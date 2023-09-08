https://ria.ru/20230908/mariupol-1895061923.html

Американский юрист высоко оценил голосование в Мариуполе

Американский юрист высоко оценил голосование в Мариуполе - РИА Новости, 08.09.2023

Американский юрист высоко оценил голосование в Мариуполе

Голосование на выборах городского совета и депутатов Народного совета ДНР проходит в Мариуполе прозрачно и без нарушений, заявил РИА Новости американский юрист... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T17:45

2023-09-08T17:45

2023-09-08T17:45

мариуполь

донецкая народная республика

россия

единая россия

кпрф

лдпр

единый день голосования в россии — 2023

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 8 сен - РИА Новости. Голосование на выборах городского совета и депутатов Народного совета ДНР проходит в Мариуполе прозрачно и без нарушений, заявил РИА Новости американский юрист Клайн Престон IV, работавший на последних выборах президента США и посетивший участок в Мариуполе в составе группы иностранных экспертов. "Это очень дисциплинированная система, очень надежно, очень прозрачно. Я думаю, что всё прошло открыто, ясно и без проблем. Никаких нарушений в правилах. <...> Я не видел никаких проблем, я только немного удивлен самим Мариуполем, ведь недавно тут была такая битва", - рассказал cобеседник агентства. Эксперт по выборам из Камеруна Кларисса Вийдорвен рассказала, что была удивлена тому, как активно голосуют горожане. Она также отметила, что в Африке СМИ транслируют преимущественно украинскую точку зрения на события в Донбассе. "У нас в СМИ много не показывают, мы знаем мало о конфликте между Россией и Украиной. В основном нам доносят только украинскую точку зрения. Я здесь потому, что это действительно историческое событие, которое имеет особое значение для всего региона и всего мира. Как и в прошлом году (на референдуме по вопросу об объединении с РФ - ред.) люди пришли и показали свою волю, что они хотят быть с Россией. И они идут по этому пути. Я сегодня видела здесь только улыбки и радость. Я очень приятно удивлена и впечатлена", - рассказала Вийдорвен журналистам. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов, включая ДНР, проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. Выборы впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия" и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов.

https://ria.ru/20230908/deg-1895036489.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мариуполь, донецкая народная республика, россия, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023