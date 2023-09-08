https://ria.ru/20230908/shaurma-1895050044.html

Число детей, отравившихся шаурмой в Курской области, выросло до восьми

Число детей, отравившихся шаурмой в Курской области, выросло до восьми - РИА Новости, 08.09.2023

Число детей, отравившихся шаурмой в Курской области, выросло до восьми

Количество несовершеннолетних, отравившихся шаурмой во Льгове Курской области, в том числе с летальным исходом, выросло до восьми человек, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T17:07

2023-09-08T17:07

2023-09-08T17:09

курская область

происшествия

льгов

здоровье - общество

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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. Количество несовершеннолетних, отравившихся шаурмой во Льгове Курской области, в том числе с летальным исходом, выросло до восьми человек, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения."По последним данным, общее число пострадавших от отравления остаётся без изменений - за помощью обратилось 22 человека. Среди них, как мы уже сообщали, четыре человека госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно. В их числе восемь детей и подростков", - говорится в сообщении.Во Льгове Курской области произошло массовое отравление шаурмой. В ночь на 7 сентября несколько пациентов обратились в "скорую" с признаками острой кишечной инфекции. Одна из отравившихся 23-летняя девушка скончалась от инфекционно-токсического шока. В СУСК по региону возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Работу торговой точки приостановили.

https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html

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курская область, происшествия, льгов, здоровье - общество