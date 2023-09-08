https://ria.ru/20230908/chuma-1895067863.html

На Кубани уничтожат более 12 тысяч свиней из-за африканской чумы

На Кубани уничтожат более 12 тысяч свиней из-за африканской чумы - РИА Новости, 08.09.2023

На Кубани уничтожат более 12 тысяч свиней из-за африканской чумы

Более 12 тысяч свиней уничтожат в трёх районах Краснодарского края в связи с распространением африканской чумы свиней (АЧС) на фермах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T18:05

2023-09-08T18:05

2023-09-08T18:05

происшествия

крыловский район

краснодарский край

кущевская

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

здоровье - общество

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КРАСНОДАР, 8 сен - РИА Новости. Более 12 тысяч свиней уничтожат в трёх районах Краснодарского края в связи с распространением африканской чумы свиней (АЧС) на фермах, сообщили РИА Новости в южном межрегиональном управлении Россельхознадзора. Ранее вспышки АЧС были выявлены и локализованы в Кущевском, Брюховецком и Крыловском районах Кубани. Больных животных выявили на свинотоварных фермах "Импульс" хутора Большая Лопатина Кущевского района, "Победа" фирмы "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева" в Брюховецком районе, а также в ООО "Степь" ЗАО "Новосергиевское" Крыловского района. "ООО Импульс - 10500; ЗАО Победа - 860; ООО Степь - 650", - заявили в ведомстве, отвечая на вопрос, сколько свиней подлежит уничтожению. По данным оперштаба, продукцию, заражённую АЧС, также выявили в магазине города Тимашевск. Продукты уничтожены, а магазин закрыт на дезинфекцию. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

https://ria.ru/20230826/virus-1892455737.html

https://ria.ru/20220406/achs-1782151141.html

крыловский район

краснодарский край

кущевская

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происшествия, крыловский район, краснодарский край, кущевская, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), здоровье - общество