https://ria.ru/20230908/yazva-1895076092.html

Под Воронежем подтвердили семь случаев сибирской язвы

Под Воронежем подтвердили семь случаев сибирской язвы - РИА Новости, 08.09.2023

Под Воронежем подтвердили семь случаев сибирской язвы

Число госпитализированных из новых очагов сибирской язвы в Воронежской области выросло до восьми человек, из них заболевание подтверждено у семи, сообщил в... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T18:34

2023-09-08T18:34

2023-09-08T18:40

происшествия

здоровье - общество

воронежская область

воронеж

богучарский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Число госпитализированных из новых очагов сибирской язвы в Воронежской области выросло до восьми человек, из них заболевание подтверждено у семи, сообщил в пятницу РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона. Два очага сибирской язвы были обнаружены в Богучарском районе Воронежской области, в результате чего на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин. Врачи из новых мест появления сибирской язвы госпитализировали за предыдущие дни семь человек - двух женщин и пятерых мужчин. Причиной распространения заболевания стала разделка туши зараженного животного. На утро пятницы из семи госпитализированных сибирская язва подтвердилась у пяти человек. "В настоящее время в инфекционный центр при БСМП (больнице скорой медицинской помощи) №8 госпитализировано восемь человек. У семи пациентов диагноз подтвержден лабораторно. У одного человека диагноз находится в стадии уточнения. Врачи оценивают состояние всех госпитализированных как средней степени тяжести", - сообщил собеседник агентства. Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое. Сейчас пациент из Панинского района продолжает лечение в стационаре. Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.

https://ria.ru/20230908/yazva-1894950012.html

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происшествия, здоровье - общество, воронежская область, воронеж, богучарский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)