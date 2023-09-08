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В Петербурге выявили 34 случая отравления готовой едой из доставки - РИА Новости, 08.09.2023
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22:46 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/otravlenie-1895114387.html
В Петербурге выявили 34 случая отравления готовой едой из доставки
В Петербурге выявили 34 случая отравления готовой едой из доставки - РИА Новости, 08.09.2023
В Петербурге выявили 34 случая отравления готовой едой из доставки
Тридцать четыре случая кишечной инфекции после покупки готовой еды с доставкой на дом зафиксировано в Санкт-Петербурге, деятельность компании-изготовителя... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T22:46
2023-09-08T22:46
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Тридцать четыре случая кишечной инфекции после покупки готовой еды с доставкой на дом зафиксировано в Санкт-Петербурге, деятельность компании-изготовителя приостановлена, сообщило городское управления Роспотребнадзора. "В связи с регистрацией на территории Санкт-Петербурга 34 случаев острой кишечной инфекции среди лиц, употреблявших готовую кулинарную продукцию АО "Грин Бокс", приобретенную дистанционным способом посредством сервиса "Самокат" (ООО "Умный Ритейл"), управлением незамедлительно начаты санитарно-эпидемиологические расследования в отношении вышеуказанных лиц", - говорится в сообщении. Так, при проверке производственных помещений компании "Грин Бокс" выявлены "грубые нарушения" установленных санитарных норм, отмечает Роспотребнадзор. В частности, была нарушена технология приготовления блюд, не соблюдались сроки годности продуктов и условия их хранения. "С целью недопущения распространения новых случаев инфекционных заболеваний управлением с 8 сентября… в отношении АО "Грин Бокс" составлен протокол о временном запрете деятельности", - заключили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу. Ведомство отмечает, что готово оказать содействие гражданам в составлении досудебной претензии и к компании-поставщику готовой еды, и к сервису ее доставки.
https://ria.ru/20230908/zaderzhanie-1895111007.html
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Санкт-Петербург
В Петербурге выявили 34 случая отравления готовой едой из доставки

В Петербурге выявили 34 случая отравления готовой едой из доставки на дом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Тридцать четыре случая кишечной инфекции после покупки готовой еды с доставкой на дом зафиксировано в Санкт-Петербурге, деятельность компании-изготовителя приостановлена, сообщило городское управления Роспотребнадзора.
«
"В связи с регистрацией на территории Санкт-Петербурга 34 случаев острой кишечной инфекции среди лиц, употреблявших готовую кулинарную продукцию АО "Грин Бокс", приобретенную дистанционным способом посредством сервиса "Самокат" (ООО "Умный Ритейл"), управлением незамедлительно начаты санитарно-эпидемиологические расследования в отношении вышеуказанных лиц", - говорится в сообщении.
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Так, при проверке производственных помещений компании "Грин Бокс" выявлены "грубые нарушения" установленных санитарных норм, отмечает Роспотребнадзор.
В частности, была нарушена технология приготовления блюд, не соблюдались сроки годности продуктов и условия их хранения.
«
"С целью недопущения распространения новых случаев инфекционных заболеваний управлением с 8 сентября… в отношении АО "Грин Бокс" составлен протокол о временном запрете деятельности", - заключили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.
Ведомство отмечает, что готово оказать содействие гражданам в составлении досудебной претензии и к компании-поставщику готовой еды, и к сервису ее доставки.
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