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На Кубани уничтожат более 12 тысяч свиней из-за африканской чумы - РИА Новости, 08.09.2023
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18:05 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/chuma-1895067863.html
На Кубани уничтожат более 12 тысяч свиней из-за африканской чумы
На Кубани уничтожат более 12 тысяч свиней из-за африканской чумы - РИА Новости, 08.09.2023
На Кубани уничтожат более 12 тысяч свиней из-за африканской чумы
Более 12 тысяч свиней уничтожат в трёх районах Краснодарского края в связи с распространением африканской чумы свиней (АЧС) на фермах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:05
2023-09-08T18:05
происшествия
крыловский район
краснодарский край
кущевская
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
здоровье - общество
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КРАСНОДАР, 8 сен - РИА Новости. Более 12 тысяч свиней уничтожат в трёх районах Краснодарского края в связи с распространением африканской чумы свиней (АЧС) на фермах, сообщили РИА Новости в южном межрегиональном управлении Россельхознадзора. Ранее вспышки АЧС были выявлены и локализованы в Кущевском, Брюховецком и Крыловском районах Кубани. Больных животных выявили на свинотоварных фермах "Импульс" хутора Большая Лопатина Кущевского района, "Победа" фирмы "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева" в Брюховецком районе, а также в ООО "Степь" ЗАО "Новосергиевское" Крыловского района. "ООО Импульс - 10500; ЗАО Победа - 860; ООО Степь - 650", - заявили в ведомстве, отвечая на вопрос, сколько свиней подлежит уничтожению. По данным оперштаба, продукцию, заражённую АЧС, также выявили в магазине города Тимашевск. Продукты уничтожены, а магазин закрыт на дезинфекцию. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
https://ria.ru/20230826/virus-1892455737.html
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крыловский район
краснодарский край
кущевская
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происшествия, крыловский район, краснодарский край, кущевская, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), здоровье - общество
Происшествия, Крыловский район, Краснодарский край, Кущевская, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Здоровье - Общество
На Кубани уничтожат более 12 тысяч свиней из-за африканской чумы

На Кубани уничтожат более 12 тысяч свиней из-за вспышки африканской чумы

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудники ветеринарной службы
Сотрудники ветеринарной службы - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудники ветеринарной службы . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 8 сен - РИА Новости. Более 12 тысяч свиней уничтожат в трёх районах Краснодарского края в связи с распространением африканской чумы свиней (АЧС) на фермах, сообщили РИА Новости в южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Ранее вспышки АЧС были выявлены и локализованы в Кущевском, Брюховецком и Крыловском районах Кубани. Больных животных выявили на свинотоварных фермах "Импульс" хутора Большая Лопатина Кущевского района, "Победа" фирмы "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева" в Брюховецком районе, а также в ООО "Степь" ЗАО "Новосергиевское" Крыловского района.
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26 августа, 22:20
«
"ООО Импульс - 10500; ЗАО Победа - 860; ООО Степь - 650", - заявили в ведомстве, отвечая на вопрос, сколько свиней подлежит уничтожению.
По данным оперштаба, продукцию, заражённую АЧС, также выявили в магазине города Тимашевск. Продукты уничтожены, а магазин закрыт на дезинфекцию.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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ПроисшествияКрыловский районКраснодарский крайКущевскаяФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Здоровье - Общество
 
 
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