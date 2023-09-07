На западе Украины задержали настоятеля храма УПЦ за публикации в соцсетях
В Закарпатье СБУ задержала настоятеля храма УПЦ за публикации в соцсетях
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в четверг сообщила в Telegram-канале о задержании в Закарпатье настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за публикации в социальных сетях.
"Задокументированы преступления настоятеля одного из храмов Хустской епархии УПЦ", - сообщили в СБУ.
По данным следствия, клирик на своей странице в одной из популярных соцсетей публиковал материалы, в которых якобы "оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий".
Следствие на данный момент продолжается, настоятелю грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным источника издания "Украинская правда", речь идет о Виталии Хромее 1983 года рождения, который является кумом жены украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Утверждается, что он крестил с ней ребенка депутата Закарпатского облсовета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. По всей стране раскольники из структуры "ПЦУ" силой захватывают храмы канонической УПЦ. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, обвиняя священнослужителей в госизмене.