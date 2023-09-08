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Молодежь поможет Ленобласти раскрыть турпривлекательность региона - РИА Новости, 08.09.2023
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Ленинградская область
 
11:10 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/turprivlekatelnost-1894916906.html
Молодежь поможет Ленобласти раскрыть турпривлекательность региона
Молодежь поможет Ленобласти раскрыть турпривлекательность региона - РИА Новости, 08.09.2023
Молодежь поможет Ленобласти раскрыть турпривлекательность региона
Молодые активисты Северо-Запада и власти Ленинградской области разработают новые меры по повышению туристической привлекательности региона, акцент будет сделан... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:10
2023-09-08T11:10
ленинградская область
ленинградская область
сзфо
александр дрозденко
новости - туризм
туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Молодые активисты Северо-Запада и власти Ленинградской области разработают новые меры по повышению туристической привлекательности региона, акцент будет сделан на качестве и составе оказываемых услуг, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. В рамках форума "Ладога", который проходит в эти дни в регионе, главы нескольких субъектов СЗФО, в том числе Ленинградской области, вместе с представителем президента РФ в СЗФО Александром Гуцаном обсудили с молодыми активистами главные точки туристического притяжения на Северо-Западе и развитие межрегионального туристского проекта "Серебряное ожерелье России". "Ребята показали лучшее, по их мнению, в туризме их регионов. Так, молодые люди из Ленинградской области говорили о Выборге и фестивале "Корюшка идет", Новгородская область рассказала про сплавы по горной Мсте и провела мастер-класс от "Школы гусельника Антония". Молодые представители Псковской области презентовали Пушкинский праздник поэзии, а вологодская молодежь увлекала гостей Вотчиной Деда Мороза и накормила вологодскими сладостями", - рассказали в обладминистрации. По словам главы Ленобласти Александра Дрозденко, важным вектором развития инфраструктурной составляющей проекта является усиление маршрутных связей между регионами путем развития мультимодального транспортного сообщения. "Мы понимаем, что во многом развитие туризма зависит от продвижения единого бренда Северо-Запада, каким является "Серебряное ожерелье". Это возможность для регионов делиться туристическим потоком друг с другом, что сегодня, например, происходит между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом. По итогам 2022 года туристический поток Ленинградской области составил шесть миллионов человек, за последние пять лет он увеличился в два раза. В объединении туристических потоков в рамках единого маршрута "Серебряное ожерелье" – огромный потенциал", — привели в пресс-службе слова Дрозденко. Глава региона предложил продолжить работу по развитию железнодорожного сообщения, придорожной инфраструктуры, сети региональных воздушных перевозок и водных маршрутов по регионам Северо-Запада.
https://ria.ru/20230615/turizm-1878273962.html
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ленинградская область, сзфо, александр дрозденко, новости - туризм, туризм
Ленинградская область , Ленинградская область, СЗФО, Александр Дрозденко, Новости - Туризм, Туризм

Молодежь поможет Ленобласти раскрыть турпривлекательность региона

© Фото : пресс-служба правительство Ленинградской областиГлава Ленобласти Александр Дрозденко на форуме "Ладога"
Глава Ленобласти Александр Дрозденко на форуме Ладога - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : пресс-служба правительство Ленинградской области
Глава Ленобласти Александр Дрозденко на форуме "Ладога"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Молодые активисты Северо-Запада и власти Ленинградской области разработают новые меры по повышению туристической привлекательности региона, акцент будет сделан на качестве и составе оказываемых услуг, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
В рамках форума "Ладога", который проходит в эти дни в регионе, главы нескольких субъектов СЗФО, в том числе Ленинградской области, вместе с представителем президента РФ в СЗФО Александром Гуцаном обсудили с молодыми активистами главные точки туристического притяжения на Северо-Западе и развитие межрегионального туристского проекта "Серебряное ожерелье России".
"Ребята показали лучшее, по их мнению, в туризме их регионов. Так, молодые люди из Ленинградской области говорили о Выборге и фестивале "Корюшка идет", Новгородская область рассказала про сплавы по горной Мсте и провела мастер-класс от "Школы гусельника Антония". Молодые представители Псковской области презентовали Пушкинский праздник поэзии, а вологодская молодежь увлекала гостей Вотчиной Деда Мороза и накормила вологодскими сладостями", - рассказали в обладминистрации.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на сессии Туризм в России: фокус на человека, устойчивость развития и инвестиционную привлекательность в рамках ПМЭФ-2023
Ленобласть делает ставку на развитие туризма
15 июня, 11:38
По словам главы Ленобласти Александра Дрозденко, важным вектором развития инфраструктурной составляющей проекта является усиление маршрутных связей между регионами путем развития мультимодального транспортного сообщения.
«
"Мы понимаем, что во многом развитие туризма зависит от продвижения единого бренда Северо-Запада, каким является "Серебряное ожерелье". Это возможность для регионов делиться туристическим потоком друг с другом, что сегодня, например, происходит между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом. По итогам 2022 года туристический поток Ленинградской области составил шесть миллионов человек, за последние пять лет он увеличился в два раза. В объединении туристических потоков в рамках единого маршрута "Серебряное ожерелье" – огромный потенциал", — привели в пресс-службе слова Дрозденко.
Глава региона предложил продолжить работу по развитию железнодорожного сообщения, придорожной инфраструктуры, сети региональных воздушных перевозок и водных маршрутов по регионам Северо-Запада.
 
Ленинградская областьЛенинградская областьСЗФОАлександр ДрозденкоНовости - ТуризмТуризм
 
 
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