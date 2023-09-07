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СМИ: Маск сорвал атаку Украины на российский флот в 2022 году - РИА Новости, 08.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 07.09.2023 (обновлено: 01:12 08.09.2023)
https://ria.ru/20230907/mask-1894785231.html
СМИ: Маск сорвал атаку Украины на российский флот в 2022 году
СМИ: Маск сорвал атаку Украины на российский флот в 2022 году - РИА Новости, 08.09.2023
СМИ: Маск сорвал атаку Украины на российский флот в 2022 году
Американский предприниматель Илон Маск приказал ограничить работу интернета Starlink вблизи Крыма, сорвав тем самым попытку нападения ВСУ на российский флот,... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-07T16:18
2023-09-08T01:12
специальная военная операция на украине
россия
киев
илон маск
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск приказал ограничить работу интернета Starlink вблизи Крыма, сорвав тем самым попытку нападения ВСУ на российский флот, говорится в его биографии, отрывки которой приводит телеканал CNN."В прошлом году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink &lt;...&gt; около побережья Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот", — отмечается в публикации.Как уточняется, Маск беспокоился из-за того, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла применить ядерное оружие. Из-за отключения интернета украинские подводные дроны, нагруженные взрывчаткой, "потеряли связь, и их вынесло на берег", говорится в биографии.В феврале Маск заявлял, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к третьей мировой войне. Жизнеописание бизнесмена за авторством Уолтера Айзексона выйдет 12 сентября. Ранее журналист написал биографию основателя Apple Стива Джобса и Альберта Эйнштейна. Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
https://ria.ru/20230823/starlink-1891690566.html
https://ria.ru/20230907/mask-1894770404.html
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россия, киев, илон маск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Илон Маск
СМИ: Маск сорвал атаку Украины на российский флот в 2022 году

CNN: Маск ограничил работу Starlink у Крыма, сорвав благодаря этому диверсию ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБольшой десантный корабль и вертолеты Ми-8 в Крыму
Большой десантный корабль и вертолеты Ми-8 в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Большой десантный корабль и вертолеты Ми-8 в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск приказал ограничить работу интернета Starlink вблизи Крыма, сорвав тем самым попытку нападения ВСУ на российский флот, говорится в его биографии, отрывки которой приводит телеканал CNN.
"В прошлом году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink <...> около побережья Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот", — отмечается в публикации.
Здание Пентагона. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Как уточняется, Маск беспокоился из-за того, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла применить ядерное оружие. Из-за отключения интернета украинские подводные дроны, нагруженные взрывчаткой, "потеряли связь, и их вынесло на берег", говорится в биографии.
В феврале Маск заявлял, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к третьей мировой войне.
Жизнеописание бизнесмена за авторством Уолтера Айзексона выйдет 12 сентября. Ранее журналист написал биографию основателя Apple Стива Джобса и Альберта Эйнштейна.
Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевИлон Маск
 
 
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