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Явка на выборах в Кузбассе превысила 27 процентов

Явка на выборах в Кузбассе превысила 27 процентов - РИА Новости, 08.09.2023

Явка на выборах в Кузбассе превысила 27 процентов

Явка избирателей в Кузбассе на 15.00 местного времени (11.00 мск) составила 27,4%, сообщила журналистам председатель избиркома Кемеровской области Светлана... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:50

2023-09-08T13:50

2023-09-08T13:50

единый день голосования в россии — 2023

кемеровская область

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей в Кузбассе на 15.00 местного времени (11.00 мск) составила 27,4%, сообщила журналистам председатель избиркома Кемеровской области Светлана Демидова. "Явка избирателей в Кузбассе по состоянию на 15.00 (11.00 мск) первого дня голосования составляет 27,4%", - сказала Демидова. Выборы губернатора Кузбасса, депутатов законодательного Собрания Кемеровской области проходят 8, 9 и 10 сентября. Также в 11 территориях региона проходят избирательные кампании в органы местного самоуправления. На пост губернатора зарегистрированы четыре кандидата: действующий руководитель региона Сергей Цивилев от партии "Единая Россия", Станислав Карпов (ЛДПР), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Екатерина Грунтовая (КПРФ). В законодательное собрание Кузбасса зарегистрированы 433 кандидата от пяти партий: "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР. В регионе работают 1604 избирательных участка. В Кузбассе на 1 июля 2023 года зарегистрировано 1 911 668 избирателей. Голосование обеспечивают 17 тысяч членов избирательных комиссий.

кемеровская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, кемеровская область, сергей цивилев