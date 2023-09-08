https://ria.ru/20230908/koronavirus-1895017770.html
В Великобритании обнаружили 34 случая заболевания новым штаммом COVID-19
В Великобритании обнаружили 34 случая заболевания новым штаммом COVID-19 - РИА Новости, 08.09.2023
В Великобритании обнаружили 34 случая заболевания новым штаммом COVID-19
Врачи Великобритании зафиксировали 34 случая нового варианта коронавируса BA.2.86, из которых 28 случаев приходятся на один дом престарелых, сообщило в пятницу... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:28
2023-09-08T15:28
2023-09-08T15:28
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врачи Великобритании зафиксировали 34 случая нового варианта коронавируса BA.2.86, из которых 28 случаев приходятся на один дом престарелых, сообщило в пятницу британское Агентство по здравоохранению (UKHSA). "Из 34 случаев в Англии 28 приходятся на одну вспышку в доме для престарелых в Норфолке", - говорится в сообщении агентства на сайте британского правительства. Отмечается, что медики уже работают на месте совместно с представителями властей графства Норфолк, чтобы не допустить распространения инфекции. Врачи госпитализировали пятерых заразившихся, о летальных исходах не сообщается. Как заявляют врачи, делать предварительные выводы о новом штамме пока рано, но он, вероятно, является достаточно заразным. В августе в заявлении UKHSA сообщалось, что новый вариант коронавируса BA.2.86, отличающийся большим числом мутаций, был впервые обнаружен в Великобритании.
https://ria.ru/20230906/covid-19-1894579879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, великобритания, англия, норфолк (виргиния), коронавирус covid-19, коронавирусы
В мире, Здоровье - Общество, Великобритания, Англия, Норфолк (Виргиния), Коронавирус COVID-19, Коронавирусы
В Великобритании обнаружили 34 случая заболевания новым штаммом COVID-19
В Британии 34 заболевших новым штаммом COVID-19, 28 из них — в доме престарелых
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врачи Великобритании зафиксировали 34 случая нового варианта коронавируса BA.2.86, из которых 28 случаев приходятся на один дом престарелых, сообщило в пятницу британское Агентство по здравоохранению (UKHSA).
«
"Из 34 случаев в Англии
28 приходятся на одну вспышку в доме для престарелых в Норфолке", - говорится в сообщении агентства на сайте британского правительства.
Отмечается, что медики уже работают на месте совместно с представителями властей графства Норфолк
, чтобы не допустить распространения инфекции. Врачи госпитализировали пятерых заразившихся, о летальных исходах не сообщается.
Как заявляют врачи, делать предварительные выводы о новом штамме пока рано, но он, вероятно, является достаточно заразным.
В августе в заявлении UKHSA сообщалось, что новый вариант коронавируса BA.2.86, отличающийся большим числом мутаций, был впервые обнаружен в Великобритании.
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