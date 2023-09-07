https://ria.ru/20230907/nastoyatel-1894811449.html

На западе Украины задержали настоятеля храма УПЦ за публикации в соцсетях

На западе Украины задержали настоятеля храма УПЦ за публикации в соцсетях - РИА Новости, 07.09.2023

На западе Украины задержали настоятеля храма УПЦ за публикации в соцсетях

Служба безопасности Украины (СБУ) в четверг сообщила в Telegram-канале о задержании в Закарпатье настоятеля храма канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:38

2023-09-07T17:38

2023-09-07T17:38

религия

ситуация вокруг упц

служба безопасности украины

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в четверг сообщила в Telegram-канале о задержании в Закарпатье настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за публикации в социальных сетях. "Задокументированы преступления настоятеля одного из храмов Хустской епархии УПЦ", - сообщили в СБУ. По данным следствия, клирик на своей странице в одной из популярных соцсетей публиковал материалы, в которых якобы "оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий". Следствие на данный момент продолжается, настоятелю грозит до пяти лет лишения свободы. По данным источника издания "Украинская правда", речь идет о Виталии Хромее 1983 года рождения, который является кумом жены украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Утверждается, что он крестил с ней ребенка депутата Закарпатского облсовета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. По всей стране раскольники из структуры "ПЦУ" силой захватывают храмы канонической УПЦ. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, обвиняя священнослужителей в госизмене.

https://ria.ru/20230829/tserkov-1893017781.html

https://ria.ru/20230907/khram-1894795675.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ситуация вокруг упц, служба безопасности украины, в мире, украина