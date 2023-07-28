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Матери погибшего военкора РИА Новости вручили орден Мужества - РИА Новости, 28.07.2023
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09:43 28.07.2023 (обновлено: 09:44 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/voenkor-1886771565.html
Матери погибшего военкора РИА Новости вручили орден Мужества
Матери погибшего военкора РИА Новости вручили орден Мужества - РИА Новости, 28.07.2023
Матери погибшего военкора РИА Новости вручили орден Мужества
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вручил орден Мужества матери погибшего в зоне СВО военкора РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T09:43
2023-07-28T09:44
россия
екатеринбург
украина
владимир путин
владимир якушев
ростислав журавлев
оон
обстрел группы журналистов в зоне сво
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вручил орден Мужества матери погибшего в зоне СВО военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, передает корреспондент агентства. В четверг президент РФ Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Вручение ордена Мужества состоялось в ходе церемонии прощания с журналистом, которое проходит с пятницу в Доме офицеров в родном для Журавлева Екатеринбурге. После гражданской панихиды Журавлева похоронят на Широкореченском кладбище. Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы. Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что гибель военкора Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление.
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россия, екатеринбург, украина, владимир путин, владимир якушев, ростислав журавлев, оон, обстрел группы журналистов в зоне сво
Россия, Екатеринбург, Украина, Владимир Путин, Владимир Якушев, Ростислав Журавлев, ООН, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
Матери погибшего военкора РИА Новости вручили орден Мужества

Полпред президента в УрФО вручил матери погибшего военкора РИА Новости орден Мужества

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вручает награду на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вручает награду на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вручает награду на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вручил орден Мужества матери погибшего в зоне СВО военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, передает корреспондент агентства.
В четверг президент РФ Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно.
Вручение ордена Мужества состоялось в ходе церемонии прощания с журналистом, которое проходит с пятницу в Доме офицеров в родном для Журавлева Екатеринбурге.
После гражданской панихиды Журавлева похоронят на Широкореченском кладбище.
Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что гибель военкора Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление.
Фотография и цветы в память о военкоре Ростиславе Журавлеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Федерация журналистов призвала расследовать гибель военкора РИА Новости
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РоссияЕкатеринбургУкраинаВладимир ПутинВладимир ЯкушевРостислав ЖуравлевООНОбстрел группы журналистов в зоне СВО
 
 
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