https://ria.ru/20230908/yazva-1895076092.html
Под Воронежем подтвердили семь случаев сибирской язвы
Под Воронежем подтвердили семь случаев сибирской язвы - РИА Новости, 08.09.2023
Под Воронежем подтвердили семь случаев сибирской язвы
Число госпитализированных из новых очагов сибирской язвы в Воронежской области выросло до восьми человек, из них заболевание подтверждено у семи, сообщил в... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:34
2023-09-08T18:34
2023-09-08T18:40
происшествия
здоровье - общество
воронежская область
воронеж
богучарский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Число госпитализированных из новых очагов сибирской язвы в Воронежской области выросло до восьми человек, из них заболевание подтверждено у семи, сообщил в пятницу РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона. Два очага сибирской язвы были обнаружены в Богучарском районе Воронежской области, в результате чего на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин. Врачи из новых мест появления сибирской язвы госпитализировали за предыдущие дни семь человек - двух женщин и пятерых мужчин. Причиной распространения заболевания стала разделка туши зараженного животного. На утро пятницы из семи госпитализированных сибирская язва подтвердилась у пяти человек. "В настоящее время в инфекционный центр при БСМП (больнице скорой медицинской помощи) №8 госпитализировано восемь человек. У семи пациентов диагноз подтвержден лабораторно. У одного человека диагноз находится в стадии уточнения. Врачи оценивают состояние всех госпитализированных как средней степени тяжести", - сообщил собеседник агентства. Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое. Сейчас пациент из Панинского района продолжает лечение в стационаре. Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.
https://ria.ru/20230908/yazva-1894950012.html
https://ria.ru/20230907/yazva-1894860894.html
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происшествия, здоровье - общество, воронежская область, воронеж, богучарский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Воронежская область, Воронеж, Богучарский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Под Воронежем подтвердили семь случаев сибирской язвы
В зоне карантина под Воронежем подтвердили семь случаев сибирской язвы
ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Число госпитализированных из новых очагов сибирской язвы в Воронежской области выросло до восьми человек, из них заболевание подтверждено у семи, сообщил в пятницу РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
Два очага сибирской язвы были обнаружены в Богучарском районе
Воронежской области, в результате чего на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов
введен карантин. Врачи из новых мест появления сибирской язвы госпитализировали за предыдущие дни семь человек - двух женщин и пятерых мужчин. Причиной распространения заболевания стала разделка туши зараженного животного.
Разделка туши коровы привела к новым случаям сибирской язвы под Воронежем
На утро пятницы из семи госпитализированных сибирская язва подтвердилась у пяти человек.
"В настоящее время в инфекционный центр при БСМП (больнице скорой медицинской помощи) №8 госпитализировано восемь человек. У семи пациентов диагноз подтвержден лабораторно. У одного человека диагноз находится в стадии уточнения. Врачи оценивают состояние всех госпитализированных как средней степени тяжести", - сообщил собеседник агентства.
Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора
по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое. Сейчас пациент из Панинского района продолжает лечение в стационаре.
Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.
Под Воронежем госпитализировали семь человек из новых очагов сибирской язвы