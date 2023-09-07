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В ДНР сотрудница избиркома остается в больнице после обстрела ВСУ - РИА Новости, 07.09.2023
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23:43 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/obstrel-1894864495.html
В ДНР сотрудница избиркома остается в больнице после обстрела ВСУ
В ДНР сотрудница избиркома остается в больнице после обстрела ВСУ - РИА Новости, 07.09.2023
В ДНР сотрудница избиркома остается в больнице после обстрела ВСУ
Сотрудница участковой избирательной комиссии Волновахи (ДНР) остается в больнице после обстрела города украинскими силовиками, сообщил глава избиркома ДНР... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T23:43
2023-09-07T23:43
донецкая народная республика
владимир высоцкий (автор песен)
волноваха
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Сотрудница участковой избирательной комиссии Волновахи (ДНР) остается в больнице после обстрела города украинскими силовиками, сообщил глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий. В среду Волноваха была обстреляна украинскими силовиками, шестеро жительниц города получили ранения. Глава избиркома Высоцкий сообщал, что среди пострадавших были сотрудницы участковой комиссии. "Вчера в результате варварского украинского обстрела Волновахи пострадали люди. Шесть человек. Четверо из них - это наши коллеги, члены участковой комиссии. Сразу же обратились за медицинской помощью. Трое - легкие ранения, посекло осколками от разбившегося стекла. Доктора промыли раны. Уже встали в строй, уже работают", - рассказал Высоцкий в видео, опубликованном в официальном телеграмм-канале избиркома. Еще одна сотрудница остается в районной больнице. "Ранение легкое, находится на стационарном лечении. Через 10 дней встанет в строй. Комиссия работает в штатном режиме", - заявил Высоцкий.
https://ria.ru/20230907/gorlovka-1894836900.html
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донецкая народная республика, владимир высоцкий (автор песен), волноваха
Донецкая Народная Республика, Владимир Высоцкий (автор песен), Волноваха
В ДНР сотрудница избиркома остается в больнице после обстрела ВСУ

В ДНР сотрудница избиркома остается в больнице после обстрела ВСУ Волновахи

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Сотрудница участковой избирательной комиссии Волновахи (ДНР) остается в больнице после обстрела города украинскими силовиками, сообщил глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий.
В среду Волноваха была обстреляна украинскими силовиками, шестеро жительниц города получили ранения. Глава избиркома Высоцкий сообщал, что среди пострадавших были сотрудницы участковой комиссии.
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«
"Вчера в результате варварского украинского обстрела Волновахи пострадали люди. Шесть человек. Четверо из них - это наши коллеги, члены участковой комиссии. Сразу же обратились за медицинской помощью. Трое - легкие ранения, посекло осколками от разбившегося стекла. Доктора промыли раны. Уже встали в строй, уже работают", - рассказал Высоцкий в видео, опубликованном в официальном телеграмм-канале избиркома.
Еще одна сотрудница остается в районной больнице.
«
"Ранение легкое, находится на стационарном лечении. Через 10 дней встанет в строй. Комиссия работает в штатном режиме", - заявил Высоцкий.
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