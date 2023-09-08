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Число детей, отравившихся шаурмой в Курской области, выросло до восьми - РИА Новости, 08.09.2023
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17:07 08.09.2023 (обновлено: 17:09 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/shaurma-1895050044.html
Число детей, отравившихся шаурмой в Курской области, выросло до восьми
Число детей, отравившихся шаурмой в Курской области, выросло до восьми - РИА Новости, 08.09.2023
Число детей, отравившихся шаурмой в Курской области, выросло до восьми
Количество несовершеннолетних, отравившихся шаурмой во Льгове Курской области, в том числе с летальным исходом, выросло до восьми человек, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:07
2023-09-08T17:09
курская область
происшествия
льгов
здоровье - общество
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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Количество несовершеннолетних, отравившихся шаурмой во Льгове Курской области, в том числе с летальным исходом, выросло до восьми человек, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения."По последним данным, общее число пострадавших от отравления остаётся без изменений - за помощью обратилось 22 человека. Среди них, как мы уже сообщали, четыре человека госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно. В их числе восемь детей и подростков", - говорится в сообщении.Во Льгове Курской области произошло массовое отравление шаурмой. В ночь на 7 сентября несколько пациентов обратились в "скорую" с признаками острой кишечной инфекции. Одна из отравившихся 23-летняя девушка скончалась от инфекционно-токсического шока. В СУСК по региону возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Работу торговой точки приостановили.
https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html
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курская область, происшествия, льгов, здоровье - общество
Курская область, Происшествия, Льгов, Здоровье - Общество
Число детей, отравившихся шаурмой в Курской области, выросло до восьми

Минздрав Курской области: число отравившихся шаурмой детей выросло до восьми

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Количество несовершеннолетних, отравившихся шаурмой во Льгове Курской области, в том числе с летальным исходом, выросло до восьми человек, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.
"По последним данным, общее число пострадавших от отравления остаётся без изменений - за помощью обратилось 22 человека. Среди них, как мы уже сообщали, четыре человека госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно. В их числе восемь детей и подростков", - говорится в сообщении.
Во Льгове Курской области произошло массовое отравление шаурмой. В ночь на 7 сентября несколько пациентов обратились в "скорую" с признаками острой кишечной инфекции. Одна из отравившихся 23-летняя девушка скончалась от инфекционно-токсического шока. В СУСК по региону возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Работу торговой точки приостановили.
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