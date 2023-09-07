https://ria.ru/20230907/mask-1894785231.html

СМИ: Маск сорвал атаку Украины на российский флот в 2022 году

СМИ: Маск сорвал атаку Украины на российский флот в 2022 году - РИА Новости, 08.09.2023

СМИ: Маск сорвал атаку Украины на российский флот в 2022 году

Американский предприниматель Илон Маск приказал ограничить работу интернета Starlink вблизи Крыма, сорвав тем самым попытку нападения ВСУ на российский флот,... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-07T16:18

2023-09-07T16:18

2023-09-08T01:12

специальная военная операция на украине

россия

киев

илон маск

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск приказал ограничить работу интернета Starlink вблизи Крыма, сорвав тем самым попытку нападения ВСУ на российский флот, говорится в его биографии, отрывки которой приводит телеканал CNN."В прошлом году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink <...> около побережья Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот", — отмечается в публикации.Как уточняется, Маск беспокоился из-за того, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия якобы могла применить ядерное оружие. Из-за отключения интернета украинские подводные дроны, нагруженные взрывчаткой, "потеряли связь, и их вынесло на берег", говорится в биографии.В феврале Маск заявлял, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к третьей мировой войне. Жизнеописание бизнесмена за авторством Уолтера Айзексона выйдет 12 сентября. Ранее журналист написал биографию основателя Apple Стива Джобса и Альберта Эйнштейна. Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

https://ria.ru/20230823/starlink-1891690566.html

https://ria.ru/20230907/mask-1894770404.html

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россия, киев, илон маск