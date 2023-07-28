https://ria.ru/20230728/voenkor-1886771565.html

Матери погибшего военкора РИА Новости вручили орден Мужества

Матери погибшего военкора РИА Новости вручили орден Мужества - РИА Новости, 28.07.2023

Матери погибшего военкора РИА Новости вручили орден Мужества

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вручил орден Мужества матери погибшего в зоне СВО военкора РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T09:43

2023-07-28T09:43

2023-07-28T09:44

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украина

владимир путин

владимир якушев

ростислав журавлев

оон

обстрел группы журналистов в зоне сво

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вручил орден Мужества матери погибшего в зоне СВО военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, передает корреспондент агентства. В четверг президент РФ Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Вручение ордена Мужества состоялось в ходе церемонии прощания с журналистом, которое проходит с пятницу в Доме офицеров в родном для Журавлева Екатеринбурге. После гражданской панихиды Журавлева похоронят на Широкореченском кладбище. Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы. Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что гибель военкора Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление.

https://ria.ru/20230724/zhuravlev-1885959041.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, екатеринбург, украина, владимир путин, владимир якушев, ростислав журавлев, оон, обстрел группы журналистов в зоне сво