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Маск прокомментировал сообщения об ограничении работы Starlink возле Крыма

Маск прокомментировал сообщения об ограничении работы Starlink возле Крыма - РИА Новости, 08.09.2023

Маск прокомментировал сообщения об ограничении работы Starlink возле Крыма

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск фактически подтвердил, что помешал ВСУ атаковать российский Черноморский флот. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T02:11

2023-09-08T02:11

2023-09-08T09:08

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ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск фактически подтвердил, что помешал ВСУ атаковать российский Черноморский флот.Накануне телеканал CNN обнародовал отрывки еще неопубликованной биографии Маска, которую написал Уолтер Айзексон. Там, в частности, говорится, что бизнесмен распорядился ограничить работу спутникового интернета Starlink в районе Крыма.Комментируя ситуацию, Маск написал в соцсети X, что не просил ничего деактивировать, так как "указанные регионы Starlink не были активированы".По его словам, он получил экстренный запрос от "правительства" на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя с целью "потопить большую часть российского флота на якоре"."Если бы я согласился на запрос, то SpaceX оказалась бы вовлечена в крупный акт войны и эскалацию конфликта", — заключил миллиардер.Как утверждает CNN, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла ответить ядерным оружием. Из-за отключения Starlink украинские подводные дроны, нагруженные взрывчаткой, "потеряли связь и их вынесло на берег".В феврале Маск заявлял, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к третьей мировой войне.Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

https://ria.ru/20230907/mask-1894849287.html

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киев, россия, севастополь, илон маск, spacex, в мире