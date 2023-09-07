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Медведев прокомментировал информацию о срыве атаки ВСУ Маском
Медведев прокомментировал информацию о срыве атаки ВСУ Маском - РИА Новости, 07.09.2023
Медведев прокомментировал информацию о срыве атаки ВСУ Маском
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя информацию о том, что Илон Маск ограничивал работу Starlink вблизи Крыма, сорвав таким образом атаку... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T20:38
2023-09-07T20:38
2023-09-07T20:38
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя информацию о том, что Илон Маск ограничивал работу Starlink вблизи Крыма, сорвав таким образом атаку Киева, написал в соцсети X, что, если это правда, то Маск - последний адекватный человек в Северной Америке. Ранее телеканал CNN со ссылкой на отрывки из биографии Маска сообщил, что американский предприниматель велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Как отмечает CNN, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла ответить ядерным оружием. "Если то, что (автор биографии Маска Уолтер) Айзексон пишет в своей книге - правда, кажется, что Маск - единственный адекватный в Северной Америке. Или, по крайней мере, в гендерно-нейтральной Америке он единственный с яйцами", - написал Медведев. В феврале Маск заявлял, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне. Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.
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в мире, россия, северная америка, киев, илон маск, дмитрий медведев
В мире, Россия, Северная Америка, Киев, Илон Маск, Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал информацию о срыве атаки ВСУ Маском
Медведев из-за срыва атаки ВСУ вблизи Крыма назвал Маска адекватным американцем