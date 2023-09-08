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Явка на выборах главы Приморья в первый день составила 18 процентов

Явка на выборах главы Приморья в первый день составила 18 процентов - РИА Новости, 08.09.2023

Явка на выборах главы Приморья в первый день составила 18 процентов

Явка избирателей на выборах губернатора Приморского края составила 18% по итогам первого дня голосования из трех, сообщили в телеграм-канале правительства... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T17:29

2023-09-08T17:29

2023-09-08T17:51

единый день голосования в россии — 2023

приморский край

олег кожемяко

единая россия

справедливая россия

коммунисты россии

андрей ищенко

андрей тарасенко

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Приморского края составила 18% по итогам первого дня голосования из трех, сообщили в телеграм-канале правительства региона. Участки в Приморье открылись в 8.00 местного времени (1.00 мск) в пятницу. Избиратели могут проголосовать за одного из пяти кандидатов в губернаторы: кандидата от "Единой России" Олега Кожемяко, выдвиженца от Казачьей партии Дениса Ковалева, Александра Андони от "Коммунистов России", Кирилла Рудюка от "Справедливой России" или Инну Кошелеву от ЛДПР. Голосование на выборах пройдет в течение трех дней. Среди проголосовавших в первый день был сам действующий губернатор. В 20.00 (13.00 мск) пятницы участки закрылись на ночь. "Явка избирателей по итогам первого дня выборов губернатора Приморского края составила 18%", - говорится в сообщении краевого правительства. Кроме главы региона в Приморье выберут депутатов думы Лесозаводского городского округа, Надеждинского муниципального района, Партизанского городского округа, также организованы дополнительные выборы районных депутатов и выборы главы Руновского сельского поселения. По данным на 1 июля, в Приморье зарегистрировано 1 414 586 избирателей. В регионе открылось 1265 избирательных участков. Также открыто 226 участков на судах, находящихся в плавании, и 35 участков в местах временного размещения граждан. Предыдущие выборы главы региона в 2018 году пришлось проводить дважды. По результатам первого голосования во второй тур прошли действующий губернатор Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. На фоне массовых нарушений, отмеченных во время выборов, крайизбирком по рекомендации ЦИК России признал результаты недействительными. Повторные выборы в декабре прошли в течение одного дня и закончились победой Олега Кожемяко, который набрал 61,88% голосов избирателей. Явка тогда составила 46,35%.

приморский край

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единый день голосования в россии — 2023, приморский край, олег кожемяко, единая россия, справедливая россия, коммунисты россии, андрей ищенко, андрей тарасенко, политика