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Илон Маск поднял мятеж против США

Илон Маск поднял мятеж против США - РИА Новости, 08.09.2023

Илон Маск поднял мятеж против США

Илон Маск подтвердил, что сорвал готовившееся нападение ВСУ на российский флот вблизи Крыма. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T08:00

2023-09-08T08:00

2023-09-08T16:18

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Илон Маск подтвердил, что сорвал готовившееся нападение ВСУ на российский флот вблизи Крыма.Вчера телеканал CNN поделился выдержками из выходящей на следующей неделе биографии предпринимателя. Среди прочего был раскрыт эпизод, якобы имевший место в прошлом году: испугавшись применения Москвой ядерного оружия как ответа на атаку, Маск приказал отключить спутниковый интернет Starlink около побережья полуострова, в результате чего украинские подводные дроны, нагруженные взрывчаткой, "потеряли связь и их вынесло на берег".По словам самого Маска, дело было несколько иначе. Starlink возле Крыма, наоборот, не работал, и он получил экстренный запрос со стороны "правительства" на его активацию на всем пути следования беспилотников до Севастополя с целью "потопить большую часть российского флота на якоре". Однако он отказался, поскольку в результате SpaceX оказалась бы вовлечена в крупный акт войны и эскалацию конфликта.Удалось бы ВСУ нанести задуманный ущерб российскому ВМФ — вопрос открытый, но, честно говоря, сам по себе описанный эпизод не кажется чем-то невероятным. Илон Маск неоднократно открыто и громогласно высказывал свои опасения и общее негативное отношение к активной поддержке Штатами Украины. Да и проблемы со Starlink он ВСУ уже обеспечивал. Так что вполне можно допустить, что и данная ситуация произошла на самом деле.В России произошедшее по преимуществу было воспринято как свидетельство того, что в нынешней американской элите — некомпетентной и зациклившейся на удержании глобальной гегемонии любой ценой — остаются люди, сохраняющие здравый смысл и адекватное восприятие реальности. Именно в таком русле прокомментировал новость зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.Однако, пожалуй, даже более важным для России — и для всего мира — является иной аспект этой истории. Ведь как выглядит ситуация, если ее очистить от эмоциональных оценок: крупный американский бизнесмен сознательно и активно саботировал политику своего государства и его прямое распоряжение на критически значимом направлении. Причем можно добавить, что детище предпринимателя было создано исключительно благодаря тому, что это самое государство в свое время влило в его бизнес не только огромные финансовые ресурсы, но и колоссальные научные, технологические и производственные наработки в соответствующей — космической — сфере. И само собой подразумевалось, что Starlink по щелчку пальцев будет обслуживать государственную политику и нужды. Вместо этого выяснилось, что у Маска есть собственное мнение, которое для него является приоритетным при принятии решений.Разумеется, в произошедшем нашел свое отражение усугубляющийся идеологический и политический раскол внутри США. Однако дело не только в нем. У Вашингтона в принципе пока не получается справиться с кризисом в американском ВПК.Это может показаться странным: нынешние времена являются Клондайком для военной промышленности, а уж для богатейшего и суперпродвинутого заокеанского ВПК это и вовсе должен быть золотой век. И он им действительно является. О каком же кризисе можно говорить в такой ситуации? А все очень просто: администрации Байдена, несмотря на все прилагаемые усилия, пока так и не удается запустить на нужную мощность выпуск тех вооружений, потребность в которых выявил конфликт на Украине.А это, в свою очередь, является следствием того, что американским военным корпорациям просто невыгодно их производить.В прошлом у Пентагона были десятки подрядчиков, однако в конце прошлого века произошло укрупнение и фактически монополизация рынка ВПК в руках пяти корпораций. Этим компаниям выгодно пилить десятки и сотни миллиардов долларов на разработке, доработке, переработке и бесконечной доделке все новых и новых вундервафель, будь то истребители F-35 или эсминцы Zumwalt. На фоне долларового ливня, льющегося под эти задачи, наращивание выпуска простого и дешевого вооружения вроде артиллерийских снарядов самых популярных калибров просто не выглядит для корпоративных монстров достаточно привлекательным с экономической точки зрения. Маржа маловата. Ничего политического, просто бизнес.В результате американское государство уже сколько времени бьется над решением данной задачи, а прорыва так пока и не видно. При этом Россия за то же время успешно справилась с аналогичным вызовом, запустив на полную мощность собственный ВПК, причем как умножив производство десятилетиями проверенных "старичков", так и освоив качественно новые для себя компетенции (например, массовый выпуск беспилотников).Если рассматривать "бунт" Маска в таком ракурсе, то в нем идеологические и политические разногласия предпринимателя и действующей администрации отходят на второй план. Во главе угла же находится эффективность государства, КПД его управленческой системы, способность того самого "правительства" заставить подчиненные структуры (а Starlink и Илон Маск, несмотря на формально независимый и коммерческий статус, ими тоже являются) делать то, что приказано.Как раз здесь сосредоточена самая большая проблема США. Ситуация для них тем более неприятна, поскольку именно более высокая эффективность — на основе гибкости, предприимчивости, инициативности, напористости как исконно-посконных американских качеств — была тем преимуществом, что когда-то обеспечивала их успехи. Однако очевидно, что все это в прошлом: преимущества американского управленческого подхода теперь обернулись серьезными проблемами, грозящими просто распадом системы.

https://ria.ru/20230908/mask-1894878498.html

https://ria.ru/20230908/krym-1894880861.html

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аналитика, технологии, россия, сша, украина, илон маск, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, spacex, министерство обороны сша