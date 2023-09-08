Молодежь поможет Ленобласти раскрыть турпривлекательность региона
© Фото : пресс-служба правительство Ленинградской областиГлава Ленобласти Александр Дрозденко на форуме "Ладога"
Глава Ленобласти Александр Дрозденко на форуме "Ладога"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Молодые активисты Северо-Запада и власти Ленинградской области разработают новые меры по повышению туристической привлекательности региона, акцент будет сделан на качестве и составе оказываемых услуг, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
В рамках форума "Ладога", который проходит в эти дни в регионе, главы нескольких субъектов СЗФО, в том числе Ленинградской области, вместе с представителем президента РФ в СЗФО Александром Гуцаном обсудили с молодыми активистами главные точки туристического притяжения на Северо-Западе и развитие межрегионального туристского проекта "Серебряное ожерелье России".
"Ребята показали лучшее, по их мнению, в туризме их регионов. Так, молодые люди из Ленинградской области говорили о Выборге и фестивале "Корюшка идет", Новгородская область рассказала про сплавы по горной Мсте и провела мастер-класс от "Школы гусельника Антония". Молодые представители Псковской области презентовали Пушкинский праздник поэзии, а вологодская молодежь увлекала гостей Вотчиной Деда Мороза и накормила вологодскими сладостями", - рассказали в обладминистрации.
По словам главы Ленобласти Александра Дрозденко, важным вектором развития инфраструктурной составляющей проекта является усиление маршрутных связей между регионами путем развития мультимодального транспортного сообщения.
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"Мы понимаем, что во многом развитие туризма зависит от продвижения единого бренда Северо-Запада, каким является "Серебряное ожерелье". Это возможность для регионов делиться туристическим потоком друг с другом, что сегодня, например, происходит между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом. По итогам 2022 года туристический поток Ленинградской области составил шесть миллионов человек, за последние пять лет он увеличился в два раза. В объединении туристических потоков в рамках единого маршрута "Серебряное ожерелье" – огромный потенциал", — привели в пресс-службе слова Дрозденко.
Глава региона предложил продолжить работу по развитию железнодорожного сообщения, придорожной инфраструктуры, сети региональных воздушных перевозок и водных маршрутов по регионам Северо-Запада.