https://ria.ru/20230908/koronavirus-1895017770.html

В Великобритании обнаружили 34 случая заболевания новым штаммом COVID-19

В Великобритании обнаружили 34 случая заболевания новым штаммом COVID-19 - РИА Новости, 08.09.2023

В Великобритании обнаружили 34 случая заболевания новым штаммом COVID-19

Врачи Великобритании зафиксировали 34 случая нового варианта коронавируса BA.2.86, из которых 28 случаев приходятся на один дом престарелых, сообщило в пятницу... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:28

2023-09-08T15:28

2023-09-08T15:28

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врачи Великобритании зафиксировали 34 случая нового варианта коронавируса BA.2.86, из которых 28 случаев приходятся на один дом престарелых, сообщило в пятницу британское Агентство по здравоохранению (UKHSA). "Из 34 случаев в Англии 28 приходятся на одну вспышку в доме для престарелых в Норфолке", - говорится в сообщении агентства на сайте британского правительства. Отмечается, что медики уже работают на месте совместно с представителями властей графства Норфолк, чтобы не допустить распространения инфекции. Врачи госпитализировали пятерых заразившихся, о летальных исходах не сообщается. Как заявляют врачи, делать предварительные выводы о новом штамме пока рано, но он, вероятно, является достаточно заразным. В августе в заявлении UKHSA сообщалось, что новый вариант коронавируса BA.2.86, отличающийся большим числом мутаций, был впервые обнаружен в Великобритании.

https://ria.ru/20230906/covid-19-1894579879.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, великобритания, англия, норфолк (виргиния), коронавирус covid-19, коронавирусы