

Список убитых на Украине журналистов ужасает, заявил Пушилин - РИА Новости, 28.08.2021

Список убитых на Украине журналистов ужасает, заявил Пушилин

Список убитых на Украине журналистов ужасает, в опасности все, кто не поддерживает антироссийскую политику и не согласен с политической цензурой, заявил РИА... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T13:51

2021-08-28T13:51

2021-08-28T13:51

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Список убитых на Украине журналистов ужасает, в опасности все, кто не поддерживает антироссийскую политику и не согласен с политической цензурой, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."Международные принципы, права человека, демократические нормы для Киева - пустой звук. В последнее время все более жесткие проявления тоталитарного режима уже даже не пытаются прикрыть хоть сколько-нибудь адекватным объяснением", - сказал Пушилин.Он добавил, что особенно это видно по отношению к людям, которые выбиваются из навязываемой "националистической парадигмы". "И прежде всего к журналистам, которые информируют о том, что в реальности происходит. Их убивают, сажают, запрещают вести профессиональную деятельность. То есть попросту пытаются уничтожить все, что не поддается системе. Список журналистов, убитых на Украине, ужасает. В опасности находятся те, кто пытается разоблачить коррупционные схемы власти, кто не согласен с антироссийской политикой и политической цензурой", - сказал глава ДНР.Пушилин отметил, что многие журналисты на территории Украины продолжают преследоваться по политическим мотивам, из-за идеологических вопросов и профессиональной деятельности их нередко сажали в тюрьму."Всех нас потрясло в 2015 году убийство Олеся Бузины... В 2016 году в результате взрыва автомобиля погиб российский, украинский и белорусский тележурналист Павел Шеремет. К его убийству оказались причастны националисты, воевавшие в Донбассе. Журналистов расстреливали в Киеве, убивали в Одессе и Славянске. От обстрелов вооруженных формирований Украины погибли представители российских СМИ Андрей Стенин, Анатолий Клян, Игорь Корнелюк, Антон Волошин", - напомнил он.Глава ДНР отметил, что в стране, в которой закрывают телеканалы, не может быть и речи о какой-либо свободе.Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты.Генпрокуратура РФ заявила, что с 2014 года украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов. В ведомстве напомнили, что во время работы на Украине были убиты фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, оператор "Первого канала" Анатолий Клян, звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк.

https://radiosputnik.ria.ru/20210814/ukraina-1745768004.html

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в мире, киев, оон, одесса, павел шеремет, генеральная прокуратура рф, вгтрк, антон волошин, андрей стенин, россия