https://ria.ru/20230907/obstrel-1894864495.html

В ДНР сотрудница избиркома остается в больнице после обстрела ВСУ

В ДНР сотрудница избиркома остается в больнице после обстрела ВСУ - РИА Новости, 07.09.2023

В ДНР сотрудница избиркома остается в больнице после обстрела ВСУ

Сотрудница участковой избирательной комиссии Волновахи (ДНР) остается в больнице после обстрела города украинскими силовиками, сообщил глава избиркома ДНР... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T23:43

2023-09-07T23:43

2023-09-07T23:43

донецкая народная республика

владимир высоцкий (автор песен)

волноваха

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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Сотрудница участковой избирательной комиссии Волновахи (ДНР) остается в больнице после обстрела города украинскими силовиками, сообщил глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий. В среду Волноваха была обстреляна украинскими силовиками, шестеро жительниц города получили ранения. Глава избиркома Высоцкий сообщал, что среди пострадавших были сотрудницы участковой комиссии. "Вчера в результате варварского украинского обстрела Волновахи пострадали люди. Шесть человек. Четверо из них - это наши коллеги, члены участковой комиссии. Сразу же обратились за медицинской помощью. Трое - легкие ранения, посекло осколками от разбившегося стекла. Доктора промыли раны. Уже встали в строй, уже работают", - рассказал Высоцкий в видео, опубликованном в официальном телеграмм-канале избиркома. Еще одна сотрудница остается в районной больнице. "Ранение легкое, находится на стационарном лечении. Через 10 дней встанет в строй. Комиссия работает в штатном режиме", - заявил Высоцкий.

https://ria.ru/20230907/gorlovka-1894836900.html

https://ria.ru/20230905/obstrel-1894402808.html

донецкая народная республика

волноваха

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донецкая народная республика, владимир высоцкий (автор песен), волноваха