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Американский юрист высоко оценил голосование в Мариуполе - РИА Новости, 08.09.2023
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17:45 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/mariupol-1895061923.html
Американский юрист высоко оценил голосование в Мариуполе
Американский юрист высоко оценил голосование в Мариуполе - РИА Новости, 08.09.2023
Американский юрист высоко оценил голосование в Мариуполе
Голосование на выборах городского совета и депутатов Народного совета ДНР проходит в Мариуполе прозрачно и без нарушений, заявил РИА Новости американский юрист... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:45
2023-09-08T17:45
мариуполь
донецкая народная республика
россия
единая россия
кпрф
лдпр
единый день голосования в россии — 2023
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 8 сен - РИА Новости. Голосование на выборах городского совета и депутатов Народного совета ДНР проходит в Мариуполе прозрачно и без нарушений, заявил РИА Новости американский юрист Клайн Престон IV, работавший на последних выборах президента США и посетивший участок в Мариуполе в составе группы иностранных экспертов. "Это очень дисциплинированная система, очень надежно, очень прозрачно. Я думаю, что всё прошло открыто, ясно и без проблем. Никаких нарушений в правилах. &lt;...&gt; Я не видел никаких проблем, я только немного удивлен самим Мариуполем, ведь недавно тут была такая битва", - рассказал cобеседник агентства. Эксперт по выборам из Камеруна Кларисса Вийдорвен рассказала, что была удивлена тому, как активно голосуют горожане. Она также отметила, что в Африке СМИ транслируют преимущественно украинскую точку зрения на события в Донбассе. "У нас в СМИ много не показывают, мы знаем мало о конфликте между Россией и Украиной. В основном нам доносят только украинскую точку зрения. Я здесь потому, что это действительно историческое событие, которое имеет особое значение для всего региона и всего мира. Как и в прошлом году (на референдуме по вопросу об объединении с РФ - ред.) люди пришли и показали свою волю, что они хотят быть с Россией. И они идут по этому пути. Я сегодня видела здесь только улыбки и радость. Я очень приятно удивлена и впечатлена", - рассказала Вийдорвен журналистам. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов, включая ДНР, проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. Выборы впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия" и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов.
https://ria.ru/20230908/deg-1895036489.html
мариуполь
донецкая народная республика
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мариуполь, донецкая народная республика, россия, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023
Американский юрист высоко оценил голосование в Мариуполе

Эксперт по выборам из США назвал голосование в Мариуполе прозрачным

© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанкПечать бюллетеней для голосования на выборах
Печать бюллетеней для голосования на выборах - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Владислав Николаев
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Печать бюллетеней для голосования на выборах . Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 8 сен - РИА Новости. Голосование на выборах городского совета и депутатов Народного совета ДНР проходит в Мариуполе прозрачно и без нарушений, заявил РИА Новости американский юрист Клайн Престон IV, работавший на последних выборах президента США и посетивший участок в Мариуполе в составе группы иностранных экспертов.
"Это очень дисциплинированная система, очень надежно, очень прозрачно. Я думаю, что всё прошло открыто, ясно и без проблем. Никаких нарушений в правилах. <...> Я не видел никаких проблем, я только немного удивлен самим Мариуполем, ведь недавно тут была такая битва", - рассказал cобеседник агентства.
Эксперт по выборам из Камеруна Кларисса Вийдорвен рассказала, что была удивлена тому, как активно голосуют горожане. Она также отметила, что в Африке СМИ транслируют преимущественно украинскую точку зрения на события в Донбассе.
"У нас в СМИ много не показывают, мы знаем мало о конфликте между Россией и Украиной. В основном нам доносят только украинскую точку зрения. Я здесь потому, что это действительно историческое событие, которое имеет особое значение для всего региона и всего мира. Как и в прошлом году (на референдуме по вопросу об объединении с РФ - ред.) люди пришли и показали свою волю, что они хотят быть с Россией. И они идут по этому пути. Я сегодня видела здесь только улыбки и радость. Я очень приятно удивлена и впечатлена", - рассказала Вийдорвен журналистам.
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

Девушка фотографирует информационный стенд на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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1 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко голосует на выборах главы Приморского края на избирательном участке во Владивостоке

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

Девушка фотографируется с избирательными бюллетенями на фоне кабинок для голосования на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке No2320 в микрорайоне Академгородок

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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3 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

Мужчина в шляпе голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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4 из 15
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Столица выбирает мэра.

Девушка голосует на выборах мэра города Москвы в Москве

Столица выбирает мэра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

Зарегистрированный кандидат от партии ЛДПР на должность мэра города Москвы Борис Чернышов голосует на выборах мэра Москвы в Москве

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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6 из 15
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

Женщина голосует на выборах мэра города Москвы в Москве

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Это можно сделать очно или онлайн.

Женщина голосует на выборах главы Приморского края на избирательном участке во Владивостоке

Это можно сделать очно или онлайн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

Женщина голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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9 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков получает бюллетени для голосования на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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10 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

Мужчина изучает кандидатов на пост губернатора Новосибирской области на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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11 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

Женщина голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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12 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

Женщина голосует на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
13 из 15
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

Регистрация избирателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в школе No5 Донецка

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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14 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

Агитационный баннер к Единому дню голосования

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
15 из 15

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
1 из 15

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 15

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
3 из 15

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
4 из 15

Столица выбирает мэра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 15

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
6 из 15

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 15

Это можно сделать очно или онлайн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 15

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
9 из 15

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 15

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
11 из 15

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
12 из 15

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
13 из 15

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
14 из 15

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
15 из 15
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов, включая ДНР, проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. Выборы впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.
Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия" и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов.
Работа участков для голосования в Москве на выборах мэра столицы - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В штабе наблюдателей оценили работу системы ДЭГ на выборах в Москве
16:31
 
МариупольДонецкая Народная РеспубликаРоссияЕдиная РоссияКПРФЛДПРЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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