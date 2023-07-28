Матери погибшего военкора РИА Новости вручили орден Мужества
Полпред президента в УрФО вручил матери погибшего военкора РИА Новости орден Мужества
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вручает награду на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вручает награду на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вручил орден Мужества матери погибшего в зоне СВО военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, передает корреспондент агентства.
В четверг президент РФ Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно.
Вручение ордена Мужества состоялось в ходе церемонии прощания с журналистом, которое проходит с пятницу в Доме офицеров в родном для Журавлева Екатеринбурге.
После гражданской панихиды Журавлева похоронят на Широкореченском кладбище.
Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что гибель военкора Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление.