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На выборах главы Колымы проголосовали 13,03 процента избирателей

На выборах главы Колымы проголосовали 13,03 процента избирателей - РИА Новости, 08.09.2023

На выборах главы Колымы проголосовали 13,03 процента избирателей

Явка на выборах губернатора Магаданской области по итогам первого из трех дней голосования составила 13,03%, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:14

2023-09-08T13:14

2023-09-08T13:15

политика

магаданская область

сергей носов

единая россия

лдпр

кпрф

единый день голосования в россии — 2023

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МАГАДАН, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Магаданской области по итогам первого из трех дней голосования составила 13,03%, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков. На должность губернатора Магаданской области претендуют четыре кандидата. Это действующий губернатор Сергей Носов, выдвинутый партией "Единая Россия", кандидат от партии "Справедливая Россия-За правду", член совета регионального отделения партии, сотрудник МагаданНИРО Олег Прикоки, руководитель фракции ЛДПР в магаданской областной думе Роман Исаев и руководитель фракции КПРФ в областном законотворческом собрании Сергей Гончаренко. "На конец первого дня голосования в выборах приняли участие 12 тысяч 589 жителей региона. Это 13,09% избирателей. В субботу ровно в 8.00 утра (0.00 мск) выборы продолжатся. Многие, конечно, отложили голосование на выходные дни", - сказал собеседник агентства. На однодневных выборах губернатора Магаданской области в 2018 году итоговая явка составила 39,5%. В этом году избиратели голосуют три дня.

магаданская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, магаданская область, сергей носов, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии — 2023