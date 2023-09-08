https://ria.ru/20230908/otravlenie-1895114387.html

В Петербурге выявили 34 случая отравления готовой едой из доставки

В Петербурге выявили 34 случая отравления готовой едой из доставки - РИА Новости, 08.09.2023

В Петербурге выявили 34 случая отравления готовой едой из доставки

Тридцать четыре случая кишечной инфекции после покупки готовой еды с доставкой на дом зафиксировано в Санкт-Петербурге, деятельность компании-изготовителя... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T22:46

2023-09-08T22:46

2023-09-08T22:46

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Тридцать четыре случая кишечной инфекции после покупки готовой еды с доставкой на дом зафиксировано в Санкт-Петербурге, деятельность компании-изготовителя приостановлена, сообщило городское управления Роспотребнадзора. "В связи с регистрацией на территории Санкт-Петербурга 34 случаев острой кишечной инфекции среди лиц, употреблявших готовую кулинарную продукцию АО "Грин Бокс", приобретенную дистанционным способом посредством сервиса "Самокат" (ООО "Умный Ритейл"), управлением незамедлительно начаты санитарно-эпидемиологические расследования в отношении вышеуказанных лиц", - говорится в сообщении. Так, при проверке производственных помещений компании "Грин Бокс" выявлены "грубые нарушения" установленных санитарных норм, отмечает Роспотребнадзор. В частности, была нарушена технология приготовления блюд, не соблюдались сроки годности продуктов и условия их хранения. "С целью недопущения распространения новых случаев инфекционных заболеваний управлением с 8 сентября… в отношении АО "Грин Бокс" составлен протокол о временном запрете деятельности", - заключили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу. Ведомство отмечает, что готово оказать содействие гражданам в составлении досудебной претензии и к компании-поставщику готовой еды, и к сервису ее доставки.

https://ria.ru/20230908/zaderzhanie-1895111007.html

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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург