Рейтинг@Mail.ru
На западе Украины задержали настоятеля храма УПЦ за публикации в соцсетях - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:38 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/nastoyatel-1894811449.html
На западе Украины задержали настоятеля храма УПЦ за публикации в соцсетях
На западе Украины задержали настоятеля храма УПЦ за публикации в соцсетях - РИА Новости, 07.09.2023
На западе Украины задержали настоятеля храма УПЦ за публикации в соцсетях
Служба безопасности Украины (СБУ) в четверг сообщила в Telegram-канале о задержании в Закарпатье настоятеля храма канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:38
2023-09-07T17:38
религия
ситуация вокруг упц
служба безопасности украины
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в четверг сообщила в Telegram-канале о задержании в Закарпатье настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за публикации в социальных сетях. "Задокументированы преступления настоятеля одного из храмов Хустской епархии УПЦ", - сообщили в СБУ. По данным следствия, клирик на своей странице в одной из популярных соцсетей публиковал материалы, в которых якобы "оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий". Следствие на данный момент продолжается, настоятелю грозит до пяти лет лишения свободы. По данным источника издания "Украинская правда", речь идет о Виталии Хромее 1983 года рождения, который является кумом жены украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Утверждается, что он крестил с ней ребенка депутата Закарпатского облсовета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. По всей стране раскольники из структуры "ПЦУ" силой захватывают храмы канонической УПЦ. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, обвиняя священнослужителей в госизмене.
https://ria.ru/20230829/tserkov-1893017781.html
https://ria.ru/20230907/khram-1894795675.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d46007d08d8711b83c1cdc19db5d9ea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация вокруг упц, служба безопасности украины, в мире, украина
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Служба безопасности Украины, В мире, Украина
На западе Украины задержали настоятеля храма УПЦ за публикации в соцсетях

В Закарпатье СБУ задержала настоятеля храма УПЦ за публикации в соцсетях

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) в четверг сообщила в Telegram-канале о задержании в Закарпатье настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за публикации в социальных сетях.
"Задокументированы преступления настоятеля одного из храмов Хустской епархии УПЦ", - сообщили в СБУ.
Заседание Архиерейского собора раскольнической Православной церкви Украины
Киев хочет объединить ПЦУ и Греко-католическую церковь
29 августа, 21:02
По данным следствия, клирик на своей странице в одной из популярных соцсетей публиковал материалы, в которых якобы "оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий".
Следствие на данный момент продолжается, настоятелю грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным источника издания "Украинская правда", речь идет о Виталии Хромее 1983 года рождения, который является кумом жены украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Утверждается, что он крестил с ней ребенка депутата Закарпатского облсовета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. По всей стране раскольники из структуры "ПЦУ" силой захватывают храмы канонической УПЦ. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, обвиняя священнослужителей в госизмене.
Купол храма - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Сторонники ПЦУ срезали замки на храме канонической УПЦ в Киевской области
Вчера, 16:48
 
РелигияСитуация вокруг УПЦСлужба безопасности УкраиныВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала