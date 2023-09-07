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Медведев прокомментировал информацию о срыве атаки ВСУ Маском

Медведев прокомментировал информацию о срыве атаки ВСУ Маском - РИА Новости, 07.09.2023

Медведев прокомментировал информацию о срыве атаки ВСУ Маском

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя информацию о том, что Илон Маск ограничивал работу Starlink вблизи Крыма, сорвав таким образом атаку... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T20:38

2023-09-07T20:38

2023-09-07T20:38

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илон маск

дмитрий медведев

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя информацию о том, что Илон Маск ограничивал работу Starlink вблизи Крыма, сорвав таким образом атаку Киева, написал в соцсети X, что, если это правда, то Маск - последний адекватный человек в Северной Америке. Ранее телеканал CNN со ссылкой на отрывки из биографии Маска сообщил, что американский предприниматель велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Как отмечает CNN, Маск был обеспокоен тем, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла ответить ядерным оружием. "Если то, что (автор биографии Маска Уолтер) Айзексон пишет в своей книге - правда, кажется, что Маск - единственный адекватный в Северной Америке. Или, по крайней мере, в гендерно-нейтральной Америке он единственный с яйцами", - написал Медведев. В феврале Маск заявлял, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне. Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.

https://ria.ru/20230907/mask-1894770404.html

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россия

северная америка

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в мире, россия, северная америка, киев, илон маск, дмитрий медведев