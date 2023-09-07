https://ria.ru/20230907/obstrel-1894864495.html
В ДНР сотрудница избиркома остается в больнице после обстрела ВСУ
В ДНР сотрудница избиркома остается в больнице после обстрела ВСУ - РИА Новости, 07.09.2023
В ДНР сотрудница избиркома остается в больнице после обстрела ВСУ
Сотрудница участковой избирательной комиссии Волновахи (ДНР) остается в больнице после обстрела города украинскими силовиками, сообщил глава избиркома ДНР... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T23:43
2023-09-07T23:43
2023-09-07T23:43
донецкая народная республика
владимир высоцкий (автор песен)
волноваха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Сотрудница участковой избирательной комиссии Волновахи (ДНР) остается в больнице после обстрела города украинскими силовиками, сообщил глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий. В среду Волноваха была обстреляна украинскими силовиками, шестеро жительниц города получили ранения. Глава избиркома Высоцкий сообщал, что среди пострадавших были сотрудницы участковой комиссии. "Вчера в результате варварского украинского обстрела Волновахи пострадали люди. Шесть человек. Четверо из них - это наши коллеги, члены участковой комиссии. Сразу же обратились за медицинской помощью. Трое - легкие ранения, посекло осколками от разбившегося стекла. Доктора промыли раны. Уже встали в строй, уже работают", - рассказал Высоцкий в видео, опубликованном в официальном телеграмм-канале избиркома. Еще одна сотрудница остается в районной больнице. "Ранение легкое, находится на стационарном лечении. Через 10 дней встанет в строй. Комиссия работает в штатном режиме", - заявил Высоцкий.
https://ria.ru/20230907/gorlovka-1894836900.html
https://ria.ru/20230905/obstrel-1894402808.html
донецкая народная республика
волноваха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, владимир высоцкий (автор песен), волноваха
Донецкая Народная Республика, Владимир Высоцкий (автор песен), Волноваха
В ДНР сотрудница избиркома остается в больнице после обстрела ВСУ
В ДНР сотрудница избиркома остается в больнице после обстрела ВСУ Волновахи